https://ukraina.ru/20231003/1049866771.html
ФРГ планирует разместить в Литве бригаду в составе 4 тысяч добровольцев - Писториус
ФРГ планирует разместить в Литве бригаду в составе 4 тысяч добровольцев - Писториус - 03.10.2023 Украина.ру
ФРГ планирует разместить в Литве бригаду в составе 4 тысяч добровольцев - Писториус
Германия планирует разместить бригаду в Литве в конце 2024 года, заявил 3 октября министр обороны Германии Борис Писториус эстонскому порталу ERR
2023-10-03T14:37
2023-10-03T14:37
2023-10-03T14:37
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германия
литва
зарубежье
бригада
борис писториус
минобороны
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Немецкое правительство ведёт переговоры с "литовскими друзьями о шагах, которые предпримем в ближайшие годы", добавил он. Писториус рассчитывает, что к концу ноября или началу декабря будет согласована "дорожная карта", и тогда Германия будет более точно знать, как двигаться дальше.Министр обороны ФРГ добавил, что для размещения бригады необходима инфраструктура. "Нам нужны казармы, склады, тренировочные площадки, а также гражданская инфраструктура для семей военнослужащих", пояснил он.Писториус также сообщил, что немецкие военнослужащие поедут в Литву на добровольной основе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, германия, литва, зарубежье, бригада, борис писториус, минобороны
Новости, Германия, Литва, Зарубежье, бригада, Борис Писториус, Минобороны
ФРГ планирует разместить в Литве бригаду в составе 4 тысяч добровольцев - Писториус
Германия планирует разместить бригаду в Литве в конце 2024 года, заявил 3 октября министр обороны Германии Борис Писториус эстонскому порталу ERR
"Мы ожидаем увидеть создание бригады в конце 2024 года. Это серьезный вызов не только для Литвы, но и для нас. Это первый случай, когда Германия размещает в чужой стране бригаду Бундесвера на постоянной основе", - заявил Писториус.
Немецкое правительство ведёт переговоры с "литовскими друзьями о шагах, которые предпримем в ближайшие годы", добавил он. Писториус рассчитывает, что к концу ноября или началу декабря будет согласована "дорожная карта", и тогда Германия будет более точно знать, как двигаться дальше.
Министр обороны ФРГ добавил, что для размещения бригады необходима инфраструктура. "Нам нужны казармы, склады, тренировочные площадки, а также гражданская инфраструктура для семей военнослужащих", пояснил он.
Писториус также сообщил, что немецкие военнослужащие поедут в Литву на добровольной основе.