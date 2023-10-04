МОК не допустил российских спортсменов к юношеской Олимпиаде 2024 года
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкИсполком МОК примет решение об участии сборной России в Олимпиаде-2018
Российским спортсменам нельзя соревноваться даже в нейтральном статусе
Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил российских спортсменов до юношеских Олимпийских игр-2024. Об этом пресс-служба МОК сообщила 4 октября.
МОК не допустил представителей российских атлетов даже в нейтральном статусе.
"Если говорить о зимних юношеских Играх-2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо", — процитировал "Советский спорт" заявление организации.
Зимние Юношеские игры-2024 пройдут с 19 января до 2 февраля в Канвондо (Южная Корея). На предыдущих Играх, которые прошли в 2020 году в швейцарской Лозанне, сборная России выиграла медальный зачет. Команда завоевала 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград.