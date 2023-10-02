Следствие продолжается: ФСБ сообщила о поимке украинского шпиона в ЛНР
Силовики задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР) мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщили 2 октября в управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) по республике
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранной разведки", - указали в ведомстве.
Следствие установило, что уроженец города Рубежное с целью оказания содействия вооруженным формированиям Украины собирал и передавал сведения о местах дислокации и передвижении подразделений народной милиции ЛНР и ВС РФ.
В отношении него возбудили дело о шпионаже. Следствие продолжается, заверили в силовом ведомстве.
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