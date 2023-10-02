https://ukraina.ru/20231002/1049843978.html
"Историческая" неформальная встреча глав МИД стран ЕС проходит в Киеве без Польши и Венгрии
"Историческая" неформальная встреча глав МИД стран ЕС проходит в Киеве без Польши и Венгрии - 02.10.2023 Украина.ру
"Историческая" неформальная встреча глав МИД стран ЕС проходит в Киеве без Польши и Венгрии
Проходящая в Киеве неформальная встреча глав МИД Евросоюза без участия министров иностранных дел Венгрии и Польши является "исторической". Об этом 2 сентября в Киеве заявил прессе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
2023-10-02T15:30
2023-10-02T15:30
2023-10-02T15:30
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Киевскую неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза с украинским коллегой проводит верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, важность мероприятия заключается в моральной поддержке нынешнего руководства Украины.Боррель прокомментировал перспективы вступления постсоветской республики в ЕС. По мнению еврочиновника, это "вызов" для Киева и на этом пути украинскому руководству предстоит сделать "огромную работу". Сроки Боррель не уточнил.В аналогичном ключе высказалась участвующая во встрече глава МИД Германии Анналена Бербок. По её словам, место Украины в Евросоюзе, который расширится до российского Луганска. Как и Боррель, она не назвала даже приблизительных сроков гипотетического членства Украины в ЕС.Тем не менее, Боррель и его украинский коллега Кулеба считают встречу 2 сентября в Киеве "исторической". В частности, глава дипломатии ЕС опубликовал в своём аккаунте такой пост: "Мы созываем эту историческую встречу министров иностранных дел ЕС на Украине, стране-кандидате и будущему члену ЕС. Мы здесь, чтобы выразить нашу солидарность и поддержку украинскому народу".Кулеба в присутствии Борреля выступил перед прессой с таким заявлением: "Это историческое событие, потому что впервые в истории Совет министров иностранных дел встретится за пределами нынешних границ – за пределами Евросоюза, но в пределах будущих границ ЕС".Журналистам сообщили также, что среди основных тем переговоров обозначен так называемый "мирный план" Владимира Зеленского. Он предусматривает завершение СВО на условиях Киева – включая выход на границы 1991 года и контрибуции от России.Кулеба также прокомментировал решение парламента США по краткосрочному бюджету для Белого дома без ассигнований на Украину. По мнению дипломата, "это инцидент, а не система" и Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву.В продолжении оказания помощи заверили прессу и другие участники встречи. В частности, глава МИД Франции Катрин Колонна так охарактеризовала происходящее 2 сентября в Киеве: "Это демонстрация нашей решительной и долгосрочной поддержки Украины, пока она не сможет победить. Это также послание России, что она не должна рассчитывать на нашу усталость. Мы будем с вами еще долго".В подобном ключе высказались другие главы МИД стран ЕС. Однако среди них не было глав дипломатий тех стран союза, с которыми у Киева сейчас напряжённые отношения – министров иностранных дел Венгрии и Польши.
https://ukraina.ru/20231002/1049842510.html
https://ukraina.ru/20231002/1049841127.html
https://ukraina.ru/20231002/1049841266.html
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Украина.ру
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новости, новости украины, анналена бербок, владимир зеленский, дмитрий кулеба, мид украины, франция, германия, россия, жозеп боррель, ес
Новости, Новости Украины, Анналена Бербок, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, МИД Украины, Франция, Германия, Россия, Жозеп Боррель, ЕС
"Историческая" неформальная встреча глав МИД стран ЕС проходит в Киеве без Польши и Венгрии
Проходящая в Киеве неформальная встреча глав МИД Евросоюза без участия министров иностранных дел Венгрии и Польши является "исторической". Об этом 2 сентября в Киеве заявил прессе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Киевскую неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза с украинским коллегой проводит верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, важность мероприятия заключается в моральной поддержке нынешнего руководства Украины.
Боррель прокомментировал перспективы вступления постсоветской республики в ЕС. По мнению еврочиновника, это "вызов" для Киева и на этом пути украинскому руководству предстоит сделать "огромную работу". Сроки Боррель не уточнил.
В аналогичном ключе высказалась участвующая во встрече глава МИД Германии Анналена Бербок. По её словам, место Украины в Евросоюзе, который расширится до российского Луганска. Как и Боррель, она не назвала даже приблизительных сроков гипотетического членства Украины в ЕС.
Тем не менее, Боррель и его украинский коллега Кулеба считают встречу 2 сентября в Киеве "исторической". В частности, глава дипломатии ЕС опубликовал в своём аккаунте такой пост:
"Мы созываем эту историческую встречу министров иностранных дел ЕС на Украине, стране-кандидате и будущему члену ЕС. Мы здесь, чтобы выразить нашу солидарность и поддержку украинскому народу".
Кулеба в присутствии Борреля выступил перед прессой с таким заявлением:
"Это историческое событие, потому что впервые в истории Совет министров иностранных дел встретится за пределами нынешних границ – за пределами Евросоюза, но в пределах будущих границ ЕС".
Журналистам сообщили также, что среди основных тем переговоров обозначен так называемый "мирный план" Владимира Зеленского. Он предусматривает завершение СВО на условиях Киева – включая выход на границы 1991 года и контрибуции от России.
Кулеба также прокомментировал решение парламента США по краткосрочному бюджету для Белого дома без ассигнований на Украину. По мнению дипломата, "это инцидент, а не система" и Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву.
В продолжении оказания помощи заверили прессу и другие участники встречи. В частности, глава МИД Франции Катрин Колонна так охарактеризовала происходящее 2 сентября в Киеве:
"Это демонстрация нашей решительной и долгосрочной поддержки Украины, пока она не сможет победить. Это также послание России, что она не должна рассчитывать на нашу усталость. Мы будем с вами еще долго".
В подобном ключе высказались другие главы МИД стран ЕС. Однако среди них не было глав дипломатий тех стран союза, с которыми у Киева сейчас напряжённые отношения – министров иностранных дел Венгрии и Польши.