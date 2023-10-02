https://ukraina.ru/20231002/1049837579.html

"Экзистенциальная угроза для ЕС": Боррель надеется, что США продолжат поддержку Украины

"Экзистенциальная угроза для ЕС": Боррель надеется, что США продолжат поддержку Украины - 02.10.2023 Украина.ру

"Экзистенциальная угроза для ЕС": Боррель надеется, что США продолжат поддержку Украины

Глава евродипломатии Жозеп Боррель надеется, что США продолжат поддерживать Украину, так как украинский конфликт представляет "экзистенциальную угрозу" для ЕС, пишет испанская газета El Pais

2023-10-02T12:03

2023-10-02T12:03

2023-10-02T12:03

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Накануне стало известно, что президент США Джо Байден подписал закон, который позволит продолжить финансирование правительства США до 17 ноября. При этом в новом законе нет пункта о финансировании Украины. Байден ранее подчёркивал, что "ни при каких обстоятельствах" нельзя прекращать поддержку Киева.Глава Евродипломатии Боррель заявил, что конфликт на Украине несёт последствия для всего мира, но для ЕС – это экзистенциальная угроза.2 октября Боррель объявил, что в Киеве состоится неформальное заседание глав МИД стран ЕС.

https://ukraina.ru/20231002/1049834974.html

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новости, жозеп боррель, ес, сша, украина, конфликт, финансирование, поддержка