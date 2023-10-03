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СБУ отказалась рассматривать донос депутата на брата замглавы офиса Зеленского

СБУ отказалась рассматривать донос депутата на брата замглавы офиса Зеленского - 03.10.2023 Украина.ру

СБУ отказалась рассматривать донос депутата на брата замглавы офиса Зеленского

СБУ не видит ничего незаконного в выплате 320 млн грн брату Шурмы за "солнечное" электричество

2023-10-03T12:23

2023-10-03T12:23

2023-10-03T12:23

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СБУ заявила об отсутствии фактов коллаборационной деятельности в работе солнечных электростанций брата Ростислава Шурмы Олега, расположенных уже длительное время на подконтрольных России территориях. Об этом со ссылкой на украинский Центр противодействия коррупции, сообщил 2 октября Цензор.НЕТУже больше года несколько десятков солнечных электростанций (СЭС) находятся на российской части Запорожской области. Фирмы, которым принадлежат эти СЭС, получили 320 млн грн от украинского государственного предприятия "Гарантированный покупатель" в качестве оплаты за якобы поставленную электроэнергию в июле 2022-го – июле 2023 года. У депутатов Верховной Рады появились сомнения, что все это время станции имели реальную связь с объединенной энергосистемой Украины. Народный депутат Ярослав Железняк направил заявление в СБУ. Но ведомство не увидело ничего противозаконного в выплате сотен миллионов гривен "солнечным" компаниям:"Сообщаем, что указанное заявление в настоящее время не содержит сведений об обстоятельствах, свидетельствующих о совершении уголовных правонарушений, предусмотренного статьей 111-1 ( Коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины, в связи с чем отсутствуют законные основания для внесения следователями Службы безопасности Украины соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований согласно требованиям статьи 214 Уголовного процессуального кодекса Украины", – говорится в ответе на депутатский запрос.При этом Bihus.Info со ссылкой на "Укрэнерго" сообщает, что большинство станций работают в несинхронном режиме с объединенной энергосистемой Украины еще с 1 июля 2022 г. То есть они не имеют физической связи с ней из-за поврежденных или отключенных линий электропередач. А значит, электроэнергия с СЭС все это время не попадала на украинский рынок и не могла быть затем продана. А по украинскому законодательству, ГП "Гарантированный покупатель" должен оплачивать электричество, которое продает рынку.Совладельцами этих солнечных электростанций являются люди из окружения заместителя председателя Офиса президента (ОП) Ростислава Шурмы. По случайному стечению обстоятельств именно он и контролирует от имени ОП украинскую энергетику.В числе условий, которые стоят на пути интеграции Украины в ЕС, особый акцент делается на борьбе с коррупцией. Так в британской газете "The Guardian" недавно был опубликован материал, в котором Запад предупредил Киев о потере терпения из-за огромного количества коррупционных скандалов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, электроэнергия, запорожская область, россия