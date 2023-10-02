https://ukraina.ru/20231002/1049829615.html

Александр Домрин: Украина в Америке становится чемоданом с оторванной ручкой

Александр Домрин: Украина в Америке становится чемоданом с оторванной ручкой - 02.10.2023 Украина.ру

Александр Домрин: Украина в Америке становится чемоданом с оторванной ручкой

Америка не прогнозирует, но просто планирует украинский конфликт до 2031 года. Для американской экономики это крайне выгодно, считает американист, доктор юридических наук Александр Домрин.

2023-10-02T05:02

2023-10-02T05:02

2023-10-02T05:02

интервью

сша

атэс

россия

зарубежье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038792669_47:0:853:453_1920x0_80_0_0_ebfa73f3f6424c08946b65d4f2241a86.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр Николаевич, между Сенатом и Палатой представителей США разыгралась бюджетная война. Утвержден временный бюджет на 45 дней. Нам, по большому счету, все равно, но интересно, как это отразится на финансовой поддержке, постоянно оказываемой США Украине?– Это то, что называется "шатдаун", это давняя игра в американской политике. Что такое "шатдаун"? – "тушите свет", если совсем по-русски сказать. Это когда демократы и республиканцы не могут договориться по каким-то статьям бюджета. В данном случае, конечно, то, что для нас, для русских, для россиян, самое интересное – это какая статья пойдет на поддержку Украины.В данном случае, уже на самом деле поддержка Украины, то, что с самого начала предлагалось в качестве поддержки Украины, 24 миллиарда долларов, сократилось в четыре раза.В этом случае, конечно, это показательно. Конечно, это не главная причина, почему будет вот такой шатдаун для американского правительства. Но то, что в бюджете на 43 дней нет статьи о поддержке Украины, а дальше вместо 24 миллиардов долларов, скорее всего, в бюджете будет заложено только шесть миллиардов – это тоже показатель того, как критически на самом деле значительная часть американского Конгресса относится к тому, что называется "поддержка Украины". И это для нас самое интересное.Шатдаун бывал - и не раз. Это происходит где-то раз в полгода. Когда вы ходите на работу, если вы какой-то чиновник, который получает зарплату из не местного бюджета, а из бюджета федерального, ну, вы походите на работу неделю, две, без зарплаты, а потом задним числом вам эту зарплату все равно выплатят.Тем не менее то, что Украина, в частности, является одной из составных частей финансирования или недофинансирования американского федерального бюджета – это тоже очень любопытно и, с моей точки зрения, очень симптоматично. Украина в Америке становится чемоданом с оторванной ручкой.– Говоря про бюджет, который выделяется на Украину, стоит и о военной помощи поговорить. Танки "Абрамс" уже добрались до Украины. Здесь заявляют и американские эксперты, что, с одной стороны - и мало, с другой стороны - и не вовремя, слишком поздно их привезли для того, чтобы поменять ситуацию на поле боя. Если даже это понимают за океаном, то для чего такие жесты делаются в адрес Украины?– Тут больше вопросов не ко мне как к юристу, а, все-таки, к нашему Министерству обороны. Очевидно совершенно, что появление каких-то новых железок, вроде танков "Абрамс", ситуацию в противостоянии Украины и России не изменит. Очевидно совершенно, что эти железки будут гореть так же, как "Леопарды".Но у меня вопрос к нашему Министерству обороны: а как они там оказались? Эти железки, это все-таки большие танки, которые будут убивать наших с вами соотечественников. Да, они ситуацию не изменят, победа России однозначна. Но где было Министерство обороны, когда эти железки каким-то образом оказались на территории Украины?Ну а дальше что? Для Америки, на самом деле, поставки этих железок на Украину – это крайне выгодно. Отдать какие-то старые железки вроде "Абрамсов", которые будут убивать наших с вами соотечественников, а американцы запустят новый выпуск новых железок для себя, для того, чтобы влить новые деньги в собственную промышленность, чтобы в Америке занять больше людей, которые будут производить больше железок.В США за последний год производство снарядов увеличилось в три раза. Это крайне выгодно для американцев. Будь то война на Украине, в Бангладеш, в Зимбабве, где бы это ни было, но производство будет расти, значит, американцы будут получать новые заказы, значит, американцы будут получать новые деньги, и рядовому американцу, который понятия не имеет, где находится какая-то Украина, или Зимбабве, или Бангладеш или Нигер – для него просто появляются новые возможности, чтобы пойти на работу и заработать больше, чем он зарабатывал до войны между Россией и Украиной.И хочу напомнить, в том же самом американском законе от мая 2022 года, когда там было прописано, этот закон про 40 миллиардов долларов, которые Америка должна якобы предоставлять Украине, на самом деле, порядка только десяти процентов пойдет на Украину, все остальное останется на территории США.Но там этот закон прописан до 2031 года. Америка планирует этот конфликт до 2031 года. И с точки зрения американской экономики - это крайне выгодно.– Поговорим о рейтинге Дональда Трампа, это все на фоне уголовных процессов. Пока идут республиканские дебаты, уже второй тур. В них Трамп не участвует, но зато прилетает в Детройт и выступает в поддержку бастующих рабочих, даже пришлось сорваться Джо Байдену и тоже посетить это мероприятие, можно так сказать. Есть ли кто-то среди республиканцев, кто хоть как-то приближается к рейтингам Трампа, и что в этом случае вообще остается Байдену?– Трамп крайне популярен, не только у республиканцев, но и в американском обществе, только что был опубликован очередной рейтинг. Если раньше Байден и Трамп как-то шли ноздря в ноздрю, 45-46% и у того, и у другого, на этом рейтинге оказалось, что Трамп на 10% опережает Байдена.Среди республиканцев есть симпатичные парни. Кстати, как и среди демократов, тот же самый Роберт Кеннеди-младший. Но среди республиканцев – молодые ребята, "молодая шпана", тот же самый Рон Десантис, итальянского происхождения, Флорида. Ему 44 года. Я думаю, что ему нужно эту президентскую кампанию просто пропустить. У него все впереди. Дать возможность Трампу, если будет такая возможность, если его допустят до выборов, чтобы Трамп все-таки такой акт возмездия совершил.У Трампа в данном случае четыре уголовных дела, но вот то, что буквально на днях произошло – это гражданский иск. Там какие-то дела по налогам, какие-то дела по каким-то делам вместе с его организацией.Вы знаете дела по налогам? Он же миллиардер, мультимиллиардер, если решение суда будет принято – заплатит он эти деньги. И дальше пойдет вперед. И популярность его растет и растет среди рядовых американцев, которые сами себе говорят: слушай, если могли бывшего президента Трампа так укатать, представляешь, что со мной и с тобой могут сделать? Под какой каток нас с тобой могут укатать? Поэтому давай, все-таки, поддержим Трампа на этих выборах, если он до них дойдет.– До саммита АТЭС в Сан-Франциско еще достаточно много времени. Это будет 11-19 ноября, но хотелось бы обсудить эту тему и в контексте намеренного отказа приглашать Владимира Путина со стороны США. Насколько сильно обостряется борьба за влияние в Тихом океане?– Это интересная организация, возникла она в 1989 году, Россию приняли в 1998 году в Азиатско-Ттихоокеанское экономическое сотрудничество. 40% населения мира на границе – Азии, Тихого океана и, с другой стороны - Соединенных Штатов, Канады, Мексики. 40% населения мира, 54% ВВП в мире, 44% мировой торговли. Заявки на вступление в АТЭС подают страны, которые даже вообще не имеют никакого отношения к Тихому океану, например, Индия, Пакистан, замечательные большие страны. Монголия – она вообще ни к какому из океанов отношения не имеет, но тем не менее… Пока не принимают.Россия в 2012 году проводила саммит АТЭС на острове Русский, рядом с Владивостоком. И сейчас Россию отключили - не исключили, но не пригласили на саммит АТЭС, который будет проходить в середине ноября…Это мне напоминает, когда ООН, штаб-квартира ООН находится на территории США, когда американцы не выдают визы нашим дипломатам и участникам ООН. Товарищи! Вы нарушаете собственное законодательство, вы нарушаете соглашение, которое было принято в 1947 о том, что мы оказали, мы, основатели ООН, включая Советский Союз, мы оказали вам такое большое доверие, что решили, чтобы штаб-квартира ООН была на территории Соединенных Штатов, а не на территории других стран, которые основали ООН, и которые являются участниками Совета Безопасности, постоянными членами Совета Безопасности ООН.Не в Лондоне мы решили строить штаб-квартиру ООН, не в Париже, не в Москве, и не в Пекине. Вы нарушаете законодательство, когда вы не выдаете визы тем членам, тем более, Совета Безопасности ООН, постоянным членам, чтобы они посетили штаб-квартиру ООН. Они ведь не просят визы для того, чтобы посетить Соединенные Штаты и поехать куда-то в Диснейленд.В данном случае, поскольку этот саммит АТЭС будет проходить в Сан-Франциско, когда в Сан-Франциско отказываются приглашать Россию – это прямое нарушение международного законодательства. И это крайне прискорбно. Очень хорошо, что в данном случае мы с вами об этом заговорили так задолго – может быть, будут какие-то изменения.Ну и еще одна деталь. Конечно, в данном случае в АТЭС 21 страна-участник. И там грызня тоже происходит между своими. Мы к этому никакого отношения не имеем, но там, например, Мексика тоже отказывается принимать участие в этом саммите, потому что у Мексики проблемы с Перу. Ну опять-таки, это просто такая деталь, которая к нам никакого отношения не имеет, но просто между своими там происходят какие-то странные терки.– В завершение нашего разговора хотелось бы поговорить о проблемах на южных границах США, это проблемы с мигрантами из Венесуэлы. И заканчиваются ли проблемы только на этих мигрантах?– Там самые большие проблемы, это то, что Трамп строил стену на границе между США и Мексикой. Мексика – не более как название страны, бастион. А за ней - из-под Мексики, со всей Латинской Америки шли толпы незаконных мигрантов, чтобы попасть на территорию США.Это не мигранты, как трудовые мигранты, это и наркотрафик, это и преступность, это все, что угодно. Если вы хотите попасть на территорию моей страны, и нашей с вами страны – это нужно делать легально. Две страны, самые главные, которые получают самое большое число мигрантов – это Россия и США. Пожалуйста, делайте это легально, подавайте документы, а мы будем смотреть, принимать вас или нет.В данном случае какая проблема? Проблема в том, что, когда ты попадаешь на территорию США, даже без документов – ты можешь идти на выборы, если у тебя нет удостоверения личности, в Америке внутренних паспортов нет, ты идешь на выборы. И если тебя будут спрашивать, скажем, водительские права, а у тебя их нет, потому что у тебя нет водительских прав, то это уже - проявление расизма. Значит, ты можешь ходить без предъявления каких-либо документов на выборы, а впереди 2024 год, выборы президента.Значит, сейчас какая-то политика у Байдена и у демократов – запустить как можно больше этих незаконных мигрантов, которые будут благодарны демократам за то, что они их запустили. И на выборах в ноябре 2024 года эти самые благодарные мигранты незаконные, эти самые персонажи, даже без водительских прав могут ходить из одного участка в другой, представляясь "мистер Смит", "мистер Джонс", хотя они по-английски вообще не говорят, и голосовать за Байдена, или кто там будет от демократов на этих выборах. Вот на это расчет.Это политическая спекуляция, это политтехнология, из-за этого демократы запускают всех этих незаконных мигрантов через границу собственной страны. Пусть это будет наркотрафик, пусть они убивают законных мигрантов или рядовых американцев, особенно в южных штатах или в Калифорнии, но самое главное, чтобы Трамп не пришел к власти, самое главное, как они считают, чтобы демократы остались у власти. Все очень просто, но очень грустно.

https://ukraina.ru/20221104/1040481781.html

https://ukraina.ru/20231002/1049800317.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Александр Порунов

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, сша, атэс, россия, зарубежье