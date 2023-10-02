https://ukraina.ru/20231002/1049827680.html

Михаил Саакашвили и его женщины. Что стоит за бурной личной жизнью бывшего президента Грузии, ныне зека

Михаил Саакашвили и его женщины. Что стоит за бурной личной жизнью бывшего президента Грузии, ныне зека - 02.10.2023 Украина.ру

Михаил Саакашвили и его женщины. Что стоит за бурной личной жизнью бывшего президента Грузии, ныне зека

Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, бывший гражданин Грузии и Украины, лишенный в итоге гражданства обеих стран, сидит в тюрьме в Тбилиси уже два года (сейчас переведен в больницу).

2023-10-02T04:11

2023-10-02T04:11

2023-10-02T04:11

эксклюзив

саакашвили

грузия

джордж сорос

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Но даже в такой ситуации он умудрился очутиться в центре скандала, связанного с тремя женщинами.Вначале депутат украинского парламента Елизавета Ясько вдруг опубликовала их совместное с Саакашвили заявление о том, что они теперь "счастливы вместе" (надо напомнить, у Саакашвили есть жена).Лиза Ясько попыталась поразвивать тему, съездила пару раз в Грузию, потом сообщила, что у неё якобы родился ребёнок - "украинское продолжение" Саакашвили, о котором он всегда мечтал.Но ребенка так никто и не увидел, неизвестно даже, не придумала ли всё это Ясько. А по сведениям украинских СМИ, Лиза Ясько просто узнала, что "вся недвижимость Саакашвили записана на его маму". И всё, любовь прошла, как не бывало.Но тут возникла следующая претендентка на руку, сердце и недвижимость бывшего президента. Это грузинская певица София Нижарадзе. В 2010 году она представляла Грузию на Евровидении.София растит дочку от Саакашвили. Сейчас ей три года. Фотографиями девочки Саакашвили уже сам поделился из тюрьмы, поздравляя Грузию с новым годом.Больше хайпа!Вот такие две "информационные бомбы" вбросил Саакашвили, чтобы вновь привлечь внимание к себе. Но интерес к его личной жизни довольно быстро угас.Осталось привлекать внимание роликами про жуткое похудение, отравление, страшные болезни и так далее. Фото, видео, информацию исправно поставляет в зарубежные СМИ мама Саакашвили. Говорят, что она уже оплатила публикаций на миллион долларов. Охотно верим. Но вот вопрос - кто ей дал эти деньги?И тут мы переходим к последнему "углу" любовного четырехугольника - жена Саакашвили, Сандра Рулофс. Нет, неизвестно, она ли снабжает деньгами маму, или это делает кто-то другой.Но Сандра, улыбчивая, симпатичная, всегда сдержанная Сандра, скорее всего, и есть тот "серый кардинал", который всем и всеми в этих "многоугольниках" руководит.Все остальные, включая самого Михаила - актёры, которые разыгрывают бытовые драмы на уровне бразильских сериалов.Юристы и советникиСандра Рулофс и Михаил Саакашвили познакомились в Бельгии, где он учился, а она преподавала. Поженились в Нью-Йорке. Оба работали в юридической компании "Patterson, Belknap, Web and Tyler".Именно эта транснациональная компания обеспечивала юридическое сопровождение движения "Кмара", которое было техническим исполнителем грузинского "майдана роз".Эта же юридическая фирма была потом партнёром и президента Ющенко на Украине. Действия "революции роз" и "оранжевой революции" координировались из одного центра.А деятельность самих "Паттерсонов" координировали из фондов Сороса и "Национального демократического института", которым руководила бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт.Вот такая развернутая структура обеспечивала два Майдана - грузинский и украинский. Цель - провести во власть проамериканских политиков.Оба политика - и Ющенко, и Саакашвили - не обладали высокими морально-волевыми качествами. Но это и не требовалось. Они должны были исполнить свои роли, не более того.Как охарактеризовал Саакашвили бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе: "с комплексом неполноценности, идиот, беспринципный, легко управляемый - то, что нужно!"Оба поначалу были не очень популярны, но их стали раскручивать в СМИ. Женили на иностранках, которые следили за мужьями и днём, и ночью.Этим, кстати, объясняется то, что Ющенко и Саакашвили дружили семьями.Сандра Рулофс не выходила на передний план. Главное - контролировать Михаила, "влюбчивого психопата". Она обычно стояла рядом на митингах. Улыбалась и наблюдала.Сандру Рулофс и ее мужа Михаила Саакашвили Игорь Гиоргадзе называет прямо - " они оба агенты ЦРУ".Фонды и детиНо есть ещё одна изнанка работы Сандры и в Грузии, и на Украине.Ещё до знакомства с Саакашвили Сандра побывала в Грузии. Как "волонтёр". Вскоре она основала "благотворительный фонд SOCO".Будучи уже женой президента Грузии, Сандра Рулофс получила специальность медсестры. Зачем это нужно юристу, которая работает "первой леди"?Депутат Госдумы Олег Матвейчев писал ещё в 2017 году:"Можете ли вы предположить, что эта милая дама - крупнейший в Европе поставщик донорских органов, изъятых у белых людей?""А знаете ли вы, что её фонд SOCO - в настоящее время крупнейший в мире поставщик украинских детей. Всем желающим усыновить."Сандра Рулофс (Рулофски) - это тот человек, который руководил тёмными делами и в Грузии, и на Украине. Трансплантология, усыновление сирот.На Украине - особенно после 2014 года, когда бывший министр здравоохранения Грузии Александр Квиташвили стал министром здравоохранения Украины.За восемь лет на подконтрольной Украине территории Донбасса пропало около 1600 детей. Наверняка фонд "первой леди" Грузии причастен к их исчезновению.И кстати, вспомним про "грузинских снайперов" на майдане в Киеве в 2014 году. Есть фильмы итальянских, израильских журналистов об этих событиях. Снайперов, по многим свидетельствам, предоставил Саакашвили. Но всё это, естественно, на Украине никто не расследовал.И ещё, как сообщает Олег Матвейчев, фонд родителей Сандры Рулофс, еврейских эмигрантов из Чехии - один из крупнейших разработчиков биологического оружия и производства рекомбинантных вирусов.А в Сухуми в Грузии ещё в советское время существовала крупнейшая лаборатория по изучению вирусов.Вот куда стремилась "волонтёр Сандра" и "медсестра Рулофс".И какие открытия нас ещё ждут впереди?Политик СандраСегодня она рассказывает, как тяжело ей было узнать об изменах супруга. Она "два года собиралась с духом", чтобы приехать к нему в Грузию.На самом деле, Сандра очевидно готовится к какой-то новой серии спектакля.Она давно пытается влезть в грузинскую политику. Участвует в выборах. Выборы мэра города Зугдиди она проиграла.Угрожала тогда, что сейчас начнутся протесты по всей стране. Они охватят все "города, села, районы и улицы Грузии", вещала Сандра. Народ восстанет и "вытеснит из страны Иванишвили" (глава партии "Грузинская мечта").Но ничего не произошло. "Революции роз " - 2 не получилось. Технологии перестали работать. На это есть свои причины. Но Сандра пытается повторить успех своего мужа. Не получается. Но она продолжает.В марте этого года Сандра опять появилась на очередном "майдане" в Грузии вместе с сыном. Они стояли, накинув на плечи флаг Грузии и с удовольствием смотрели, как "протестующие" жгут покрышки.Но что-то опять пошло не так. Саакашвили остался в грузинской тюрьме, "Грузинский майдан" прекратился, не начавшись. Несмотря на все усилия американского посла Келли Дегнан.В парламенте Грузии её прямо обвинили в том, что она пытается "открыть второй фронт" в Грузии для России, которая сейчас проводит СВО на Украине.Посол оправдывалась! "Что касается "второго фронта", это ложь", - заявила Келли Дегнан. "Ошибочная теория заговора", сказала она.Да, Сандра Рулофс не даст соврать. Это "ошибочные теории" заговоров против "демократии", которую принесли Грузии Сандра и её муж.Зачем же "мутная Сандра", как её называют в Грузии, опять появилась в стране? Зачем потревожила супруга в больнице?Причин может быть много. И скоро мы об этом узнаем. Когда Сандра с флагом Грузии на плечах попытается возглавить какой-нибудь новый Майдан.Но уж точно она приехала не для того, чтобы узнать, с кем собирается продолжать романтические отношения Михаил Саакашвили.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, саакашвили, грузия, джордж сорос