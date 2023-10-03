https://ukraina.ru/20231003/1049867614.html

Латинская Америка больше не задний двор США. Она строит новый мир вместе с Россией

Латинская Америка больше не задний двор США. Она строит новый мир вместе с Россией - 03.10.2023 Украина.ру

Латинская Америка больше не задний двор США. Она строит новый мир вместе с Россией

Украина.ру, 03.10.2023

2023-10-03T15:24

2023-10-03T15:24

2023-10-03T15:54

эксклюзив

россия

латинская америка

многополярный мир

экономика

санкции

зарубежье

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Новый мир построим вместеЛатинская Америка больше не будет задним двором Вашингтона, о чём представители региона заявили на 1-й Международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» в Москве. Мероприятие прошло с 29 сентября по 2 октября по инициативе Государственной думы.Примечательно, что происходит это в 2023 году, когда исполняется 200 лет доктрине Монро, которая провозгласила Западное полушарие сферой интересов США. На протяжении двух веков Вашингтон так и воспринимает соседний континент как источник ресурсов, не более того. Однако сейчас Латинская Америка отчётливо видит альтернативу этой несправедливой ситуации, когда одна страна устанавливает правила игры и диктует их остальным. Альтернатива появилась в лице России, которая сегодня не просто борется за формирование многополярного миропорядка, а возглавила этот процесс.«Мы видим, что нам нужен новый мир, в котором будут царить равенство, справедливость. Мы говорим о новом мировом порядке с политической, экономической и социальной точки зрения. Это тот мир, который позволит справиться с бедностью и искоренить её», — заявила первый заместитель председателя Национальной Ассамблеи Никарагуа Арлинг Патрисия Алонсо Гомес.В приветственном обращении к участникам мероприятия президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Латинская Америка всегда стремилась к независимости, самостоятельности. Примеры тому — борьба за справедливость и социальное равенство Симона Боливара, Сальвадора Альенде, Эрнесто Че Гевара, Фиделя Кастро.Сейчас же в самой Латинской Америке главу российского государства называют настоящим мировым лидером, который борется за мир во всём мире.Кроме того, представители региона прекрасно понимают причины, по которым РФ начала специальную военную операцию на Украине: Москву к этому побудили действия НАТО, вопреки обещаниям приближающейся к российским границам, и угроза национальной безопасности.«Мы поддерживаем борьбу России с новой волной фашизма и нацизма, которую поднимают США и НАТО. Благородная цель денацификации и защиты основных прав российского народа на жизнь и на мир стала причиной специальной военной операции. Мы уверены, что победа России будет победой над ложью, света над тьмой и добра над злом. Россия — это маяк надежды и справедливости, который светит для всего человечества. Россия борется за мир во всём мире против самых тёмных идеологий», – заявил спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Факундо Ортега Мурильо.Арлинг Патрисия Алонсо Гомес также подчеркнула, что Никарагуа занимает антиимпериалистическую, антиколониалистическую, антифашистскую и антинеонацистскую позицию и призвала всех сплотиться для борьбы с этими проявлениями в рамках национального законодательства и на международном уровне.Сотрудничество в области экономики — шанс и для России, и для Латинской АмерикиРоссия, в отличие от Запада, который только выкачивает ресурсы из Латинской Америки и Карибского бассейна, помогает региону стать сильным и успешным: налаживает производства на местах, реализует проекты в таких важнейших отраслях, как энергетика (причём не только традиционная тепловая, гидроэнергетика, но и альтернативная, не говоря уже об атомной, где РФ впереди планеты всей), здравоохранение, продовольственная безопасность (в том числе поставки удобрений, а их значение сложно переоценить, о чём красноречиво говорит тот факт, что США вывели эту продукцию из-под действия санкций). Российский экспорт доминирует при поставках продукции химической промышленности, металлопродукции, минеральных ресурсов.Страны Латинской Америки заинтересованы в расширении сотрудничества с Россией по широкому спектру направлений и предлагают ей возможности для инвестиций. Например, Боливия приглашает Россию к совместному освоению месторождений лития. Примерно половина мировых запасов этого элемента, необходимого для производства систем накопления энергии и аккумуляторов, применяемых в электрическом транспорте и возобновляемых источниках энергии, приходится на «литиевый треугольник»: Боливию, Аргентину и Чили. Сама РФ сейчас литий не производит, поэтому полностью зависима от импорта, а Аргентина и Чили прекратили поставки из-за санкций (по решению владельцев месторождений — западных компаний), что привело к дефициту на российском рынке. Поэтому предложение Боливии — мирового лидера по запасам лития — очень кстати. Совместное освоение и разработку углеводородных и литиевых месторождений заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач называет наиболее перспективным направлением дальнейшего взаимодействия со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. По оценке аналитиков, к 2040-м годам спрос на литий в мире вырастет более чем в 40 раз. К тому времени РФ может сама войти в пятёрку крупнейших производителей лития, поскольку сейчас готовится к разработке законсервированных после распада СССР месторождений, запасы литиевой руды оцениваются на уровне 10% от общемировых.Дружное нет западным санкциямСтраны Латинской Америки и Карибского бассейна, как и Россия, единогласно выступают против введённых Западом незаконных санкций. «На сегодняшний день 30 стран нашей планеты страдают от 26 162 санкций, которые были введены одной-единственной страной и странами-сателлитами. 26 162 санкции обрушиваются на 28% мирового населения, на 62% всей территории нашей планеты. Это принудительные односторонние меры, военные меры, меры гибридной войны, это настоящая новая чума человечества», — заявил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес на пленарном заседании 2 октября.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь призвала представителей Латинской Америки объединить усилия на международных парламентских площадках в борьбе с таким беззаконием, как односторонние ограничения, которые носят предвзятый и нелегитимный характер, нарушают международное право, правила международной торговли.И у сторон есть инструменты для продолжения экономического сотрудничества, несмотря на действие западных санкций: российские финансовые организации отключили от международной платежной системы SWIFT, но Центробанк РФ создал собственную систему финансовых сообщений, которая, по оценке экспертов, лучше зарубежного аналога, отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Системой уже пользуются около 100 зарубежных банков, а ещё в активе есть корреспондентские счета и цифровой рубль.У стран Латинской Америки и Карибского бассейна с Россией давняя история отношений, которые строятся на принципах дружбы, взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве. Они направлены не против кого-то, а исключительно на повышение качества жизни собственных граждан в этом и весь секрет успеха сотрудничества Москвы и южноамериканского континента.

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https://ukraina.ru/20230703/1047765301.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, латинская америка, многополярный мир, экономика, санкции, зарубежье