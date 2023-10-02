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Житель Новой Каховки стал жертвой обстрела ВСУ

Житель Новой Каховки стал жертвой обстрела ВСУ - 02.10.2023 Украина.ру

Житель Новой Каховки стал жертвой обстрела ВСУ

Украинские войска обстреляли дома и гражданскую инфраструктуру Новой Каховки в Херсонской области. Об этом 2 октября сообщила в телеграм-канале администрация города

2023-10-02T13:07

2023-10-02T13:07

2023-10-02T13:07

новости

террористы

новая каховка

мирные жители

удары

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"Ночью украинские террористы в очередной раз наносили артиллерийско-минометные удары по Новой Каховке и населенным пунктам городского округа. Варварские удары украинские националисты традиционно наносили по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре", - говорится в материале.В результате обстрела в Новой Каховке в собственном доме погиб мужчина 1964 года рождения.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под управлением Киева.

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новости, террористы, новая каховка, мирные жители, удары