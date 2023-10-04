https://ukraina.ru/20231004/1049893760.html

МОК не допустил российских спортсменов к юношеской Олимпиаде 2024 года

МОК не допустил российских спортсменов к юношеской Олимпиаде 2024 года - 04.10.2023 Украина.ру

МОК не допустил российских спортсменов к юношеской Олимпиаде 2024 года

Российским спортсменам нельзя соревноваться даже в нейтральном статусе

2023-10-04T12:10

2023-10-04T12:10

2023-10-04T12:10

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мок

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олимпийские игры

южная корея

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Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил российских спортсменов до юношеских Олимпийских игр-2024. Об этом пресс-служба МОК сообщила 4 октября.МОК не допустил представителей российских атлетов даже в нейтральном статусе."Если говорить о зимних юношеских Играх-2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо", — процитировал "Советский спорт" заявление организации.Зимние Юношеские игры-2024 пройдут с 19 января до 2 февраля в Канвондо (Южная Корея). На предыдущих Играх, которые прошли в 2020 году в швейцарской Лозанне, сборная России выиграла медальный зачет. Команда завоевала 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград.

https://ukraina.ru/20230927/1049739373.html

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новости, мок, россия, олимпийские игры, южная корея