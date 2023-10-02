Когда деньги наименьшая проблема. О чём свидетельствует сговор демократов и республиканцев в США - 02.10.2023 Украина.ру
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Когда деньги наименьшая проблема. О чём свидетельствует сговор демократов и республиканцев в США
Когда деньги наименьшая проблема. О чём свидетельствует сговор демократов и республиканцев в США - 02.10.2023 Украина.ру
Когда деньги наименьшая проблема. О чём свидетельствует сговор демократов и республиканцев в США
Президент США Джо Байден подписал временный бюджет правительства США на следующий год, в котором не нашлось денег на поддержку Украины — лоббируемые демократами 6 млрд долларов пришлось вычеркнуть по требованию республиканцев. Их позиция простая: деньги должны выделяться на решение внутренних проблем США, а не на финансирование Украины.
2023-10-02T03:29
2023-10-02T03:30
эксклюзив
украина
сша
польша
словакия
финансирование
бюджет
спецоперация
зарубежье
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В ближайшие 45 дней киевскому правительству придётся оплачивать все свои расходы без американских денег. Джо Байден, как и полагается, заявляет о безусловной поддержке Украины, отмечая, что "США ни при каких обстоятельствах не могут позволить, чтобы американская поддержка Украины была прервана". Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова отметила, что без заокеанских денег Украина не останется и на различных счетах ещё остаются около 3 млрд долларов. Однако, что слова Байдена, что Маркаровой выглядят попыткой подсластить горькую пилюлю, выписанную Киеву.Когда придётся, а не когда захочетсяПриостановка финансирования не означает, что Киев вообще останется без заморских денег — рано или поздно ему их всё же выделят. Безусловно, образуется значимый кассовый разрыв, который будет нечем перекрывать, что обернётся урезанием финансирования ряда программ украинского бюджета. И, по вполне понятным причинам, резать будут социальные расходы, а заодно примутся вновь трясти бизнес, требуя заплатить налоги за 13 и 14 месяцы в году.В сущности, с чисто бухгалтерской позиции у Киева две проблемы.Первая — общее сокращение объёмов финансирования не только по линии США, но и по линии ЕС, который ещё в середине лета решил сократить помесячную помощь Киеву с 1,5 до 1 млрд евро с января 2024 года. Причем из иных источников бюджетный дефицит покрыть не выйдет — международные организации (МВФ и Всемирный банк) не рассматривали вопрос о выделении дополнительного финансирования Украине.При этом финансовые запросы Киева растут: если в прошлом году Украина просила 32 млрд долларов для покрытия бюджетного дефицита (речь лишь о нём, военную помощь оставляем за скобками), то запрос на этот год — 38 млрд долларов. На 2024 год Киев запросил уже 42 млрд долларов и этот запрос был оформлен ещё до прекращения действия зерновой сделки, то есть выпадения единственного значимого экспортного товара Украины.Вторая проблема — проблемы с ритмичностью выделения денег. Ранее никаких условий при выделении денег Украине не ставили: их давали просто так, словно перспективному стартапу, который возглавляют кристально честные люди с высеченным на камне бизнес-планом. Теперь этот бизнес-план, забрендированный под "контрнаступ", провалился и деньги будут выделять после выполнения различных условий.Проще говоря, деньги будут поступать не тогда, когда нужны Киеву, а когда получится. Как видно, у США получится не раньше, чем через 45 дней, а 500 млн евро из военного фонда ЕС поступят, когда Киев выполнит требования Будапешта в части исключения банка OTP из реестра "спонсоров войны". И подобных условий — как публичных, так и непубличных — будет становиться всё больше.Украинский нардеп Ярослав Железняк уже написал, что для получения финансирования со стороны США на Украине в ближайшие 45 дней не должно возникнуть ни одного крупного коррупционного скандала. И это без учёта ранее опубликованного списка требований из Вашингтона к получению военной поддержки, которые можно свести к полной сдаче суверенитета и безусловному послушанию Вашингтону в обмен на оружие.И если в период с 2014 по начало 2022 года у Киева ещё была опция ослушаться, то теперь её нет — зависимость украинской власти от США стала максимальной.Из святого Грааля в камень преткновенияОднако перед киевской властью стоит куда большая проблема, чем простое сведение дебита с кредитом. Дело в том, что украинский вопрос для всё большего количества западных стран становится внутренней проблемой, превращаясь в разменную монету в политическом противостоянии.Против временного бюджета в Конгрессе США проголосовал лишь один демократ — Майк Квигли — тогда как остальные его коллеги согласились на принятие законопроекта без денег для Украины. Проще говоря, демократы разменяли Украину на более приоритетный для них вопрос отсрочки шатдауна. Для республиканцев Украина в принципе не имеет особой ценности: их враг — Китай, а часть из них воспринимает украинский кризис как фактор, ослабляющий США. А важнейший внутриполитический вопрос — прущие непрерывным потоком мигранты из Мексики.В Польше тема Украины и вовсе стала центральной в избирательной кампании правящей партии "Право и справедливость". Ей крайне важно вновь получить большинство в парламенте и Киев со своей крайне неразумной зерновой политикой, общей неблагодарностью и просто политической близорукостью пришёлся как нельзя кстати.В Словакии на парламентских выборах победил местный консерватор, которого уже вовсю клеймят пророссийским из-за слов осуждения Украины.В Канаде и вовсе вышел эпичный провал с овациями престарелому нацисту, стоящими спикеру парламента должности и политической карьеры.Очевидно, что чем дальше, тем для большего количества стран Украина будет становиться проблемой. И у этой проблемы нет простого решения. Годом ранее в ЕС и США верили, что Киев сможет нанести России пару серьёзных военных поражений, а санкции ослабят российскую экономику, вынудив Москву в итоге подписать позорный мир с сатисфакциями и репарациями.Однако теперь очевидно, что победить Украина не сможет, а значит продолжение её поддержки будет требовать всё большего напряжения сил со стороны доноров с гарантией того, что их инвестиции не окупятся. В данном случае логика вполне безжалостна: кто раньше выйдет из проекта, списав свои инвестиции, у того будут наименьшие убытки.Время — злейший врагПо большому счёту, Киев вновь оказался в ситуации со вторыми Минскими соглашениями: тогда украинской власти казалось, что время на стороне Украины, что вселяло уверенность в необязательности подписанных соглашений. И если бы не разгром легальной оппозиции, сделавшей невозможной смену режима изнутри, что и стало ключевым фактором для начала СВО, то Запад забыл об Украине. Однако СВО вновь превратило украинский вопрос в центральный для Запада. Но теперь, когда очевидной стала невозможность победы Украины над Россией, Киеву будут припоминать все его прегрешения и попрекать истраченными на него миллиардами долларов и евро.Является ли такой исход закономерным и неизбежным? Пожалуй, да. Украина воюет чужим оружием и за чужой счёт, поэтому относятся к ней не как к чему-то, что имеет самостоятельную ценность, а как к орудию. И если это орудие пришло в негодность, то оно будет выброшено. А тот факт, что политики убедили целый народ в том, что именно вокруг него и его проблем вращается целая вселенная, является проблемами этого народа — политики всегда могут уехать за границу к своим детям и капиталам, оставив после себя руины.
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
https://ukraina.ru/20231002/1049800317.html
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Иван Лизан
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эксклюзив, украина, сша, польша, словакия, финансирование, бюджет, спецоперация, зарубежье
Эксклюзив, Украина, США, Польша, Словакия, финансирование, бюджет, Спецоперация, Зарубежье

Когда деньги наименьшая проблема. О чём свидетельствует сговор демократов и республиканцев в США

03:29 02.10.2023 (обновлено: 03:30 02.10.2023)
 
© pasja1000 / pixabay.comДоллар банкнота США валюта деньги
Доллар банкнота США валюта деньги
© pasja1000 / pixabay.com
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент США Джо Байден подписал временный бюджет правительства США на следующий год, в котором не нашлось денег на поддержку Украины — лоббируемые демократами 6 млрд долларов пришлось вычеркнуть по требованию республиканцев. Их позиция простая: деньги должны выделяться на решение внутренних проблем США, а не на финансирование Украины.
В ближайшие 45 дней киевскому правительству придётся оплачивать все свои расходы без американских денег. Джо Байден, как и полагается, заявляет о безусловной поддержке Украины, отмечая, что "США ни при каких обстоятельствах не могут позволить, чтобы американская поддержка Украины была прервана".
Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова отметила, что без заокеанских денег Украина не останется и на различных счетах ещё остаются около 3 млрд долларов. Однако, что слова Байдена, что Маркаровой выглядят попыткой подсластить горькую пилюлю, выписанную Киеву.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Когда придётся, а не когда захочется
Приостановка финансирования не означает, что Киев вообще останется без заморских денег — рано или поздно ему их всё же выделят. Безусловно, образуется значимый кассовый разрыв, который будет нечем перекрывать, что обернётся урезанием финансирования ряда программ украинского бюджета. И, по вполне понятным причинам, резать будут социальные расходы, а заодно примутся вновь трясти бизнес, требуя заплатить налоги за 13 и 14 месяцы в году.
В сущности, с чисто бухгалтерской позиции у Киева две проблемы.
Первая — общее сокращение объёмов финансирования не только по линии США, но и по линии ЕС, который ещё в середине лета решил сократить помесячную помощь Киеву с 1,5 до 1 млрд евро с января 2024 года. Причем из иных источников бюджетный дефицит покрыть не выйдет — международные организации (МВФ и Всемирный банк) не рассматривали вопрос о выделении дополнительного финансирования Украине.
При этом финансовые запросы Киева растут: если в прошлом году Украина просила 32 млрд долларов для покрытия бюджетного дефицита (речь лишь о нём, военную помощь оставляем за скобками), то запрос на этот год — 38 млрд долларов. На 2024 год Киев запросил уже 42 млрд долларов и этот запрос был оформлен ещё до прекращения действия зерновой сделки, то есть выпадения единственного значимого экспортного товара Украины.
Вторая проблема — проблемы с ритмичностью выделения денег. Ранее никаких условий при выделении денег Украине не ставили: их давали просто так, словно перспективному стартапу, который возглавляют кристально честные люди с высеченным на камне бизнес-планом. Теперь этот бизнес-план, забрендированный под "контрнаступ", провалился и деньги будут выделять после выполнения различных условий.
Проще говоря, деньги будут поступать не тогда, когда нужны Киеву, а когда получится. Как видно, у США получится не раньше, чем через 45 дней, а 500 млн евро из военного фонда ЕС поступят, когда Киев выполнит требования Будапешта в части исключения банка OTP из реестра "спонсоров войны". И подобных условий — как публичных, так и непубличных — будет становиться всё больше.
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Дмитрий Дробницкий: Россия на Украине поняла смысл современной войны и может поменять президента США
Украинский нардеп Ярослав Железняк уже написал, что для получения финансирования со стороны США на Украине в ближайшие 45 дней не должно возникнуть ни одного крупного коррупционного скандала. И это без учёта ранее опубликованного списка требований из Вашингтона к получению военной поддержки, которые можно свести к полной сдаче суверенитета и безусловному послушанию Вашингтону в обмен на оружие.
И если в период с 2014 по начало 2022 года у Киева ещё была опция ослушаться, то теперь её нет — зависимость украинской власти от США стала максимальной.
Из святого Грааля в камень преткновения
Однако перед киевской властью стоит куда большая проблема, чем простое сведение дебита с кредитом. Дело в том, что украинский вопрос для всё большего количества западных стран становится внутренней проблемой, превращаясь в разменную монету в политическом противостоянии.
Против временного бюджета в Конгрессе США проголосовал лишь один демократ — Майк Квигли — тогда как остальные его коллеги согласились на принятие законопроекта без денег для Украины. Проще говоря, демократы разменяли Украину на более приоритетный для них вопрос отсрочки шатдауна. Для республиканцев Украина в принципе не имеет особой ценности: их враг — Китай, а часть из них воспринимает украинский кризис как фактор, ослабляющий США. А важнейший внутриполитический вопрос — прущие непрерывным потоком мигранты из Мексики.
В Польше тема Украины и вовсе стала центральной в избирательной кампании правящей партии "Право и справедливость". Ей крайне важно вновь получить большинство в парламенте и Киев со своей крайне неразумной зерновой политикой, общей неблагодарностью и просто политической близорукостью пришёлся как нельзя кстати.
В Словакии на парламентских выборах победил местный консерватор, которого уже вовсю клеймят пророссийским из-за слов осуждения Украины.
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В Канаде и вовсе вышел эпичный провал с овациями престарелому нацисту, стоящими спикеру парламента должности и политической карьеры.
Очевидно, что чем дальше, тем для большего количества стран Украина будет становиться проблемой. И у этой проблемы нет простого решения. Годом ранее в ЕС и США верили, что Киев сможет нанести России пару серьёзных военных поражений, а санкции ослабят российскую экономику, вынудив Москву в итоге подписать позорный мир с сатисфакциями и репарациями.
Однако теперь очевидно, что победить Украина не сможет, а значит продолжение её поддержки будет требовать всё большего напряжения сил со стороны доноров с гарантией того, что их инвестиции не окупятся. В данном случае логика вполне безжалостна: кто раньше выйдет из проекта, списав свои инвестиции, у того будут наименьшие убытки.
Время — злейший враг
По большому счёту, Киев вновь оказался в ситуации со вторыми Минскими соглашениями: тогда украинской власти казалось, что время на стороне Украины, что вселяло уверенность в необязательности подписанных соглашений. И если бы не разгром легальной оппозиции, сделавшей невозможной смену режима изнутри, что и стало ключевым фактором для начала СВО, то Запад забыл об Украине.
Однако СВО вновь превратило украинский вопрос в центральный для Запада. Но теперь, когда очевидной стала невозможность победы Украины над Россией, Киеву будут припоминать все его прегрешения и попрекать истраченными на него миллиардами долларов и евро.
Является ли такой исход закономерным и неизбежным? Пожалуй, да. Украина воюет чужим оружием и за чужой счёт, поэтому относятся к ней не как к чему-то, что имеет самостоятельную ценность, а как к орудию. И если это орудие пришло в негодность, то оно будет выброшено. А тот факт, что политики убедили целый народ в том, что именно вокруг него и его проблем вращается целая вселенная, является проблемами этого народа — политики всегда могут уехать за границу к своим детям и капиталам, оставив после себя руины.
 
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