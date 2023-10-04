https://ukraina.ru/20231004/1049896163.html
Чем будем наступать в воздухе и где создадим буфер для освобождения Херсона и Запорожья - Мощанский
Чем будем наступать в воздухе и где создадим буфер для освобождения Херсона и Запорожья - Мощанский - 04.10.2023 Украина.ру
Чем будем наступать в воздухе и где создадим буфер для освобождения Херсона и Запорожья - Мощанский
Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру подвёл итоги приазовского сражения, а также рассказал, каким будет воздушное наступление России
2023-10-04T12:15
2023-10-04T12:15
2023-10-04T12:15
видео
россия
илья мощанский
всу
сво
украина
токмак
артёмовск (бахмут)
мобилизация
харьков
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00:25 – Почему России не нужна новая волна мобилизации? 05:55 – Чем увенчалась контратака ВСУ на запорожском направлении; 11:15 – О воздушном наступлении российской армии; 19:00 – Почему на Западе сворачивают военную помощь Украине?
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, илья мощанский, всу, сво, украина, токмак, артёмовск (бахмут), мобилизация, харьков, "ланцет", впк, сша, видео
Видео, Россия, Илья Мощанский, ВСУ, СВО, Украина, Токмак, Артёмовск (Бахмут), мобилизация, Харьков, "Ланцет", ВПК, США
Чем будем наступать в воздухе и где создадим буфер для освобождения Херсона и Запорожья - Мощанский
Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру подвёл итоги приазовского сражения, а также рассказал, каким будет воздушное наступление России
00:25 – Почему России не нужна новая волна мобилизации?
05:55 – Чем увенчалась контратака ВСУ на запорожском направлении;
11:15 – О воздушном наступлении российской армии;
19:00 – Почему на Западе сворачивают военную помощь Украине?