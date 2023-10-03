https://ukraina.ru/20231003/1049879777.html

Запад проверяет реакцию России, Зеленский – неудачник для властей США. О чём говорили эксперты 3 октября

Запад проверяет реакцию России, Зеленский – неудачник для властей США. О чём говорили эксперты 3 октября - 03.10.2023 Украина.ру

Запад проверяет реакцию России, Зеленский – неудачник для властей США. О чём говорили эксперты 3 октября

Украина.ру, 03.10.2023

2023-10-03T17:51

2023-10-03T17:51

2023-10-03T17:51

эксклюзив

алексей зубец

сша

владимир зеленский

украина

россия

выборы

джо байден

запад

богдан безпалько

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Деньги от США будут, но позжеВ Киеве прошел 1-й Международный форум оборонных индустрий, в котором приняли участие 252 военные компании из 30 стран мира. Перед началом форума Владимир Зеленский объявил о создании специального оборонного фонда, который обеспечит развитие военного производства на Украине.В то же время президент США Джо Байден одобрил временный бюджет до 17 ноября, которые не предусматривает военную помощь Украине.Через 45 дней какая-то помощь Украине будет выделена, уверен политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.По его словам, американцы стремятся, чтобы их европейские союзники оказывали помощь Украине по максимуму и в первую очередь. Но в целом американцы потратили 100 млрд долларов на помощь Украине, европейцы – 80 млрд евро. То есть суммы – сопоставимые. И та, и другая стороны планируют тратить дальше.Президент Байден заявил, что помощь Украине прекращать нельзя, очевидно, что американский истеблишмент будет оказывать помощь."Что касается заявления Зеленского, то Украина используется как полигон для испытания оружия. Туда явно доставили массу разных образцов и в рамках боевых действий их будут использовать под прикрытием этого международного консорциума, якобы там что-то производят", – заявил Безпалько.Что касается лично Зеленского, то он зарвался, отмечает политолог. Решил, что он независимый лидер, который может выдвигать условия своим западным хозяевам. Но пока он со всеми поставленными перед ним задачами справляется.Запад проверяет РоссиюВсе изменения для России на украинском треке зависят только от одного — каких успехов мы достигнем на поле боя. Пока ситуация в глазах Запада складывается, к сожалению, не совсем в нашу пользу, говорит профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Фененко."Мы, например, с гордостью говорим, что отразили контрнаступление Украины. На что англичане и американцы делают большие глаза: "Чего-чего?" Это всё равно что для них сказать: "США отразили контрнаступление Ирака или Югославии".Ведь англосаксонское мышление строится на ощущении своего надменного превосходства над другими народами и странами, на идее своей недосягаемости. Врагу (в данном случае России) нельзя дать шанс почувствовать себя равным США и Британии", – сообщил Фененко.На Западе, продолжил он, начинают думать, что Россия слаба. Значит, можно против неё вести военные действия, включая обстрел российской территории. Пока чужими руками, а потом…"Москва не идёт на жёсткие обещанные действия, значит, можно делать следующий шаг эскалации.Отсутствие жёсткого ответа со стороны Москвы укрепляет на Западе сторонников идеи, что против нашей страны возможен неядерный конфликт средней степени интенсивности", – заявил эксперт."Зеленский – неудачник для США"Администрация Байдена в последнее время только и занимается тем, что приводит в чувство Зеленского, объясняя, что ему пора уходить, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.В то же время, Украина – один из приоритетов американской политики, причем далеко не первый. Эта периферийная история, неинтересная большинству американцев.Но в США идет борьба за власть, и украинское досье будет использовано республиканцами, чтобы топить демократов. Они отказались финансировать Украину не потому, что им жалко денег. Пять миллиардов долларов не слишком большие деньги для бюджета США. Отказ от выделения денег – это способ надавить на Байдена, поясняет Зубец."Второе, Зеленский – вор, причем вор неуправляемый. Поэтому отказ от финансирования – сигнал Зеленскому, что пора уходить.Выборы состоятся, и вполне возможно, Зеленский участвовать в них не будет. Заявление его жены – зондаж общественного мнения на предмет того, как общество отнесется к отсутствию кандидатуры Зеленского на выборах. Но в истории с бюджетом это не главное", – сказал экономист.Украина, отмечает он, стоит больших денег. Хотя 100 миллиардов долларов, которые на нее потратил Вашингтон, не самая большая сумма по американским меркам, но с другой стороны, это тоже деньги. Особенно в условиях недофинансирования армии США, кризисом на мексиканской границе, ликвидации последствий природных пожаров на Гавайях."Украину без денег, не оставят, но финансирование буде сокращаться. Никто не любит вкладываться в неудачников. А с точки зрения глобальной американской повестки – Зеленский неудачник.Американцы любят быстрые победы. Отсутствие победы – это один из факторов, который республиканцы используют против демократов: мы вложили деньги и не добились победы. Поэтому Украина становится токсичным активом для американцев.Но поддерживать активные военные действия при недостаточном финансировании невозможно. Если финансирование будет уменьшено в два раза, то следствием этого будут попытки установить мир со стороны европейцев и американцев.Денег на полноценную войну они не выделят, значит, нужно будет заморозить конфликт и приступить к реформам на Украине. Разогнать плохих чиновников и набрать хороших. Они и не скрывают, что активные военные действия должны быть завершены к весне следующего года", – рассказал Зубец.

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https://ukraina.ru/20231003/1049854694.html

https://ukraina.ru/20231003/1049871254.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, алексей зубец, сша, владимир зеленский, украина, россия, выборы, джо байден, запад, богдан безпалько, бюджет