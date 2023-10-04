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Немцы бойкотируют строительство военного завода из-за страха перед Путиным
Немцы бойкотируют строительство военного завода из-за страха перед Путиным - 04.10.2023 Украина.ру
Немцы бойкотируют строительство военного завода из-за страха перед Путиным
Страх перед президентом России Владимиром Путиным заставил жителей города Гросенхайн в Германии отказаться от строительства нового завода по производству военной техники для вооружённых сил Украины. Об этом 3 октября сообщает газета New York Times
2023-10-04T04:58
2023-10-04T04:58
2023-10-04T04:59
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Жители небольшого города проявили твёрдую гражданскую позицию - 16 из 22 членов городского совета подписали письмо канцлеру Германии с призывом заблокировать проект строительства военного объекта.По данным источника, строительство в Гроссенхайне планировал развернуть самый известный немецкий производитель военной техники и вооружений Rheinmetall. Сопротивление жителей, по мнению журналистов, говорит о том, что немцы в курсе новостной повестки и не поддерживают вооружение украинской армии немецким оружием."Многие до сих пор испытывают глубокое отвращение к войне и расходам на оборону в стране, а нацистское прошлое заставляет их неохотно инвестировать в военную сферу", — отмечают американские журналисты.Ранее министерство экономики Германии сообщало, что с начала 2023 года на Украину было выдано лицензий на экспорт военной продукции общей стоимостью в 3,3 миллиарда евро. Этот показатель вчетверо превышает прошлогодний и делает Киев основным клиентом оборонной индустрии ФРГ.
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новости, германия, украина, оружие, производство, военная техника
Новости, Германия, Украина, оружие, производство, военная техника
Немцы бойкотируют строительство военного завода из-за страха перед Путиным
04:58 04.10.2023 (обновлено: 04:59 04.10.2023)
Страх перед президентом России Владимиром Путиным заставил жителей города Гросенхайн в Германии отказаться от строительства нового завода по производству военной техники для вооружённых сил Украины. Об этом 3 октября сообщает газета New York Times
Жители небольшого города проявили твёрдую гражданскую позицию - 16 из 22 членов городского совета подписали письмо канцлеру Германии с призывом заблокировать проект строительства военного объекта.
"Жители Гроссенхайна с населением около 20 тысяч человек имели иное мнение. 16 из 22 членов городского совета подписали письмо канцлеру Олафу Шольцу с призывом заблокировать проект. Некоторые в Гроссенхайне опасались, что завод разгневает Владимира Путина", — говорится в статье.
По данным источника, строительство в Гроссенхайне планировал развернуть самый известный немецкий производитель военной техники и вооружений Rheinmetall. Сопротивление жителей, по мнению журналистов, говорит о том, что немцы в курсе новостной повестки и не поддерживают вооружение украинской армии немецким оружием.
"Многие до сих пор испытывают глубокое отвращение к войне и расходам на оборону в стране, а нацистское прошлое заставляет их неохотно инвестировать в военную сферу", — отмечают американские журналисты.
Ранее министерство экономики Германии сообщало, что с начала 2023 года на Украину было выдано лицензий на экспорт военной продукции общей стоимостью в 3,3 миллиарда евро. Этот показатель вчетверо превышает прошлогодний и делает Киев основным клиентом оборонной индустрии ФРГ.