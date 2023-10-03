Венгерско-Словацкий альянс против "объединённой" Европы – так уже было - 03.10.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20231003/1049865260.html
Венгерско-Словацкий альянс против "объединённой" Европы – так уже было
Венгерско-Словацкий альянс против "объединённой" Европы – так уже было - 03.10.2023 Украина.ру
Венгерско-Словацкий альянс против "объединённой" Европы – так уже было
Вполне возможно, что в ближайшее время в центре Европы возникнет венгерско-словацкий тандем евроскептиков. Такую возможность открывает победа на парламентских выборах в Словакии партии Роберта Фицо. Его предвыборная риторика во многом воспроизводила резонансные высказывания другого возмутителя европейского спокойствия – Виктора Орбана
2023-10-03T14:00
2023-10-03T14:00
история
история
европа
австро-венгрия
ес
венгрия
словакия
1919 г
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Эту ситуацию подают как прецедент, но история уже знает пример венгерско-словацкого противостояния "объединённой Европе", причём при поддержке их альянса со стороны России.Речь идёт о фактическом союзе Венгерской и Словацкой Советских республик летом 1919 года. Правившие тогда РСФСР большевики отнеслись к созданию этих государств с большим энтузиазмом и даже пытались оказать военную помощь своим соратникам в Центральной Европе.Отправной точкой тех событий стал приход к власти в Будапеште в марте 1919 года венгерских коммунистов. Они провозгласили курс на революционную войну с соседними государствами, претендовавшими на земли Большой Венгрии (Трансильванию, Словакию, Карпатскую Русь и некоторые другие).Но вместо того, чтобы очистить свои бывшие окраины от иностранных войск Венгрия сама подверглась интервенции со стороны Румынии и Чехословакии. Координировала их действия Франция, чьей сферой ответственности в рамках Антанты являлась Центральная Европа.В Париже опасались того, что российская Красная Армия сможет прорваться на помощь Венгерской Советской Республике (ВСР) через Румынию или Галицию. По этому важной целью интервенции против ВСР являлось вытеснение её с сопредельных с РСФСР территорий.Казалось, что коммунистическому правительству в Будапеште до крушения остались считанные дни, но в мае 1919 года венгерская Красная Армия перешла в контрнаступление. Сказались спешное усиление войск, угроза вторжения российской революционной армии в Бессарабию и Румынию, разногласия в рядах Антанты.До середины июня венгры заняли значительную часть южной и восточной Словакии и достигли польской границы у Бардеёва. Чехословацкая республика вынуждена была эвакуировать свои структуры из Братиславы.Однако венгры в крупнейший город Словакии так и не вступили. Впоследствии это стали рассматривать как одну из главных ошибок в их борьбе с Антантой.Именно по рекомендации из Москвы Советская Венгрия не аннексировала спорный регион, а обеспечила создание на его территории Словацкой Советской Республики (ССР).Провозглашение ССР состоялось 16 июня в Прешове на многолюдном митинге. Учредительная декларация республики сочетала идеи пролетарского интернационализма и словацкого самоопределения. "Первым стихийным мероприятием пролетариата, освобожденного от ига чешского империализма, явилось осуществление права на самоопределение, которое угнетатели так торжественно провозглашают, но на деле так вероломно топчут", – говорилось в декларации.По примеру ВСР Словацкой республикой руководил временный Революционный правительственный совет, опиравшийся на местные рабоче-крестьянские советы. Возглавил этот орган чешский революционер Антонин Яноушек. Местом пребывания руководства республики был определён Кошице – второй по величине словацкий город.По опыту Венгрии в ССР национализировали крупные промышленные, транспортные и торговые предприятия, банки. Безвозмездной экспроприации подлежали помещичьи и церковные имения размером более 50 гектар. На изъятых таким образом землях создавались государственные хозяйства и производственные товарищества сельскохозяйственных рабочих и беднейших крестьян.Рабочие получили восьмичасовой рабочий день, крестьяне – освобождение от налогов, была увеличена заработная плата наёмных работников.Началось создание словацкой Красной Армии, которая должна была пополняться путём мобилизации.Однако реализовать все эти начинания в полной мере не удалось. Правительственный совет ССР утвердили 20 июня, а уже 1 июля на переговорах в Братиславе была достигнута договорённость о выводе венгерских войск с территории региона.Будапешт был вынужден пойти на этот шаг ввиду нового наступления румынских и чехословацких войск, срыва наступления на запад российской Красной Армии. Франция давала гарантии, что румыны покинут часть территорий, занятых ими во время весеннего наступления.4 июля Венгрия выполнила свои обязательства, что означало неминуемое падение ССР. Зачистка Словакии войсками Чехословацкой республики завершилась 7 июля.Тем не менее, это не спасло саму ВСР. В конце июля возобновилось наступление румынских войск. Они форсировали Тису, стали стремительно приближаться к Будапешту. Сказывалось серьёзное превосходства румын в кавалерии.В венгерских элитах возник раскол после того как стало очевидно, что Советская Россия на помощь не придёт. Основные соединения Красной Армии Венгрии были блокированы и начали сдаваться 3 августа.Разгромленную Венгрию на Парижской конференции вынудили принять условия Трианонского мирного договора. Новые границы этого государства сокращали её довоенную территорию (в границах 1914 года) в три раза и лишали более десяти миллионов жителей (из прежних 18-ти миллионов). Особенно болезненной оказалась утрата Северной Трансильвании, где венгры составляли этническое большинство.Словакия же вообще утратила государственность. В составе Первой Чехословацкой республики словаки были одновременно частью государственно образующей нации (чехословацкой), но в то же время этническим меньшинством (и даже не самым крупным). В 1928 году, когда Чехословакия стала унитарным государством, Словакия лишилась и весьма ограниченной автономии.Таким образом, Европа, построенная на основе Версальской системы международных отношений, оказалась для Венгрии и Словакии не комфортной, что сильно повлияло на их дальнейшую судьбу.
https://ukraina.ru/20230209/1043312378.html
https://ukraina.ru/20230806/1048497450.html
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Игорь Иваненко
Игорь Иваненко
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, европа, австро-венгрия, ес, венгрия, словакия, 1919 г
История, История, Европа, Австро-Венгрия, ЕС, Венгрия, Словакия, 1919 г

Венгерско-Словацкий альянс против "объединённой" Европы – так уже было

14:00 03.10.2023
 
© commons.wikimedia.orgРаспад Австро-Венгрии
Распад Австро-Венгрии - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© commons.wikimedia.org
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Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
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Вполне возможно, что в ближайшее время в центре Европы возникнет венгерско-словацкий тандем евроскептиков. Такую возможность открывает победа на парламентских выборах в Словакии партии Роберта Фицо. Его предвыборная риторика во многом воспроизводила резонансные высказывания другого возмутителя европейского спокойствия – Виктора Орбана
Эту ситуацию подают как прецедент, но история уже знает пример венгерско-словацкого противостояния "объединённой Европе", причём при поддержке их альянса со стороны России.
Речь идёт о фактическом союзе Венгерской и Словацкой Советских республик летом 1919 года. Правившие тогда РСФСР большевики отнеслись к созданию этих государств с большим энтузиазмом и даже пытались оказать военную помощь своим соратникам в Центральной Европе.
Отправной точкой тех событий стал приход к власти в Будапеште в марте 1919 года венгерских коммунистов. Они провозгласили курс на революционную войну с соседними государствами, претендовавшими на земли Большой Венгрии (Трансильванию, Словакию, Карпатскую Русь и некоторые другие).
Но вместо того, чтобы очистить свои бывшие окраины от иностранных войск Венгрия сама подверглась интервенции со стороны Румынии и Чехословакии. Координировала их действия Франция, чьей сферой ответственности в рамках Антанты являлась Центральная Европа.
В Париже опасались того, что российская Красная Армия сможет прорваться на помощь Венгерской Советской Республике (ВСР) через Румынию или Галицию. По этому важной целью интервенции против ВСР являлось вытеснение её с сопредельных с РСФСР территорий.
Казалось, что коммунистическому правительству в Будапеште до крушения остались считанные дни, но в мае 1919 года венгерская Красная Армия перешла в контрнаступление. Сказались спешное усиление войск, угроза вторжения российской революционной армии в Бессарабию и Румынию, разногласия в рядах Антанты.
До середины июня венгры заняли значительную часть южной и восточной Словакии и достигли польской границы у Бардеёва. Чехословацкая республика вынуждена была эвакуировать свои структуры из Братиславы.
- РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 08:00История
Как "фиктивный договор с мертвецами" подкосил Австро-Венгрию
Однако венгры в крупнейший город Словакии так и не вступили. Впоследствии это стали рассматривать как одну из главных ошибок в их борьбе с Антантой.
Именно по рекомендации из Москвы Советская Венгрия не аннексировала спорный регион, а обеспечила создание на его территории Словацкой Советской Республики (ССР).
Провозглашение ССР состоялось 16 июня в Прешове на многолюдном митинге. Учредительная декларация республики сочетала идеи пролетарского интернационализма и словацкого самоопределения. "Первым стихийным мероприятием пролетариата, освобожденного от ига чешского империализма, явилось осуществление права на самоопределение, которое угнетатели так торжественно провозглашают, но на деле так вероломно топчут", – говорилось в декларации.
По примеру ВСР Словацкой республикой руководил временный Революционный правительственный совет, опиравшийся на местные рабоче-крестьянские советы. Возглавил этот орган чешский революционер Антонин Яноушек. Местом пребывания руководства республики был определён Кошице – второй по величине словацкий город.
По опыту Венгрии в ССР национализировали крупные промышленные, транспортные и торговые предприятия, банки. Безвозмездной экспроприации подлежали помещичьи и церковные имения размером более 50 гектар. На изъятых таким образом землях создавались государственные хозяйства и производственные товарищества сельскохозяйственных рабочих и беднейших крестьян.
Рабочие получили восьмичасовой рабочий день, крестьяне – освобождение от налогов, была увеличена заработная плата наёмных работников.
Началось создание словацкой Красной Армии, которая должна была пополняться путём мобилизации.
Однако реализовать все эти начинания в полной мере не удалось. Правительственный совет ССР утвердили 20 июня, а уже 1 июля на переговорах в Братиславе была достигнута договорённость о выводе венгерских войск с территории региона.
Будапешт был вынужден пойти на этот шаг ввиду нового наступления румынских и чехословацких войск, срыва наступления на запад российской Красной Армии. Франция давала гарантии, что румыны покинут часть территорий, занятых ими во время весеннего наступления.
4 июля Венгрия выполнила свои обязательства, что означало неминуемое падение ССР. Зачистка Словакии войсками Чехословацкой республики завершилась 7 июля.
Тем не менее, это не спасло саму ВСР. В конце июля возобновилось наступление румынских войск. Они форсировали Тису, стали стремительно приближаться к Будапешту. Сказывалось серьёзное превосходства румын в кавалерии.
В венгерских элитах возник раскол после того как стало очевидно, что Советская Россия на помощь не придёт. Основные соединения Красной Армии Венгрии были блокированы и начали сдаваться 3 августа.
Никифор Григорьев, атаман Григорьев - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
6 августа, 18:00История
Как атаман Григорьев Большую Венгрию разрушилЗавершение Первой Мировой войны сопровождалось чредой революционных потрясений. Помимо России, революции охватили Германию и бывшую Австро-Венгрию. В Москве ждали мировой революции, но понимали, что без поддержки Красной Армии шансы её победу невелики
Разгромленную Венгрию на Парижской конференции вынудили принять условия Трианонского мирного договора. Новые границы этого государства сокращали её довоенную территорию (в границах 1914 года) в три раза и лишали более десяти миллионов жителей (из прежних 18-ти миллионов). Особенно болезненной оказалась утрата Северной Трансильвании, где венгры составляли этническое большинство.
Словакия же вообще утратила государственность. В составе Первой Чехословацкой республики словаки были одновременно частью государственно образующей нации (чехословацкой), но в то же время этническим меньшинством (и даже не самым крупным). В 1928 году, когда Чехословакия стала унитарным государством, Словакия лишилась и весьма ограниченной автономии.
Таким образом, Европа, построенная на основе Версальской системы международных отношений, оказалась для Венгрии и Словакии не комфортной, что сильно повлияло на их дальнейшую судьбу.
 
ИсторияИсторияЕвропаАвстро-ВенгрияЕСВенгрияСловакия1919 г
 
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