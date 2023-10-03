Шойгу: Планов по дополнительной мобилизации нет - 03.10.2023 Украина.ру
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Шойгу: Планов по дополнительной мобилизации нет
Шойгу: Планов по дополнительной мобилизации нет - 03.10.2023 Украина.ру
Шойгу: Планов по дополнительной мобилизации нет
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации. Об этом он сообщил 3 октября на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ
2023-10-03T13:56
2023-10-03T13:56
новости
россия
минобороны рф
сергей шойгу
призыв
призывники
новые регионы
сво
мобилизация
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Шойгу сообщил, что в соответствии с указам президента, призыву на военную службу подлежат 130 тысяч человек.Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции.Министр обороны отметил, что во многом этому способствует твердая патриотическая позиция наших граждан, которые активно пополняют ряды защитников Отечества.С начала 2023 года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступило более 335 тысяч человек.
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новости, россия, минобороны рф, сергей шойгу, призыв, призывники, новые регионы, сво, мобилизация
Новости, Россия, Минобороны РФ, Сергей Шойгу, призыв, призывники, Новые регионы, СВО, мобилизация

Шойгу: Планов по дополнительной мобилизации нет

13:56 03.10.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВизит министра обороны РФ С. Шойгу в Иран
Визит министра обороны РФ С. Шойгу в Иран
© Министерство обороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации. Об этом он сообщил 3 октября на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ
Шойгу сообщил, что в соответствии с указам президента, призыву на военную службу подлежат 130 тысяч человек.
"Обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут. В генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет", - заявил Шойгу.
Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции.
Министр обороны отметил, что во многом этому способствует твердая патриотическая позиция наших граждан, которые активно пополняют ряды защитников Отечества.
С начала 2023 года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступило более 335 тысяч человек.
Даня Милохин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
12 сентября, 11:37
"Из Тиктока в армию": вернувшегося в Россию Милохина могут призвать уже этой осеньюС учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Минобороны РФ призвать вернувшегося в Россию блогера Даню Милохина. Об этом Мизулина 12 сентября написала в своём телеграм-канале
 
НовостиРоссияМинобороны РФСергей ШойгупризывпризывникиНовые регионыСВОмобилизация
 
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