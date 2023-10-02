Reuters: Байден давит на республиканцев и просит продолжать финансировать Украину - 02.10.2023 Украина.ру
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Reuters: Байден давит на республиканцев и просит продолжать финансировать Украину
Reuters: Байден давит на республиканцев и просит продолжать финансировать Украину - 02.10.2023 Украина.ру
Reuters: Байден давит на республиканцев и просит продолжать финансировать Украину
Президент США Джо Байден давит на республиканцев в Конгрессе, чтобы предоставить дополнительную помощь Украине, пишут журналисты Reuters
2023-10-02T14:12
2023-10-02T14:12
новости
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зарубежье
конгресс сша
президент сша
джо байден
владимир зеленский
киев
поддержка
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В воскресенье, 1 октября, президент США Джо Байден подписал закон, который позволит продолжить финансирование правительства США до 17 ноября. При этом в новом законе нет пункта о финансировании Украины. Байден ранее подчёркивал, что "ни при каких обстоятельствах" нельзя прекращать поддержку Киева.Принятый закон, пишет Reuters, позволил избежать того, что более чем 4 миллионов сотрудников федерального правительства остались бы без зарплаты.Байден пояснил, что Соединённые Штаты продолжат оказывать военную помощь Украине, и призвал Конгресс как можно скорее договориться о выделении средств на эти цели.Байден убеждает, что республиканцы пообещали предоставить помощь Украине.При этом Байден уверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что "решительная поддержка США" будет сохранена, несмотря на возражения республиканцев.
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новости, сша, зарубежье, конгресс сша, президент сша, джо байден, владимир зеленский, киев, поддержка
Новости, США, Зарубежье, Конгресс США, президент США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Киев, поддержка

Reuters: Байден давит на республиканцев и просит продолжать финансировать Украину

14:12 02.10.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныБайден
Байден
© Пресс-служба президента Украины
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Президент США Джо Байден давит на республиканцев в Конгрессе, чтобы предоставить дополнительную помощь Украине, пишут журналисты Reuters
В воскресенье, 1 октября, президент США Джо Байден подписал закон, который позволит продолжить финансирование правительства США до 17 ноября. При этом в новом законе нет пункта о финансировании Украины. Байден ранее подчёркивал, что "ни при каких обстоятельствах" нельзя прекращать поддержку Киева.
Принятый закон, пишет Reuters, позволил избежать того, что более чем 4 миллионов сотрудников федерального правительства остались бы без зарплаты.
Байден пояснил, что Соединённые Штаты продолжат оказывать военную помощь Украине, и призвал Конгресс как можно скорее договориться о выделении средств на эти цели.
Байден убеждает, что республиканцы пообещали предоставить помощь Украине.
"Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить приостановки американской помощи Украине", – сказал Байден, отметив, что у Конгресса не так много времени на то, чтобы найти решение.
При этом Байден уверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что "решительная поддержка США" будет сохранена, несмотря на возражения республиканцев.
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