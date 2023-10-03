https://ukraina.ru/20231003/1049866771.html

ФРГ планирует разместить в Литве бригаду в составе 4 тысяч добровольцев - Писториус

ФРГ планирует разместить в Литве бригаду в составе 4 тысяч добровольцев - Писториус - 03.10.2023 Украина.ру

ФРГ планирует разместить в Литве бригаду в составе 4 тысяч добровольцев - Писториус

Германия планирует разместить бригаду в Литве в конце 2024 года, заявил 3 октября министр обороны Германии Борис Писториус эстонскому порталу ERR

2023-10-03T14:37

2023-10-03T14:37

2023-10-03T14:37

новости

германия

литва

зарубежье

бригада

борис писториус

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043708975_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_85c808df5593f1a24bc9533844535a1f.jpg

Немецкое правительство ведёт переговоры с "литовскими друзьями о шагах, которые предпримем в ближайшие годы", добавил он. Писториус рассчитывает, что к концу ноября или началу декабря будет согласована "дорожная карта", и тогда Германия будет более точно знать, как двигаться дальше.Министр обороны ФРГ добавил, что для размещения бригады необходима инфраструктура. "Нам нужны казармы, склады, тренировочные площадки, а также гражданская инфраструктура для семей военнослужащих", пояснил он.Писториус также сообщил, что немецкие военнослужащие поедут в Литву на добровольной основе.

https://ukraina.ru/20231003/1049860065.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, литва, зарубежье, бригада, борис писториус, минобороны