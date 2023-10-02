Российские военные сорвали ротацию бригады ВСУ на Купянском направлении - 02.10.2023 Украина.ру
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Российские военные сорвали ротацию бригады ВСУ на Купянском направлении
Российские военные сорвали ротацию бригады ВСУ на Купянском направлении - 02.10.2023 Украина.ру
Российские военные сорвали ротацию бригады ВСУ на Купянском направлении
Артиллерия группировки войск "Запад" сорвала ротацию 32-й механизированной бригады Украины на передовых позициях в районе Степовой Новосёловки в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, передает 2 октября РИА Новости
2023-10-02T07:21
2023-10-02T07:21
артиллерия
новости
всу
купянское направление
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По его словам, в ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация группировки нанесла авиационный удар по пунктам временной дислокации подразделений 25-й воздушно-десантной и 43-й механизированной бригад в районах Берестовое, Копанки.В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки была уничтожена 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 152-миллиметровая буксируемая гаубица "Мста-Б" и артиллерийское орудие американского производства M777 в районах Песчаной, Новолюбовки, Новой Кругляковки.Общие потери противника составили до двух взводов живой силы. Также националисты лишились миномета и беспилотника, добавил Зыбинский.
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артиллерия, новости, всу, купянское направление, украина
артиллерия, Новости, ВСУ, Купянское направление, Украина

Российские военные сорвали ротацию бригады ВСУ на Купянском направлении

07:21 02.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Артиллерия группировки войск "Запад" сорвала ротацию 32-й механизированной бригады Украины на передовых позициях в районе Степовой Новосёловки в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, передает 2 октября РИА Новости
По его словам, в ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация группировки нанесла авиационный удар по пунктам временной дислокации подразделений 25-й воздушно-десантной и 43-й механизированной бригад в районах Берестовое, Копанки.
"Кроме этого, противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 32-й механизированной бригады на передовых позициях в районе Степовой Новосёловки. Огнём артиллерии мотострелкового полка ротация сорвана", - рассказал офицер.
В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки была уничтожена 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 152-миллиметровая буксируемая гаубица "Мста-Б" и артиллерийское орудие американского производства M777 в районах Песчаной, Новолюбовки, Новой Кругляковки.
Общие потери противника составили до двух взводов живой силы. Также националисты лишились миномета и беспилотника, добавил Зыбинский.
Дмитрий Корнев интервью - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
22 сентября, 04:17
Дмитрий Корнев: Даже если Россия не "прооперирует" артиллерию ВСУ, к весне у Киева точно закончатся людиНам действительно нужно дождаться, когда выдохнутся силы противника. Наступать на подготовленного и неразбитого врага трудно и глупо. Мы получим неприятные последствия. Но нам надо готовить резервы и обеспечить их снабжение
 
артиллерияНовостиВСУКупянское направлениеУкраина
 
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