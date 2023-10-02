https://ukraina.ru/20231002/1049841127.html

Reuters: Байден давит на республиканцев и просит продолжать финансировать Украину

Reuters: Байден давит на республиканцев и просит продолжать финансировать Украину - 02.10.2023 Украина.ру

Reuters: Байден давит на республиканцев и просит продолжать финансировать Украину

Президент США Джо Байден давит на республиканцев в Конгрессе, чтобы предоставить дополнительную помощь Украине, пишут журналисты Reuters

2023-10-02T14:12

2023-10-02T14:12

2023-10-02T14:12

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В воскресенье, 1 октября, президент США Джо Байден подписал закон, который позволит продолжить финансирование правительства США до 17 ноября. При этом в новом законе нет пункта о финансировании Украины. Байден ранее подчёркивал, что "ни при каких обстоятельствах" нельзя прекращать поддержку Киева.Принятый закон, пишет Reuters, позволил избежать того, что более чем 4 миллионов сотрудников федерального правительства остались бы без зарплаты.Байден пояснил, что Соединённые Штаты продолжат оказывать военную помощь Украине, и призвал Конгресс как можно скорее договориться о выделении средств на эти цели.Байден убеждает, что республиканцы пообещали предоставить помощь Украине.При этом Байден уверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что "решительная поддержка США" будет сохранена, несмотря на возражения республиканцев.

https://ukraina.ru/20231002/1049837579.html

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2023

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новости, сша, зарубежье, конгресс сша, президент сша, джо байден, владимир зеленский, киев, поддержка