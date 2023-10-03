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Легкая мишень для ВС РФ и подарок из Австралии. Что говорили об Украине в мире 3 октября

Легкая мишень для ВС РФ и подарок из Австралии. Что говорили об Украине в мире 3 октября - 03.10.2023 Украина.ру

Легкая мишень для ВС РФ и подарок из Австралии. Что говорили об Украине в мире 3 октября

Власти Украины требуют от Запада очередных поставок вооружения, ведь небо Киева довольно “перегружено” и ситуация приближается к критической отметке. Градус напряженности растет и в одном из городов Голландии: местные власти обеспокоены наплывом украинцев, пишут западные СМИ.

2023-10-03T15:17

2023-10-03T15:17

2023-10-03T16:17

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Беженцев больше, чем мест для нихВ Нидерландах местные власти бьют тревогу: в приютах не хватает мест из-за большого наплыва украинских беженцев, - пишет NRC Handelsblad.Мэр Утрехта Шарон Дейксма заявила, что в городе кризисный приют переполнен людьми, а по всей стране заняты порядка 99% убежищ. Как полагает мэр, об открытии дополнительных приютов не может идти и речи. При таких условиях есть вероятность, что приюты для беженцев и вовсе могут закрыть.Сегодня в приемном отделении Jaarbeurs в Утрехте, где официально могут разместиться только сто беженцев, проживает в два раза больше. Кроме того, у многих приезжих с собой имеются домашние животные, которые вынуждены проживать вместе с хозяевами в приюте.Тенденция роста беженцев в стране набирает обороты. Директор по безопасности Утрехского региона Донкер отмечает, что он не ожидал такого наплыва, ведь, по его словам, в прошлом году в день приходили по 5 человек, а на сегодняшний момент количество человек доходит до 45.Власти Голландии утверждают, что единственным выходом из столь сложной ситуации являются временные приюты. К слову, ситуация достигла критического уровня.По словам Дейксмы, на 200 человек имеется только шесть душевых и шесть туалетов. “Это невыносимо”, - говорит мэр.Плачевная ситуация с украинскими беженцами сложилась и в Польше. Так, с 2024 года большинство украинцев могут потерять выплаты, которые им обеспечивает Варшава. Потенциально такое решение поддержало бы почти 42% процента населения Польши.Однако поляки разделились на два лагеря: вторая половина, напротив – выступила за продление помощи украинцам. Данный соцопрос провела международная исследовательская компания Ipsos. К слову, те, кто выступают против поддержки украинцев, считают, что переселенцы достаточно адаптировались к условиям проживания стране и вполне могут найти себе работу, не претендуя на госпособия. Можно предполагать, что поток беженцев в сторону Западной Европы не прекратится, по крайней мере, пока не утихнет конфликт на Украине.Украина ждлет дешевых “убийц дронов”Австралия подогревает градус военного конфликта, тем самым пытается угодить США, помогая Киеву.Представитель компании-производителя Electro Optic Systems Мэтт Джонс заявил, что вскоре Украина получит 10 комплексов Slinger, предназначенных для уничтожения беспилотников.Эта система, устанавливаемая на кузов пикапа, характеризуется тем, что способна оперативно сбивать дроны. Но основные положительные стороны поставляемого вооружения заключаются в их дешевизне и автономности.Сейчас Киев использует в основном дорогостоящие и навороченные системы для борьбы с БПЛА, а с помощью Slinger уничтожение беспилотника для ВСУ будет стоить от 150 до 1500 долларов, что относительно недорого. В настоящее время уничтожение дрона модернизированными версиями зениток обходится в десятки тысяч долларов.Учитывая то, что западные инструкторы халатно относятся к обучению украинских солдат, разобраться с зениткой Slinger ВСУшники смогут сами, управляя ею с помощью компьютера.Сейчас зенитки Slinger находятся на стадии производства, но доставлены они будут на Украину до конца года.Конечно, утверждает советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, в настоящее время Киев испытывает проблемы в противостоянии российским беспилотникам. В связи с этим власти Украины намекают Западу на поставки нового вооружения: в своем Telegram-канале Подоляк заявил, что западным партнеры могли бы поставлять Киеву больше зенитных и антидроновых систем. Таким образом, на Западе смогут избежать резкого снижения дорогостоящих запасов вооружений на складах.По мнению соратника Зеленского, системы Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T справляются с задачей и сбивают российские ракеты, но такие БПЛА как "Герань-2" вынуждают ВСУ тратить много боеприпасов для достижения поставленной цели. Как итог - складские запасы поставщиков стремительно пустеют.Значительно эффективнее, как полагает Подоляк, в бою будут вести себя комплексы Gepard и антидроновые системы Vampire, которые неоднократно доказывали свою действенность в борьбе с БПЛА.Подоляк выразил надежду на то, что данная инициатива поставщиков минимизирует эффект от российских "налетов" и обеспечит долгосрочную стабильность неба Украины и соседних стран НАТО.Абрамсы ждет та же судьба, что подбитые ChallengerНовые американские танки Abrams станут “легкой мишенью” для российской армии, - заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью для издания Sputnik.Эксперт акцентировал внимание на том, что у военнослужащих ВСУ нет необходимых навыков управления тяжелыми машинами, и солдаты пройдут только базовое обучение по эксплуатации Abrams.Поэтому не исключено, что этими танками могут управлять и западные специалисты, в том числе военные, состоящие на службе в американской и польской армии, - пишет Military Watch Magazine.Военные эксперты отмечают, что “Абрамсы” являются одним из самых требовательных в обслуживании танков в мире.Известно, что машина весит порядка 80 тонн, все зависит от конфигурации и оснащения газотурбинными двигателями. К слову, такие дополнения требуют тщательного и оперативного обслуживания. Для противопоставления эксперты Military Watch Magazine приводят в пример боевой танк российской армии Т-90М весом всего 46 тонн, который на порядок эффективнее западного аналога.В конце концов эти танки ждет участь немецких Leopard 2A6, шведских Strv 122 и британских Challenger, - заключил бывший американский разведчик.

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Серафима Тимохина

Серафима Тимохина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Серафима Тимохина

новости, зарубежье, эксклюзив