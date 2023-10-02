Следствие продолжается: ФСБ сообщила о поимке украинского шпиона в ЛНР - 02.10.2023 Украина.ру
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Следствие продолжается: ФСБ сообщила о поимке украинского шпиона в ЛНР
Следствие продолжается: ФСБ сообщила о поимке украинского шпиона в ЛНР - 02.10.2023 Украина.ру
Следствие продолжается: ФСБ сообщила о поимке украинского шпиона в ЛНР
Силовики задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР) мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщили 2 октября в управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) по республике
2023-10-02T11:38
2023-10-02T11:38
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"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранной разведки", - указали в ведомстве.Следствие установило, что уроженец города Рубежное с целью оказания содействия вооруженным формированиям Украины собирал и передавал сведения о местах дислокации и передвижении подразделений народной милиции ЛНР и ВС РФ.В отношении него возбудили дело о шпионаже. Следствие продолжается, заверили в силовом ведомстве.
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шпионы, украина, лнр, фсб, новости
шпионы, Украина, ЛНР, ФСБ, Новости

Следствие продолжается: ФСБ сообщила о поимке украинского шпиона в ЛНР

11:38 02.10.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Силовики задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР) мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщили 2 октября в управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) по республике
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранной разведки", - указали в ведомстве.
Следствие установило, что уроженец города Рубежное с целью оказания содействия вооруженным формированиям Украины собирал и передавал сведения о местах дислокации и передвижении подразделений народной милиции ЛНР и ВС РФ.
В отношении него возбудили дело о шпионаже. Следствие продолжается, заверили в силовом ведомстве.
- РИА Новости, 1920, 19.09.2023
19 сентября, 04:27
"Болтун — находка для шпиона". В предвыборном ролике правящей партии Польши появились оборонные секретыВ ролике ПиС представлены фрагменты плана использования ВС Польши в рамках оборонительной операции, утверждённые в 2011 году. В ответ оппозиция потребовала отправить министра обороны Польши под трибунал
 
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