"Нацистская сущность Киева": Захарова о присвоении батальону ВСУ имени Коновальца - 02.10.2023 Украина.ру
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"Нацистская сущность Киева": Захарова о присвоении батальону ВСУ имени Коновальца
"Нацистская сущность Киева": Захарова о присвоении батальону ВСУ имени Коновальца - 02.10.2023 Украина.ру
"Нацистская сущность Киева": Захарова о присвоении батальону ВСУ имени Коновальца
Присвоение одному из батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени руководителя организации украинских националистов* Евгения Коновальца является очередным подтверждением нацистской сущности киевского режима. Об этом заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-10-02T07:50
2023-10-02T07:50
нацисты
коновалец
захарова
бригада
всу
новости
батальон
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"И вновь подтверждение нацистской сути киевского режима - еще одно подразделение боевиков получило именное присвоение "в честь" гитлеровца Евгения Коновальца... Из всех украинских нацистов именно Коновалец был одним из наиболее верных гитлеровцев, причем самым лояльным", - написала Захарова.Она отметила, что этот нацист работал на Германию еще со времен Первой мировой войны, его отряды наняли для патрулирования и охраны зданий администрации в Киеве в 1918 году. Кроме того, она отметила, что Коновалец в Германии работал на Абвер с 1922 года. "За деньги продавал немцам информацию о польской армии, куда Германия, уже под национал-социалистами, вторглась через несколько лет. Его организации проводили диверсии против советских дипломатов (включая убийство консула Майлова), польских властей на протяжении 20-х-30-х годов, параллельно вынашивая планы вторжения в Советский Союз", - написала Захарова.Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что Адольф Гитлер дважды давал аудиенцию Коновальцу. "Есть сведения, что Коновалец лично потом печатал воззвания к украинцам поддержать фюрера. За это руководство НСДАП помогало организации украинских националистов с инструкторами, матчастью и базами", - подчеркнула она.Ранее президент Украины Владимир Зеленский присвоил 131-му отдельному разведывательному батальону сухопутных войск ВСУ имя Коновальца. Коновалец в 1929 году за рубежом создал ОУН*, при нем продвигалась идеология воинствующего антисемитизма и планировалось массовое уничтожение поляков, позже вылившееся в Волынскую резню. С 1933 года Коновалец и ОУН активно сотрудничали со спецслужбами Третьего рейха, наращивали свои боевые возможности, чтобы выступить на стороне Германии в войне с Советским Союзом. Суд в СССР заочно приговорил Коновальца к смертной казни за непосредственное участие в массовом убийстве рабочих киевского завода "Арсенал", восставших в январе 1918 года против украинской националистической власти. К 1938 году советское руководство поручило органам госбезопасности ликвидировать Коновальца, чтобы обезглавить ОУН и внести раскол в ряды украинских националистов. Коновалец был ликвидирован 23 мая 1938 года в нидерландском Роттердаме легендарным сотрудником органов госбезопасности СССР Павлом Судоплатовым.* ОУН - запрещенная в России организация.
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нацисты, коновалец, захарова, бригада, всу, новости, батальон
нацисты, Коновалец, Захарова, бригада, ВСУ, Новости, батальон

"Нацистская сущность Киева": Захарова о присвоении батальону ВСУ имени Коновальца

07:50 02.10.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Присвоение одному из батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени руководителя организации украинских националистов* Евгения Коновальца является очередным подтверждением нацистской сущности киевского режима. Об этом заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"И вновь подтверждение нацистской сути киевского режима - еще одно подразделение боевиков получило именное присвоение "в честь" гитлеровца Евгения Коновальца... Из всех украинских нацистов именно Коновалец был одним из наиболее верных гитлеровцев, причем самым лояльным", - написала Захарова.
Она отметила, что этот нацист работал на Германию еще со времен Первой мировой войны, его отряды наняли для патрулирования и охраны зданий администрации в Киеве в 1918 году.
"После того, как бежал из родной страны, все свои силы посвятил созданию пронацистских украинских организаций соотечественников в межвоенной Европе", - рассказала Захарова.
Кроме того, она отметила, что Коновалец в Германии работал на Абвер с 1922 года.
"За деньги продавал немцам информацию о польской армии, куда Германия, уже под национал-социалистами, вторглась через несколько лет. Его организации проводили диверсии против советских дипломатов (включая убийство консула Майлова), польских властей на протяжении 20-х-30-х годов, параллельно вынашивая планы вторжения в Советский Союз", - написала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что Адольф Гитлер дважды давал аудиенцию Коновальцу.
"Есть сведения, что Коновалец лично потом печатал воззвания к украинцам поддержать фюрера. За это руководство НСДАП помогало организации украинских националистов с инструкторами, матчастью и базами", - подчеркнула она.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский присвоил 131-му отдельному разведывательному батальону сухопутных войск ВСУ имя Коновальца.
Коновалец в 1929 году за рубежом создал ОУН*, при нем продвигалась идеология воинствующего антисемитизма и планировалось массовое уничтожение поляков, позже вылившееся в Волынскую резню. С 1933 года Коновалец и ОУН активно сотрудничали со спецслужбами Третьего рейха, наращивали свои боевые возможности, чтобы выступить на стороне Германии в войне с Советским Союзом.
Суд в СССР заочно приговорил Коновальца к смертной казни за непосредственное участие в массовом убийстве рабочих киевского завода "Арсенал", восставших в январе 1918 года против украинской националистической власти. К 1938 году советское руководство поручило органам госбезопасности ликвидировать Коновальца, чтобы обезглавить ОУН и внести раскол в ряды украинских националистов. Коновалец был ликвидирован 23 мая 1938 года в нидерландском Роттердаме легендарным сотрудником органов госбезопасности СССР Павлом Судоплатовым.
* ОУН - запрещенная в России организация.
Евгений Коновалец
14 июня, 08:00История
Нацист-сладкоежка Евгений Коновалец
 
нацистыКоновалецЗахаровабригадаВСУНовостибатальон
 
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