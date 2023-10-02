"Экзистенциальная угроза для ЕС": Боррель надеется, что США продолжат поддержку Украины
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
Глава евродипломатии Жозеп Боррель надеется, что США продолжат поддерживать Украину, так как украинский конфликт представляет "экзистенциальную угрозу" для ЕС, пишет испанская газета El Pais
Накануне стало известно, что президент США Джо Байден подписал закон, который позволит продолжить финансирование правительства США до 17 ноября. При этом в новом законе нет пункта о финансировании Украины. Байден ранее подчёркивал, что "ни при каких обстоятельствах" нельзя прекращать поддержку Киева.
Глава Евродипломатии Боррель заявил, что конфликт на Украине несёт последствия для всего мира, но для ЕС – это экзистенциальная угроза.
"Может быть, не для всего мира это так, но для нас это так, поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину, и обсуждать с нашими союзниками в США, чтобы они также продолжали эту поддержку. Я уверен, что это решение будет пересмотрено", - заявил Боррель.
2 октября Боррель объявил, что в Киеве состоится неформальное заседание глав МИД стран ЕС.