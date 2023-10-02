https://ukraina.ru/20231002/1049841127.html
Reuters: Байден давит на республиканцев и просит продолжать финансировать Украину
Reuters: Байден давит на республиканцев и просит продолжать финансировать Украину - 02.10.2023 Украина.ру
Reuters: Байден давит на республиканцев и просит продолжать финансировать Украину
Президент США Джо Байден давит на республиканцев в Конгрессе, чтобы предоставить дополнительную помощь Украине, пишут журналисты Reuters
2023-10-02T14:12
2023-10-02T14:12
2023-10-02T14:12
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В воскресенье, 1 октября, президент США Джо Байден подписал закон, который позволит продолжить финансирование правительства США до 17 ноября. При этом в новом законе нет пункта о финансировании Украины. Байден ранее подчёркивал, что "ни при каких обстоятельствах" нельзя прекращать поддержку Киева.Принятый закон, пишет Reuters, позволил избежать того, что более чем 4 миллионов сотрудников федерального правительства остались бы без зарплаты.Байден пояснил, что Соединённые Штаты продолжат оказывать военную помощь Украине, и призвал Конгресс как можно скорее договориться о выделении средств на эти цели.Байден убеждает, что республиканцы пообещали предоставить помощь Украине.При этом Байден уверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что "решительная поддержка США" будет сохранена, несмотря на возражения республиканцев.
https://ukraina.ru/20231002/1049837579.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, зарубежье, конгресс сша, президент сша, джо байден, владимир зеленский, киев, поддержка
Новости, США, Зарубежье, Конгресс США, президент США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Киев, поддержка
Reuters: Байден давит на республиканцев и просит продолжать финансировать Украину
Президент США Джо Байден давит на республиканцев в Конгрессе, чтобы предоставить дополнительную помощь Украине, пишут журналисты Reuters
В воскресенье, 1 октября, президент США Джо Байден подписал закон, который позволит продолжить финансирование правительства США до 17 ноября. При этом в новом законе нет пункта о финансировании Украины. Байден ранее подчёркивал, что "ни при каких обстоятельствах" нельзя прекращать поддержку Киева.
Принятый закон, пишет Reuters, позволил избежать того, что более чем 4 миллионов сотрудников федерального правительства остались бы без зарплаты.
Байден пояснил, что Соединённые Штаты продолжат оказывать военную помощь Украине, и призвал Конгресс как можно скорее договориться о выделении средств на эти цели.
Байден убеждает, что республиканцы пообещали предоставить помощь Украине.
"Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить приостановки американской помощи Украине", – сказал Байден, отметив, что у Конгресса не так много времени на то, чтобы найти решение.
При этом Байден уверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что "решительная поддержка США" будет сохранена, несмотря на возражения республиканцев.