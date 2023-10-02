Российские военные сорвали ротацию бригады ВСУ на Купянском направлении
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
Артиллерия группировки войск "Запад" сорвала ротацию 32-й механизированной бригады Украины на передовых позициях в районе Степовой Новосёловки в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, передает 2 октября РИА Новости
По его словам, в ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация группировки нанесла авиационный удар по пунктам временной дислокации подразделений 25-й воздушно-десантной и 43-й механизированной бригад в районах Берестовое, Копанки.
"Кроме этого, противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 32-й механизированной бригады на передовых позициях в районе Степовой Новосёловки. Огнём артиллерии мотострелкового полка ротация сорвана", - рассказал офицер.
В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки была уничтожена 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 152-миллиметровая буксируемая гаубица "Мста-Б" и артиллерийское орудие американского производства M777 в районах Песчаной, Новолюбовки, Новой Кругляковки.
Общие потери противника составили до двух взводов живой силы. Также националисты лишились миномета и беспилотника, добавил Зыбинский.
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