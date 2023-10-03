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Украинский нацист спровоцировал "исторические выборы" нового спикера Палаты общин Канады - СМИ
Украинский нацист спровоцировал "исторические выборы" нового спикера Палаты общин Канады - СМИ - 03.10.2023 Украина.ру
Украинский нацист спровоцировал "исторические выборы" нового спикера Палаты общин Канады - СМИ
Энтони Рота ушел с должности председателя канадского парламента неделю назад. Это произошло после публичного чествования украинского нациста Ярослава Хунку (Гунько)
2023-10-03T17:26
2023-10-03T17:26
2023-10-03T17:26
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Несколько депутатов от консерваторов, либералов и НДП, а также лидер партии зеленых Элизабет Мэй заявили о своем желании занять место Энтони Рота. У тех, кто баллотируется, будет возможность произнести короткую речь перед коллегами-депутатами, прежде чем они проголосуют анонимно по рейтинговому голосованию. Об этом 3 октября пишут канадские СМИ.Канадские эксперты говорят, что это событие войдет в учебники истории, потому что это происходит в середине сессии, а не после федеральных выборов – такое раньше случалось только дважды.Инцидент произошел 22 сентября во время визита в Оттаву президента Украины Владимира Зеленского. В парламент к визиту зарубежного президента пригласили 98-летнего Хунку. Спикер представил его как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". Он попросил попросил парламентариев и высокопоставленных лиц аплодировать этому человеку как герою. Скандала было не избежать: выяснилось, что Хунка воевал в составе нацистского подразделения 14-й гренадерской добровольческой дивизии СС "Галичина", которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. После этого Рота сделал заявление перед палатой общин:"С тяжелым сердцем информирую членов парламента, что я должен уйти с поста вашего спикера. Я еще раз выражаю свое глубокое сожаление", – сказал он. Спикером нижней палаты парламента он перестал являться 27 сентября.
https://ukraina.ru/20230929/1049790611.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, канада, нацисты, сми
Украинский нацист спровоцировал "исторические выборы" нового спикера Палаты общин Канады - СМИ
Энтони Рота ушел с должности председателя канадского парламента неделю назад. Это произошло после публичного чествования украинского нациста Ярослава Хунку (Гунько)
Несколько депутатов от консерваторов, либералов и НДП, а также лидер партии зеленых Элизабет Мэй заявили о своем желании занять место Энтони Рота. У тех, кто баллотируется, будет возможность произнести короткую речь перед коллегами-депутатами, прежде чем они проголосуют анонимно по рейтинговому голосованию. Об этом 3 октября пишут канадские СМИ.
Канадские эксперты говорят, что это событие войдет в учебники истории, потому что это происходит в середине сессии, а не после федеральных выборов – такое раньше случалось только дважды.
Инцидент произошел 22 сентября во время визита в Оттаву президента Украины Владимира Зеленского. В парламент к визиту зарубежного президента пригласили 98-летнего Хунку. Спикер представил его как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". Он попросил попросил парламентариев и высокопоставленных лиц аплодировать этому человеку как герою.
Скандала было не избежать: выяснилось, что Хунка воевал в составе нацистского подразделения 14-й гренадерской добровольческой дивизии СС "Галичина", которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. После этого Рота сделал заявление перед палатой общин:
"С тяжелым сердцем информирую членов парламента, что я должен уйти с поста вашего спикера. Я еще раз выражаю свое глубокое сожаление", – сказал он. Спикером нижней палаты парламента он перестал являться 27 сентября.