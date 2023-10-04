ВСУ атаковали Брянскую область, оборвана ЛЭП - губернатор

"В результате сегодняшней атаки ВСУ в Погарском районе повреждено 10 домовладений, в Севском — придорожный сервисный комплекс и несколько грузовых автомобилей, находящихся на стоянке, их количество уточняется. В Климовском районе повреждено несколько домовладений, зафиксирован обрыв ЛЭП", - написал Богомаз.