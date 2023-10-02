https://ukraina.ru/20231002/1049840874.html
Отобрали оружие и заставили лечь на землю: боевики "Кракена" напали на полицейских в Харькове - СМИ
Отобрали оружие и заставили лечь на землю: боевики "Кракена" напали на полицейских в Харькове - СМИ - 02.10.2023 Украина.ру
Отобрали оружие и заставили лечь на землю: боевики "Кракена" напали на полицейских в Харькове - СМИ
В Харькове неизвестные в военной форме угрожали полицейским на блок-посту. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины 2 октября
2023-10-02T14:12
2023-10-02T14:12
2023-10-02T14:12
новости
полиция
харьков
нападение
кракен
преступления
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В пятницу, 29 сентября, около 15:00 к одному из блокпостов на выезде из Харькова подъехали четыре внедорожника, в которых находились мужчины в военной форме. По данным издания "Страна.UA", на некоторых из них были нашивки нацбатальона "Кракен".На кадрах, предоставленных изданием видно, как к блок-посту подъезжает 4 автомобиля, из которых вышло около 20 человек. Они направили оружие в сторону полицейских и военных, заставив их лечь лицом на землю и отобрав табельное оружие.Угрожая огнестрельным оружием правоохранителям, бойцы "Кракена" потребовали прекратить проверки и осмотры их транспортных средств во время проезда через блокпосты, сообщили в пресс-службе полиции.После короткого спора нападавшие уехали с места инцидента. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала преступление. В тот же день по данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований Украины (ЕРДР) по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.
https://ukraina.ru/20231002/1049825281.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, полиция, харьков, нападение, кракен, преступления
Новости, полиция, Харьков, нападение, Кракен, преступления
Отобрали оружие и заставили лечь на землю: боевики "Кракена" напали на полицейских в Харькове - СМИ
В Харькове неизвестные в военной форме угрожали полицейским на блок-посту. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины 2 октября
В пятницу, 29 сентября, около 15:00 к одному из блокпостов на выезде из Харькова подъехали четыре внедорожника, в которых находились мужчины в военной форме. По данным издания "Страна.UA", на некоторых из них были нашивки нацбатальона "Кракен".
На кадрах, предоставленных изданием видно, как к блок-посту подъезжает 4 автомобиля, из которых вышло около 20 человек. Они направили оружие в сторону полицейских и военных, заставив их лечь лицом на землю и отобрав табельное оружие.
Угрожая огнестрельным оружием правоохранителям, бойцы "Кракена" потребовали прекратить проверки и осмотры их транспортных средств во время проезда через блокпосты, сообщили в пресс-службе полиции.
"Мы тренируемся каждый день, чтобы вы здесь спокойно стояли, чтобы вы проверяли, чтобы никакая ДРГ сюда не зашло. Вы должны нам помогать, а не искать среди нас врагов, услышали?", - заявил полицейским один из нападавших.
После короткого спора нападавшие уехали с места инцидента. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала преступление.
В тот же день по данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований Украины (ЕРДР) по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.