https://ukraina.ru/20231004/1049896163.html

Чем будем наступать в воздухе и где создадим буфер для освобождения Херсона и Запорожья - Мощанский

Чем будем наступать в воздухе и где создадим буфер для освобождения Херсона и Запорожья - Мощанский - 04.10.2023 Украина.ру

Чем будем наступать в воздухе и где создадим буфер для освобождения Херсона и Запорожья - Мощанский

Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру подвёл итоги приазовского сражения, а также рассказал, каким будет воздушное наступление России

2023-10-04T12:15

2023-10-04T12:15

2023-10-04T12:15

видео

россия

илья мощанский

всу

сво

украина

токмак

артёмовск (бахмут)

мобилизация

харьков

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00:25 – Почему России не нужна новая волна мобилизации? 05:55 – Чем увенчалась контратака ВСУ на запорожском направлении; 11:15 – О воздушном наступлении российской армии; 19:00 – Почему на Западе сворачивают военную помощь Украине?

токмак

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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