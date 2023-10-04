Правительство Венгрии инициирует приостановку помощи Украине – Bloomberg - 04.10.2023 Украина.ру
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Правительство Венгрии инициирует приостановку помощи Украине – Bloomberg
Правительство Венгрии инициирует приостановку помощи Украине – Bloomberg - 04.10.2023 Украина.ру
Правительство Венгрии инициирует приостановку помощи Украине – Bloomberg
Украине будет достаточно 25 миллиардов евро – ровно половины от той суммы, которая предусмотрена на помощь стране в течение четырёх лет. Правительство Венгрии предложило разделить на части украинский финансовый блок, сообщает Bloomberg
2023-10-04T00:14
2023-10-04T00:14
новости
венгрия
украина
транш
финансирование
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В Будапеште считают, что Киеву на данном этапе будет достаточно 25 миллиардов евро, пишут журналисты, ссылаясь на источник. Кроме того, Евросоюзу следует оценить размер помощи в течение следующих трёх лет, когда Украине смогут выдать ещё 25 миллиардов евро. При этом должны учитываться потребности страны, отмечают журналисты.Венгрия уже не впервые бойкотирует финансирование Украины. В декабре Будапешт наложил вето на решение Евросоюза выделить 18 миллиардов евро в виде пакета помощи Киеву на 2023 год. В мае этого года Венгрия не разрешила отправить на Украину восьмой транш помощи на 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Bloomberg называет правительство страны не иначе как "дружественным Кремлю".3 октября сообщалось о возможной разблокировке 13 миллиардов евро для Венгрии, чтобы увеличить бюджет ЕС, а также чтобы заручиться поддержкой Будапешта в вопросе предоставления финансовой помощи Киеву.Зимой 2022 года Financial Times сообщали, что Еврокомиссия заблокировала предназначенные для Венгрии средства в европейских фондах на сумму около 22-х миллиардов евро. По данным СМИ причина заключалась в несоблюдении прав человека и верховенства закона в стране.Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге сообщила, что Штаты в ближайшее время передадут Украине новый пакет военной помощи, содержимое которого неизвестно.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, венгрия, украина, транш, финансирование
Новости, Венгрия, Украина, транш, финансирование

Правительство Венгрии инициирует приостановку помощи Украине – Bloomberg

00:14 04.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода мира. Будапешт
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Читать в
Украине будет достаточно 25 миллиардов евро – ровно половины от той суммы, которая предусмотрена на помощь стране в течение четырёх лет. Правительство Венгрии предложило разделить на части украинский финансовый блок, сообщает Bloomberg
В Будапеште считают, что Киеву на данном этапе будет достаточно 25 миллиардов евро, пишут журналисты, ссылаясь на источник. Кроме того, Евросоюзу следует оценить размер помощи в течение следующих трёх лет, когда Украине смогут выдать ещё 25 миллиардов евро. При этом должны учитываться потребности страны, отмечают журналисты.
Венгрия уже не впервые бойкотирует финансирование Украины. В декабре Будапешт наложил вето на решение Евросоюза выделить 18 миллиардов евро в виде пакета помощи Киеву на 2023 год. В мае этого года Венгрия не разрешила отправить на Украину восьмой транш помощи на 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Bloomberg называет правительство страны не иначе как "дружественным Кремлю".
3 октября сообщалось о возможной разблокировке 13 миллиардов евро для Венгрии, чтобы увеличить бюджет ЕС, а также чтобы заручиться поддержкой Будапешта в вопросе предоставления финансовой помощи Киеву.
Зимой 2022 года Financial Times сообщали, что Еврокомиссия заблокировала предназначенные для Венгрии средства в европейских фондах на сумму около 22-х миллиардов евро. По данным СМИ причина заключалась в несоблюдении прав человека и верховенства закона в стране.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге сообщила, что Штаты в ближайшее время передадут Украине новый пакет военной помощи, содержимое которого неизвестно.
флаг Венгрия
Вчера, 12:03
ЕК готова разморозить 13 млрд евро для Венгрии ради увеличения помощи Киеву - Financial TimesЕврокомиссия ради увеличения бюджета на помощь Киеву намерена до конца ноября разморозить около 13 миллиардов евро финансирования для Венгрии, которая ранее заявляла, что Украина не получит ни копейки из средств ЕС, передает газета Financial Times
 
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