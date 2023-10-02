Российские военные сорвали ротацию бригады ВСУ на Купянском направлении

Дмитрий Корнев: Даже если Россия не "прооперирует" артиллерию ВСУ, к весне у Киева точно закончатся люди

Нам действительно нужно дождаться, когда выдохнутся силы противника. Наступать на подготовленного и неразбитого врага трудно и глупо. Мы получим неприятные последствия. Но нам надо готовить резервы и обеспечить их снабжение