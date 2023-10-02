https://ukraina.ru/20231002/1049835649.html

Следствие продолжается: ФСБ сообщила о поимке украинского шпиона в ЛНР

Следствие продолжается: ФСБ сообщила о поимке украинского шпиона в ЛНР - 02.10.2023 Украина.ру

Следствие продолжается: ФСБ сообщила о поимке украинского шпиона в ЛНР

Силовики задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР) мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщили 2 октября в управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) по республике

2023-10-02T11:38

2023-10-02T11:38

2023-10-02T11:38

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"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранной разведки", - указали в ведомстве.Следствие установило, что уроженец города Рубежное с целью оказания содействия вооруженным формированиям Украины собирал и передавал сведения о местах дислокации и передвижении подразделений народной милиции ЛНР и ВС РФ.В отношении него возбудили дело о шпионаже. Следствие продолжается, заверили в силовом ведомстве.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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шпионы, украина, лнр, фсб, новости