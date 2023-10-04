https://ukraina.ru/20231004/1049859772.html

Александр Казаков объяснил, для чего используют танки ВСУ и что изменит на фронте распутица

Александр Казаков объяснил, для чего используют танки ВСУ и что изменит на фронте распутица - 04.10.2023 Украина.ру

Александр Казаков объяснил, для чего используют танки ВСУ и что изменит на фронте распутица

На старых советских танках ВСУ способны воевать в распутицу, но наступать на тяжёлых "Челленджерах" будет очень проблематично. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2023-10-04T10:52

2023-10-04T10:52

2023-10-04T10:52

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Украинские власти получили заказ из Вашингтона на новый "контрнаступ". Это не связано со скорой распутицей, потому что "танки грязи не боятся". И на старой советской технике украинцы способны воевать в распутицу и зимой так же, как и российская армия, рассказал экс-советник главы ДНР.Но воевать на "Абрамсах" и более тяжёлых "Челленджерах" в распутицу Украине будет очень тяжело. К тому же, как недавно заявил руководитель ГУР Украины Буданов, ВСУ используют танки, как средство перевозки пехоты, добавил Казаков.Связывать боевые действия с погодными условиями – это беллетристика, перед российскими военными никогда эти вопросы не стояли. Наши танки воюют зимой, летом, осенью и весной - и не только танки. А тем более удивительная пехота ВС РФ, которую знает весь мир, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231003/1049853209.html

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новости, украина, всу, сво