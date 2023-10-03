https://ukraina.ru/20231003/1049864256.html

Ослабевающий боевой потенциал ВСУ, ситуация с западной помощью. Главное на Украине на 13:00 3 октября

Ослабевающий боевой потенциал ВСУ, ситуация с западной помощью. Главное на Украине на 13:00 3 октября - 03.10.2023 Украина.ру

Ослабевающий боевой потенциал ВСУ, ситуация с западной помощью. Главное на Украине на 13:00 3 октября

Украина.ру, 03.10.2023

2023-10-03T13:00

2023-10-03T13:00

2023-10-03T14:03

спецоперация

хроники

эксклюзив

удар

атака

пво

сша

помощь

украина

николай азаров

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Украинские военные обстреливают российские регионы, страдают мирные жители. ВС РФ значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьезный урон в зоне СВО. Эксперты спорят, будет ли Запад и дальше помогать КиевуУкраинские войска продолжают обстреливать новые российские территории. Так, утром они выпустили 20 «натовских» снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватой, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:15 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в телеграм-канале. представительства.С 9:25 по 9:50 они выпустили еще в общей сложности 17 таких снарядов по Ясиноватой, Макеевке и Ясиноватскому району, а также четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко позже написал в своем телеграм-канале, что в результате обстрела города ранило мирного жителя.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Украинские войска также выпустили две ракеты из РСЗО по Новолуганскому.«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:05 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Новолуганское: выпущено две ракеты из РСЗО», — говорится в материале представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Поселок Новолуганское находится примерно в 12 километрах к северо-востоку от Горловки, одного из крупнейших городов Донецкой агломерации.Кроме того, вооруженные силы Украины (ВСУ) утром во вторник обстреляли промышленную зону в городе Шебекино.«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадавших нет. Снаряды легли на территорию промышленной зоны», — написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Губернатор уточнил, что последствия на земле уточняют оперативные службы.Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.В Минобороны России сообщили также, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России около 11:00 сбили два украинских дрона самолетного типа и три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) над Белгородской областью.Урон ВСУМинистр обороны России Сергей Шойгу уверяет, что российские войска в зоне специальной военной операции значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьезный урон.ВС РФ продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины. Так, ранее ночью на территории Украины звучала воздушная тревога. В Николаеве на юге страны прогремели взрывы.Многие местные жители выступают против киевской власти и помогают российским военным. Так, во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила 13 жителей Николаевской области, которые собирали и передавали данные о перемещении украинских военных.В спецслужбе утверждают, что фигуранты передавали данные координатору пророссийского Николаевского подполья Сергею Лебедеву, против которого на Украине в июне было заведено уголовное дело о госизмене.«Он дистанционно создал на территории Николаевской области собственную агентуру. В ее состав вошли 13 местных подписчиков его телеграм-канала. Именно через этот интернет-ресурс фигурант вербовал своих агентов и затем получал от них разведданные», — отметили в СБУ.По информации ведомства, против девяти задержанных заведено уголовное дело по статье «Несанкционированное распространение информации о перемещении вооружения, вооруженных сил».Бойцы ВСУ также устали от сражений: многие сдаются россиянам в плен.По данным издания Politico, украинские военные устали и от коррупции в своей стране.Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который теперь является капитаном в ВСУ, отметил, что из-за нее может быть потеряно больше жизней.«Мы в ярости из-за того, что некоторые наши лидеры предпочитают обманывать и воровать, когда мы умираем на поле боя. Мы считаем, что [президенту Украины Владимиру] Зеленскому следует сменить камуфляж на галстук и костюм и проанализировать, что происходит вокруг него с его командой», — указал Омелян.Ситуация с западной помощьюЗападные СМИ готовят население к прекращению военной помощи Киеву. Такое предположение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале.По его словам, западные медиа «будто сделали разворот на 180 градусов», и после аплодисментов в адрес ветерана СС «Галичина» Ярослава Хунки в парламенте Канады началась кампания по дискредитации режима Зеленского.Азаров обратил внимание, что на Западе раньше закрывали глаза на коррупцию и отсутствие демократических процессов на Украине. Он допустил, что теперь общественное мнение готовят к прекращению оказания помощи Украине.В то же время редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что существующие противоречия в американских элитах по вопросу военной помощи Украине не повлияют в ближайшие годы на консолидированный стратегический курс на поставки Киеву все новых, более совершенных систем вооружений.По словам военного аналитика, России опасно рассчитывать на усталость Запада от конфликта.Аналитик подчеркнул, что заморозка долгосрочных оружейных контрактов США с Украиной — это «не более чем технический вопрос, который так или иначе будет решён».«Есть консолидированная позиция США и Евросоюза, что как минимум в течение ближайших трёх лет объемы поставок вооружений и военной техники Украине будут сохраняться и иметь тенденцию к нарастанию. Нам категорически не надо думать, что от Украины откажутся — это неверное стратегическое целеполагание», — отметил он.Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники, президент США Джо Байден намерен провести телефонную конференцию с лидерами стран «Большой семерки» и европейскими союзниками, чтобы убедить их, что Вашингтон продолжит предоставлять Киеву военную помощь, несмотря на протесты Республиканской партии.«Байден планирует провести телефонную конференцию с лидерами стран G7 и несколькими другими европейскими союзниками», — пишет портал со ссылкой на чиновников и дипломатов из США и Европы.По информации Axios, Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен планируют провести конференцию во вторник.Белый дом в сентябре запросил у Сената США на Украину 24 миллиарда долларов на 2024 финансовый год, то есть с 1 октября 2023 года до 30 сентября 2024 года. Однако сенат предложил согласовать 4,5 миллиарда долларов на помощь Украине для Пентагона и 1,65 миллиарда долларов для госдепа.На прошлой неделе стало известно, что Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.

https://ukraina.ru/20231003/1049857484.html

https://ukraina.ru/20231002/1049841383.html

https://ukraina.ru/20231002/1049832379.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

спецоперация, хроники, эксклюзив, удар, атака, пво, сша, помощь, украина, николай азаров, владимир зеленский