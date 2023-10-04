МОК не допустил российских спортсменов к юношеской Олимпиаде 2024 года - 04.10.2023 Украина.ру
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МОК не допустил российских спортсменов к юношеской Олимпиаде 2024 года
МОК не допустил российских спортсменов к юношеской Олимпиаде 2024 года - 04.10.2023 Украина.ру
МОК не допустил российских спортсменов к юношеской Олимпиаде 2024 года
Российским спортсменам нельзя соревноваться даже в нейтральном статусе
2023-10-04T12:10
2023-10-04T12:10
новости
мок
россия
олимпийские игры
южная корея
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Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил российских спортсменов до юношеских Олимпийских игр-2024. Об этом пресс-служба МОК сообщила 4 октября.МОК не допустил представителей российских атлетов даже в нейтральном статусе."Если говорить о зимних юношеских Играх-2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо", — процитировал "Советский спорт" заявление организации.Зимние Юношеские игры-2024 пройдут с 19 января до 2 февраля в Канвондо (Южная Корея). На предыдущих Играх, которые прошли в 2020 году в швейцарской Лозанне, сборная России выиграла медальный зачет. Команда завоевала 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград.
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новости, мок, россия, олимпийские игры, южная корея
Новости, МОК, Россия, Олимпийские игры, Южная Корея

МОК не допустил российских спортсменов к юношеской Олимпиаде 2024 года

12:10 04.10.2023
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкИсполком МОК примет решение об участии сборной России в Олимпиаде-2018
Исполком МОК примет решение об участии сборной России в Олимпиаде-2018 - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
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Российским спортсменам нельзя соревноваться даже в нейтральном статусе
Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил российских спортсменов до юношеских Олимпийских игр-2024. Об этом пресс-служба МОК сообщила 4 октября.
МОК не допустил представителей российских атлетов даже в нейтральном статусе.
"Если говорить о зимних юношеских Играх-2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо", — процитировал "Советский спорт" заявление организации.
Зимние Юношеские игры-2024 пройдут с 19 января до 2 февраля в Канвондо (Южная Корея). На предыдущих Играх, которые прошли в 2020 году в швейцарской Лозанне, сборная России выиграла медальный зачет. Команда завоевала 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград.
Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Украина - Польша - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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