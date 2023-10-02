"Историческая" неформальная встреча глав МИД стран ЕС проходит в Киеве без Польши и Венгрии - 02.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231002/1049843978.html
"Историческая" неформальная встреча глав МИД стран ЕС проходит в Киеве без Польши и Венгрии
"Историческая" неформальная встреча глав МИД стран ЕС проходит в Киеве без Польши и Венгрии - 02.10.2023 Украина.ру
"Историческая" неформальная встреча глав МИД стран ЕС проходит в Киеве без Польши и Венгрии
Проходящая в Киеве неформальная встреча глав МИД Евросоюза без участия министров иностранных дел Венгрии и Польши является "исторической". Об этом 2 сентября в Киеве заявил прессе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
2023-10-02T15:30
2023-10-02T15:30
новости
новости украины
анналена бербок
владимир зеленский
дмитрий кулеба
мид украины
франция
германия
россия
жозеп боррель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/02/1049846254_0:109:1042:695_1920x0_80_0_0_802725cd993cf437efb3a82d169a85d4.jpg
Киевскую неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза с украинским коллегой проводит верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, важность мероприятия заключается в моральной поддержке нынешнего руководства Украины.Боррель прокомментировал перспективы вступления постсоветской республики в ЕС. По мнению еврочиновника, это "вызов" для Киева и на этом пути украинскому руководству предстоит сделать "огромную работу". Сроки Боррель не уточнил.В аналогичном ключе высказалась участвующая во встрече глава МИД Германии Анналена Бербок. По её словам, место Украины в Евросоюзе, который расширится до российского Луганска. Как и Боррель, она не назвала даже приблизительных сроков гипотетического членства Украины в ЕС.Тем не менее, Боррель и его украинский коллега Кулеба считают встречу 2 сентября в Киеве "исторической". В частности, глава дипломатии ЕС опубликовал в своём аккаунте такой пост: "Мы созываем эту историческую встречу министров иностранных дел ЕС на Украине, стране-кандидате и будущему члену ЕС. Мы здесь, чтобы выразить нашу солидарность и поддержку украинскому народу".Кулеба в присутствии Борреля выступил перед прессой с таким заявлением: "Это историческое событие, потому что впервые в истории Совет министров иностранных дел встретится за пределами нынешних границ – за пределами Евросоюза, но в пределах будущих границ ЕС".Журналистам сообщили также, что среди основных тем переговоров обозначен так называемый "мирный план" Владимира Зеленского. Он предусматривает завершение СВО на условиях Киева – включая выход на границы 1991 года и контрибуции от России.Кулеба также прокомментировал решение парламента США по краткосрочному бюджету для Белого дома без ассигнований на Украину. По мнению дипломата, "это инцидент, а не система" и Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву.В продолжении оказания помощи заверили прессу и другие участники встречи. В частности, глава МИД Франции Катрин Колонна так охарактеризовала происходящее 2 сентября в Киеве: "Это демонстрация нашей решительной и долгосрочной поддержки Украины, пока она не сможет победить. Это также послание России, что она не должна рассчитывать на нашу усталость. Мы будем с вами еще долго".В подобном ключе высказались другие главы МИД стран ЕС. Однако среди них не было глав дипломатий тех стран союза, с которыми у Киева сейчас напряжённые отношения – министров иностранных дел Венгрии и Польши.
https://ukraina.ru/20231002/1049842510.html
https://ukraina.ru/20231002/1049841127.html
https://ukraina.ru/20231002/1049841266.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/02/1049846254_63:0:990:695_1920x0_80_0_0_9548aa601fb6068fa0b5274c70002ad5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, анналена бербок, владимир зеленский, дмитрий кулеба, мид украины, франция, германия, россия, жозеп боррель, ес
Новости, Новости Украины, Анналена Бербок, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, МИД Украины, Франция, Германия, Россия, Жозеп Боррель, ЕС

"Историческая" неформальная встреча глав МИД стран ЕС проходит в Киеве без Польши и Венгрии

15:30 02.10.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Проходящая в Киеве неформальная встреча глав МИД Евросоюза без участия министров иностранных дел Венгрии и Польши является "исторической". Об этом 2 сентября в Киеве заявил прессе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Киевскую неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза с украинским коллегой проводит верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, важность мероприятия заключается в моральной поддержке нынешнего руководства Украины.
Боррель прокомментировал перспективы вступления постсоветской республики в ЕС. По мнению еврочиновника, это "вызов" для Киева и на этом пути украинскому руководству предстоит сделать "огромную работу". Сроки Боррель не уточнил.
В аналогичном ключе высказалась участвующая во встрече глава МИД Германии Анналена Бербок. По её словам, место Украины в Евросоюзе, который расширится до российского Луганска. Как и Боррель, она не назвала даже приблизительных сроков гипотетического членства Украины в ЕС.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
14:33
"Мы вступаем в ЕС": Захарова в ответ Бербок о расширении ЕС "до Луганска"Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о расширении Евросоюза до Луганска". Об этом Захарова написала 2 октября в своём телеграм-канале
Тем не менее, Боррель и его украинский коллега Кулеба считают встречу 2 сентября в Киеве "исторической". В частности, глава дипломатии ЕС опубликовал в своём аккаунте такой пост:
"Мы созываем эту историческую встречу министров иностранных дел ЕС на Украине, стране-кандидате и будущему члену ЕС. Мы здесь, чтобы выразить нашу солидарность и поддержку украинскому народу".
Кулеба в присутствии Борреля выступил перед прессой с таким заявлением:
"Это историческое событие, потому что впервые в истории Совет министров иностранных дел встретится за пределами нынешних границ – за пределами Евросоюза, но в пределах будущих границ ЕС".
Журналистам сообщили также, что среди основных тем переговоров обозначен так называемый "мирный план" Владимира Зеленского. Он предусматривает завершение СВО на условиях Киева – включая выход на границы 1991 года и контрибуции от России.
Кулеба также прокомментировал решение парламента США по краткосрочному бюджету для Белого дома без ассигнований на Украину. По мнению дипломата, "это инцидент, а не система" и Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву.
Байден
14:12
Reuters: Байден давит на республиканцев и просит продолжать финансировать Украину Президент США Джо Байден давит на республиканцев в Конгрессе, чтобы предоставить дополнительную помощь Украине, пишут журналисты Reuters
В продолжении оказания помощи заверили прессу и другие участники встречи. В частности, глава МИД Франции Катрин Колонна так охарактеризовала происходящее 2 сентября в Киеве:
"Это демонстрация нашей решительной и долгосрочной поддержки Украины, пока она не сможет победить. Это также послание России, что она не должна рассчитывать на нашу усталость. Мы будем с вами еще долго".
В подобном ключе высказались другие главы МИД стран ЕС. Однако среди них не было глав дипломатий тех стран союза, с которыми у Киева сейчас напряжённые отношения – министров иностранных дел Венгрии и Польши.
Ярослав Качиньский Матеуш Моравецкий Владимир Зеленский Польша Украина
14:11
МИД Украины отрицает "масштабный кризис" в отношениях с ПольшейПольша проигнорировала приглашение Украины принять участие в киевском форуме производителей оружия, однако "кризиса в отношениях нет". Об этом 2 сентября в интервью польскому телеканалу TVN24 заявил посол Украины в Польше Василий Зварич
 
НовостиНовости УкраиныАнналена БербокВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаМИД УкраиныФранцияГерманияРоссияЖозеп БоррельЕС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:58Десант в пиджаках. Зачем европейские дипломаты приехали в Киев
15:41Неизлечимый вирус и большая, но очевидная хитрость Польши. Что говорили об Украине в мире 2 октября
15:30"Историческая" неформальная встреча глав МИД стран ЕС проходит в Киеве без Польши и Венгрии
15:30Более половины украинцев заявили об ухудшении финансового положения. Ожидания - пессимистические
15:28Одесситы отстояли площадь Льва Толстого, но лишатся Шолохова и Суворова
15:07Украина "опустилась на несколько позиций" в списке приоритетов США - Der Spiegel
15:02В Европе украинцы спровоцировали всплеск инфекций, устойчивых к антибиотикам - FT
15:02Геннадий Алехин: Пока ВСУ медлят с бегством за Оскол и ждут распутицу, наши утюжат их в мини-котлах
14:33"Вовлечены в конфликт": Песков назвал отказ США финансировать Киев временным
14:33"Мы вступаем в ЕС": Захарова в ответ Бербок о расширении ЕС "до Луганска"
14:25Нужен ли новым регионам России украинский язык
14:12Отобрали оружие и заставили лечь на землю: боевики "Кракена" напали на полицейских в Харькове - СМИ
14:12Reuters: Байден давит на республиканцев и просит продолжать финансировать Украину
14:11МИД Украины отрицает "масштабный кризис" в отношениях с Польшей
14:08Миссия МВФ прибыла в Киев, ВСУ пытаются атаковать. Главное на Украине на 14:00 2 октября
14:04Война и мирные: как новые регионы меняют Россию и изменяются сами
14:01Удары по энергетике и военный тупик. Западные аналитики прогнозируют проблемы Украины зимой
14:00"Пытался покорять космос, но...": спикер Рады Стефанчук нагрубил Илону Маску
13:45Бербок в Киеве пообещала расширение Евросоюза "от Лиссабона до Луганска"
13:42Называл киевское руководство нацистким. Запад обеспокоен победой партии Фицо на выборах в Словакии - СМИ
Лента новостейМолния