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"Историческая" неформальная встреча глав МИД стран ЕС проходит в Киеве без Польши и Венгрии

"Историческая" неформальная встреча глав МИД стран ЕС проходит в Киеве без Польши и Венгрии - 02.10.2023 Украина.ру

"Историческая" неформальная встреча глав МИД стран ЕС проходит в Киеве без Польши и Венгрии

Проходящая в Киеве неформальная встреча глав МИД Евросоюза без участия министров иностранных дел Венгрии и Польши является "исторической". Об этом 2 сентября в Киеве заявил прессе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

2023-10-02T15:30

2023-10-02T15:30

2023-10-02T15:30

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Киевскую неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза с украинским коллегой проводит верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, важность мероприятия заключается в моральной поддержке нынешнего руководства Украины.Боррель прокомментировал перспективы вступления постсоветской республики в ЕС. По мнению еврочиновника, это "вызов" для Киева и на этом пути украинскому руководству предстоит сделать "огромную работу". Сроки Боррель не уточнил.В аналогичном ключе высказалась участвующая во встрече глава МИД Германии Анналена Бербок. По её словам, место Украины в Евросоюзе, который расширится до российского Луганска. Как и Боррель, она не назвала даже приблизительных сроков гипотетического членства Украины в ЕС.Тем не менее, Боррель и его украинский коллега Кулеба считают встречу 2 сентября в Киеве "исторической". В частности, глава дипломатии ЕС опубликовал в своём аккаунте такой пост: "Мы созываем эту историческую встречу министров иностранных дел ЕС на Украине, стране-кандидате и будущему члену ЕС. Мы здесь, чтобы выразить нашу солидарность и поддержку украинскому народу".Кулеба в присутствии Борреля выступил перед прессой с таким заявлением: "Это историческое событие, потому что впервые в истории Совет министров иностранных дел встретится за пределами нынешних границ – за пределами Евросоюза, но в пределах будущих границ ЕС".Журналистам сообщили также, что среди основных тем переговоров обозначен так называемый "мирный план" Владимира Зеленского. Он предусматривает завершение СВО на условиях Киева – включая выход на границы 1991 года и контрибуции от России.Кулеба также прокомментировал решение парламента США по краткосрочному бюджету для Белого дома без ассигнований на Украину. По мнению дипломата, "это инцидент, а не система" и Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву.В продолжении оказания помощи заверили прессу и другие участники встречи. В частности, глава МИД Франции Катрин Колонна так охарактеризовала происходящее 2 сентября в Киеве: "Это демонстрация нашей решительной и долгосрочной поддержки Украины, пока она не сможет победить. Это также послание России, что она не должна рассчитывать на нашу усталость. Мы будем с вами еще долго".В подобном ключе высказались другие главы МИД стран ЕС. Однако среди них не было глав дипломатий тех стран союза, с которыми у Киева сейчас напряжённые отношения – министров иностранных дел Венгрии и Польши.

https://ukraina.ru/20231002/1049842510.html

https://ukraina.ru/20231002/1049841127.html

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новости, новости украины, анналена бербок, владимир зеленский, дмитрий кулеба, мид украины, франция, германия, россия, жозеп боррель, ес