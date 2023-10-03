Шойгу: Планов по дополнительной мобилизации нет

"Из Тиктока в армию": вернувшегося в Россию Милохина могут призвать уже этой осенью

С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Минобороны РФ призвать вернувшегося в Россию блогера Даню Милохина. Об этом Мизулина 12 сентября написала в своём телеграм-канале