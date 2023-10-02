https://ukraina.ru/20231002/1049830515.html

"Нацистская сущность Киева": Захарова о присвоении батальону ВСУ имени Коновальца

"Нацистская сущность Киева": Захарова о присвоении батальону ВСУ имени Коновальца - 02.10.2023 Украина.ру

"Нацистская сущность Киева": Захарова о присвоении батальону ВСУ имени Коновальца

Присвоение одному из батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени руководителя организации украинских националистов* Евгения Коновальца является очередным подтверждением нацистской сущности киевского режима. Об этом заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-10-02T07:50

2023-10-02T07:50

2023-10-02T07:50

нацисты

коновалец

захарова

бригада

всу

новости

батальон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049032533_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_afb32bd0bb1254fe25bc11438a64ca09.jpg

"И вновь подтверждение нацистской сути киевского режима - еще одно подразделение боевиков получило именное присвоение "в честь" гитлеровца Евгения Коновальца... Из всех украинских нацистов именно Коновалец был одним из наиболее верных гитлеровцев, причем самым лояльным", - написала Захарова.Она отметила, что этот нацист работал на Германию еще со времен Первой мировой войны, его отряды наняли для патрулирования и охраны зданий администрации в Киеве в 1918 году. Кроме того, она отметила, что Коновалец в Германии работал на Абвер с 1922 года. "За деньги продавал немцам информацию о польской армии, куда Германия, уже под национал-социалистами, вторглась через несколько лет. Его организации проводили диверсии против советских дипломатов (включая убийство консула Майлова), польских властей на протяжении 20-х-30-х годов, параллельно вынашивая планы вторжения в Советский Союз", - написала Захарова.Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что Адольф Гитлер дважды давал аудиенцию Коновальцу. "Есть сведения, что Коновалец лично потом печатал воззвания к украинцам поддержать фюрера. За это руководство НСДАП помогало организации украинских националистов с инструкторами, матчастью и базами", - подчеркнула она.Ранее президент Украины Владимир Зеленский присвоил 131-му отдельному разведывательному батальону сухопутных войск ВСУ имя Коновальца. Коновалец в 1929 году за рубежом создал ОУН*, при нем продвигалась идеология воинствующего антисемитизма и планировалось массовое уничтожение поляков, позже вылившееся в Волынскую резню. С 1933 года Коновалец и ОУН активно сотрудничали со спецслужбами Третьего рейха, наращивали свои боевые возможности, чтобы выступить на стороне Германии в войне с Советским Союзом. Суд в СССР заочно приговорил Коновальца к смертной казни за непосредственное участие в массовом убийстве рабочих киевского завода "Арсенал", восставших в январе 1918 года против украинской националистической власти. К 1938 году советское руководство поручило органам госбезопасности ликвидировать Коновальца, чтобы обезглавить ОУН и внести раскол в ряды украинских националистов. Коновалец был ликвидирован 23 мая 1938 года в нидерландском Роттердаме легендарным сотрудником органов госбезопасности СССР Павлом Судоплатовым.* ОУН - запрещенная в России организация.

https://ukraina.ru/20230614/1047124265.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нацисты, коновалец, захарова, бригада, всу, новости, батальон