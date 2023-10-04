ВСУ атаковали Брянскую область, оборвана ЛЭП - губернатор - 04.10.2023 Украина.ру
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ВСУ атаковали Брянскую область, оборвана ЛЭП - губернатор
ВСУ атаковали Брянскую область, оборвана ЛЭП - губернатор - 04.10.2023 Украина.ру
ВСУ атаковали Брянскую область, оборвана ЛЭП - губернатор
Вооруженные силы Украины обстреляли Брянскую область, повреждено 10 домовладений, оборвала линия электропередач, сообщил 4 октября губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале
2023-10-04T13:16
2023-10-04T13:16
новости
россия
брянская область
александр богомаз
всу
обстрелы
кассетные боеприпасы
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3 октября украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами посёлок Климово. Оперативные службы провели работы по разминированию территории посёлка и ликвидации кассетных боеприпасов и их частей.В результате обстрела кассетными боеприпасами частичные повреждения получили более 50 жилых домовладений и хозпостроек.
https://ukraina.ru/20231002/1049849076.html
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новости, россия, брянская область, александр богомаз, всу, обстрелы, кассетные боеприпасы
Новости, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, ВСУ, обстрелы, кассетные боеприпасы

ВСУ атаковали Брянскую область, оборвана ЛЭП - губернатор

13:16 04.10.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа стенда МИА "Россия сегодня". День второй
ПМЭФ-2021. Работа стенда МИА Россия сегодня. День второй - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Вооруженные силы Украины обстреляли Брянскую область, повреждено 10 домовладений, оборвала линия электропередач, сообщил 4 октября губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале
"В результате сегодняшней атаки ВСУ в Погарском районе повреждено 10 домовладений, в Севском — придорожный сервисный комплекс и несколько грузовых автомобилей, находящихся на стоянке, их количество уточняется. В Климовском районе повреждено несколько домовладений, зафиксирован обрыв ЛЭП", - написал Богомаз.
3 октября украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами посёлок Климово. Оперативные службы провели работы по разминированию территории посёлка и ликвидации кассетных боеприпасов и их частей.
В результате обстрела кассетными боеприпасами частичные повреждения получили более 50 жилых домовладений и хозпостроек.
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
2 октября, 16:31
Женщина в Донецке подорвалась на украинской минеЖители Донецка получают ранения и погибают от взрывов противопехотных мин, которыми столицу ДНР усеяли ВСУ. Об очередном инциденте 2 октября сообщил мэр города Алексей Кулемзин
 
НовостиРоссияБрянская областьАлександр БогомазВСУобстрелыкассетные боеприпасы
 
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