https://ukraina.ru/20231004/1049886483.html

Немцы бойкотируют строительство военного завода из-за страха перед Путиным

Немцы бойкотируют строительство военного завода из-за страха перед Путиным - 04.10.2023 Украина.ру

Немцы бойкотируют строительство военного завода из-за страха перед Путиным

Страх перед президентом России Владимиром Путиным заставил жителей города Гросенхайн в Германии отказаться от строительства нового завода по производству военной техники для вооружённых сил Украины. Об этом 3 октября сообщает газета New York Times

2023-10-04T04:58

2023-10-04T04:58

2023-10-04T04:59

новости

германия

украина

оружие

производство

военная техника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049770875_0:70:1338:823_1920x0_80_0_0_0b5db97c62e1c3c6e02141332ffa5886.jpg

Жители небольшого города проявили твёрдую гражданскую позицию - 16 из 22 членов городского совета подписали письмо канцлеру Германии с призывом заблокировать проект строительства военного объекта.По данным источника, строительство в Гроссенхайне планировал развернуть самый известный немецкий производитель военной техники и вооружений Rheinmetall. Сопротивление жителей, по мнению журналистов, говорит о том, что немцы в курсе новостной повестки и не поддерживают вооружение украинской армии немецким оружием."Многие до сих пор испытывают глубокое отвращение к войне и расходам на оборону в стране, а нацистское прошлое заставляет их неохотно инвестировать в военную сферу", — отмечают американские журналисты.Ранее министерство экономики Германии сообщало, что с начала 2023 года на Украину было выдано лицензий на экспорт военной продукции общей стоимостью в 3,3 миллиарда евро. Этот показатель вчетверо превышает прошлогодний и делает Киев основным клиентом оборонной индустрии ФРГ.

https://ukraina.ru/20230929/1049784772.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, украина, оружие, производство, военная техника