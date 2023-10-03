Шойгу: Планов по дополнительной мобилизации нет
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации. Об этом он сообщил 3 октября на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ
Шойгу сообщил, что в соответствии с указам президента, призыву на военную службу подлежат 130 тысяч человек.
"Обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут. В генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет", - заявил Шойгу.
Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции.
Министр обороны отметил, что во многом этому способствует твердая патриотическая позиция наших граждан, которые активно пополняют ряды защитников Отечества.
С начала 2023 года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступило более 335 тысяч человек.
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