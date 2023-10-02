Болгария вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами - 02.10.2023 Украина.ру
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Болгария вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами
Болгария вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами - 02.10.2023 Украина.ру
Болгария вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами
Болгария вводит запрет на въезд для автомобилей с российскими номерами, сообщил 2 октября глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов
2023-10-02T10:19
2023-10-02T10:19
новости
болгария
россия
автомобили
номера
пограничники
запрет
еврокомиссия
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Запрет касается не только автомобилей, но и товаров. Он не уточнил, сколько российских автомобилей будет въезжать в страну в месяц, но уточнил, что их не так уж много.Подобный запрет уже действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии.8 сентября Еврокомиссия опубликовала пояснения касательно санкций, введённых против России ещё в 2022 году.Санкции распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок, говорилось в пояснении.
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новости, болгария, россия, автомобили, номера, пограничники, запрет, еврокомиссия
Новости, Болгария, Россия, автомобили, номера, пограничники, запрет, Еврокомиссия

Болгария вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

10:19 02.10.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВыдача новых номерных знаков в Симферополе
Выдача новых номерных знаков в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Болгария вводит запрет на въезд для автомобилей с российскими номерами, сообщил 2 октября глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов
"Уверен, что до конца дня (2 октября – Ред.) запрет на въезд российских автомобилей в Болгарию начнет действовать и на территории Болгарии, хочу отметить, что для грузовых автомобилей она работает уже несколько месяцев", - заявил Златанов.
Запрет касается не только автомобилей, но и товаров. Он не уточнил, сколько российских автомобилей будет въезжать в страну в месяц, но уточнил, что их не так уж много.
Подобный запрет уже действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии.
8 сентября Еврокомиссия опубликовала пояснения касательно санкций, введённых против России ещё в 2022 году.
Санкции распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок, говорилось в пояснении.
Новый КПП Ульяновское-Шрамко открылся в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
16 сентября, 15:37
Польша запрещает въезд для автомобилей с российскими номера - глава МВД Польша с 17 сентября запрещает въезд на территорию страны автомобилям с российскими номерами, запрет вступит в силу в полночь, заявил 16 сентября глава МВД Польши Мариуш Каминьский
 
НовостиБолгарияРоссияавтомобилиномерапограничникизапретЕврокомиссия
 
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