ФРГ планирует разместить в Литве бригаду в составе 4 тысяч добровольцев - Писториус - 03.10.2023 Украина.ру
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ФРГ планирует разместить в Литве бригаду в составе 4 тысяч добровольцев - Писториус
ФРГ планирует разместить в Литве бригаду в составе 4 тысяч добровольцев - Писториус - 03.10.2023 Украина.ру
ФРГ планирует разместить в Литве бригаду в составе 4 тысяч добровольцев - Писториус
Германия планирует разместить бригаду в Литве в конце 2024 года, заявил 3 октября министр обороны Германии Борис Писториус эстонскому порталу ERR
2023-10-03T14:37
2023-10-03T14:37
новости
германия
литва
зарубежье
бригада
борис писториус
минобороны
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Немецкое правительство ведёт переговоры с "литовскими друзьями о шагах, которые предпримем в ближайшие годы", добавил он. Писториус рассчитывает, что к концу ноября или началу декабря будет согласована "дорожная карта", и тогда Германия будет более точно знать, как двигаться дальше.Министр обороны ФРГ добавил, что для размещения бригады необходима инфраструктура. "Нам нужны казармы, склады, тренировочные площадки, а также гражданская инфраструктура для семей военнослужащих", пояснил он.Писториус также сообщил, что немецкие военнослужащие поедут в Литву на добровольной основе.
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новости, германия, литва, зарубежье, бригада, борис писториус, минобороны
Новости, Германия, Литва, Зарубежье, бригада, Борис Писториус, Минобороны

ФРГ планирует разместить в Литве бригаду в составе 4 тысяч добровольцев - Писториус

14:37 03.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / Olaf KosinskyБорис Писториус
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© commons.wikimedia.org / Olaf Kosinsky
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Германия планирует разместить бригаду в Литве в конце 2024 года, заявил 3 октября министр обороны Германии Борис Писториус эстонскому порталу ERR

"Мы ожидаем увидеть создание бригады в конце 2024 года. Это серьезный вызов не только для Литвы, но и для нас. Это первый случай, когда Германия размещает в чужой стране бригаду Бундесвера на постоянной основе", - заявил Писториус.

Немецкое правительство ведёт переговоры с "литовскими друзьями о шагах, которые предпримем в ближайшие годы", добавил он. Писториус рассчитывает, что к концу ноября или началу декабря будет согласована "дорожная карта", и тогда Германия будет более точно знать, как двигаться дальше.
Министр обороны ФРГ добавил, что для размещения бригады необходима инфраструктура. "Нам нужны казармы, склады, тренировочные площадки, а также гражданская инфраструктура для семей военнослужащих", пояснил он.
Писториус также сообщил, что немецкие военнослужащие поедут в Литву на добровольной основе.
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
13:25
Министр обороны Германии назвал Россию "угрозой на несколько лет"Россию будут рассматривать угрозой долгие годы, заявил 2 октября министр обороны Германии Борис Писториус в интервью эстонскому порталу ERR
 
НовостиГерманияЛитваЗарубежьебригадаБорис ПисториусМинобороны
 
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