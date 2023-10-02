Житель Новой Каховки стал жертвой обстрела ВСУ
© pixabayсвеча, траур
© pixabay
Украинские войска обстреляли дома и гражданскую инфраструктуру Новой Каховки в Херсонской области. Об этом 2 октября сообщила в телеграм-канале администрация города
"Ночью украинские террористы в очередной раз наносили артиллерийско-минометные удары по Новой Каховке и населенным пунктам городского округа. Варварские удары украинские националисты традиционно наносили по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре", - говорится в материале.
В результате обстрела в Новой Каховке в собственном доме погиб мужчина 1964 года рождения.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под управлением Киева.