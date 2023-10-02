Житель Новой Каховки стал жертвой обстрела ВСУ - 02.10.2023 Украина.ру
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Житель Новой Каховки стал жертвой обстрела ВСУ
Житель Новой Каховки стал жертвой обстрела ВСУ - 02.10.2023 Украина.ру
Житель Новой Каховки стал жертвой обстрела ВСУ
Украинские войска обстреляли дома и гражданскую инфраструктуру Новой Каховки в Херсонской области. Об этом 2 октября сообщила в телеграм-канале администрация города
2023-10-02T13:07
2023-10-02T13:07
новости
террористы
новая каховка
мирные жители
удары
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"Ночью украинские террористы в очередной раз наносили артиллерийско-минометные удары по Новой Каховке и населенным пунктам городского округа. Варварские удары украинские националисты традиционно наносили по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре", - говорится в материале.В результате обстрела в Новой Каховке в собственном доме погиб мужчина 1964 года рождения.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под управлением Киева.
https://ukraina.ru/20231002/1049832379.html
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новости, террористы, новая каховка, мирные жители, удары
Новости, террористы, Новая Каховка, мирные жители, удары

Житель Новой Каховки стал жертвой обстрела ВСУ

13:07 02.10.2023
 
© pixabayсвеча, траур
свеча, траур
© pixabay
Читать в
Украинские войска обстреляли дома и гражданскую инфраструктуру Новой Каховки в Херсонской области. Об этом 2 октября сообщила в телеграм-канале администрация города
"Ночью украинские террористы в очередной раз наносили артиллерийско-минометные удары по Новой Каховке и населенным пунктам городского округа. Варварские удары украинские националисты традиционно наносили по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре", - говорится в материале.
В результате обстрела в Новой Каховке в собственном доме погиб мужчина 1964 года рождения.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под управлением Киева.
ВСУ окоп военнослужащий украинский оружие обстрел бой - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
10:00
Удары ВСУ, угроза важным предприятиям, разрешение конфликта. Главное на Украине на утро 2 октября
 
НовоститеррористыНовая Каховкамирные жителиудары
 
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