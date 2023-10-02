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Болгария вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

Болгария вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами - 02.10.2023 Украина.ру

Болгария вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

Болгария вводит запрет на въезд для автомобилей с российскими номерами, сообщил 2 октября глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов

2023-10-02T10:19

2023-10-02T10:19

2023-10-02T10:19

новости

болгария

россия

автомобили

номера

пограничники

запрет

еврокомиссия

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Запрет касается не только автомобилей, но и товаров. Он не уточнил, сколько российских автомобилей будет въезжать в страну в месяц, но уточнил, что их не так уж много.Подобный запрет уже действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии.8 сентября Еврокомиссия опубликовала пояснения касательно санкций, введённых против России ещё в 2022 году.Санкции распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок, говорилось в пояснении.

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2023

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новости, болгария, россия, автомобили, номера, пограничники, запрет, еврокомиссия