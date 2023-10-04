ВСУ атаковали Брянскую область, оборвана ЛЭП - губернатор
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа стенда МИА "Россия сегодня". День второй
Вооруженные силы Украины обстреляли Брянскую область, повреждено 10 домовладений, оборвала линия электропередач, сообщил 4 октября губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале
"В результате сегодняшней атаки ВСУ в Погарском районе повреждено 10 домовладений, в Севском — придорожный сервисный комплекс и несколько грузовых автомобилей, находящихся на стоянке, их количество уточняется. В Климовском районе повреждено несколько домовладений, зафиксирован обрыв ЛЭП", - написал Богомаз.
3 октября украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами посёлок Климово. Оперативные службы провели работы по разминированию территории посёлка и ликвидации кассетных боеприпасов и их частей.
В результате обстрела кассетными боеприпасами частичные повреждения получили более 50 жилых домовладений и хозпостроек.