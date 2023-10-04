https://ukraina.ru/20231004/1049859772.html
Александр Казаков объяснил, для чего используют танки ВСУ и что изменит на фронте распутица
Александр Казаков объяснил, для чего используют танки ВСУ и что изменит на фронте распутица - 04.10.2023 Украина.ру
Александр Казаков объяснил, для чего используют танки ВСУ и что изменит на фронте распутица
На старых советских танках ВСУ способны воевать в распутицу, но наступать на тяжёлых "Челленджерах" будет очень проблематично. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2023-10-04T10:52
2023-10-04T10:52
2023-10-04T10:52
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Украинские власти получили заказ из Вашингтона на новый "контрнаступ". Это не связано со скорой распутицей, потому что "танки грязи не боятся". И на старой советской технике украинцы способны воевать в распутицу и зимой так же, как и российская армия, рассказал экс-советник главы ДНР.Но воевать на "Абрамсах" и более тяжёлых "Челленджерах" в распутицу Украине будет очень тяжело. К тому же, как недавно заявил руководитель ГУР Украины Буданов, ВСУ используют танки, как средство перевозки пехоты, добавил Казаков.Связывать боевые действия с погодными условиями – это беллетристика, перед российскими военными никогда эти вопросы не стояли. Наши танки воюют зимой, летом, осенью и весной - и не только танки. А тем более удивительная пехота ВС РФ, которую знает весь мир, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231003/1049853209.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, сво
Александр Казаков объяснил, для чего используют танки ВСУ и что изменит на фронте распутица
На старых советских танках ВСУ способны воевать в распутицу, но наступать на тяжёлых "Челленджерах" будет очень проблематично. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Украинские власти получили заказ из Вашингтона на новый "контрнаступ". Это не связано со скорой распутицей, потому что "танки грязи не боятся". И на старой советской технике украинцы способны воевать в распутицу и зимой так же, как и российская армия, рассказал экс-советник главы ДНР.
Но воевать на "Абрамсах" и более тяжёлых "Челленджерах" в распутицу Украине будет очень тяжело. К тому же, как недавно заявил руководитель ГУР Украины Буданов, ВСУ используют танки, как средство перевозки пехоты, добавил Казаков.
"Внутри танка сидит экипаж - каждому на коленки посадить по мотострелку, что ли? Или сверху? А сверху у них (на танках ВСУ. - Ред.) сплошная динамическая защита. То есть, что у них там творится в голове, понять трудно", - подчеркнул советник.
Связывать боевые действия с погодными условиями – это беллетристика, перед российскими военными никогда эти вопросы не стояли. Наши танки воюют зимой, летом, осенью и весной - и не только танки. А тем более удивительная пехота ВС РФ, которую знает весь мир, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь