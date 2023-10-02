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Фицо — второй Орбан? Действительно ли Словакия прекратит помогать Украине

Фицо — второй Орбан? Действительно ли Словакия прекратит помогать Украине - 02.10.2023 Украина.ру

Фицо — второй Орбан? Действительно ли Словакия прекратит помогать Украине

На парламентских выборах в Словакии победила партия экс-премьера Роберта Фицо "Курс — социальная демократия" (Smer — sociálna demokracia). В России ряд СМИ поспешил зачислить Фицо в "пророссийские политики"

2023-10-02T03:14

2023-10-02T03:14

2023-10-02T08:12

эксклюзив

словакия

польша

выборы

зарубежье

оружие

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Причиной этому стало обещание бывшего главы словацкого правительства перестать поставлять оружие Украине, отказаться от поддержки её вступления в НАТО и выйти из отдельных санкций против РФ.Однако на данный момент политическое будущее Словакии представляется отнюдь не однозначным. Во-первых, результаты выборов таковы, что партия, возглавляемая Фицо, действительно будет играть решающую роль в формировании правительства. Однако вряд ли он сам сможет его возглавить. Российский политолог Вадим Трухачёв, в частности, отмечает, что новое правящая коалиция, скорее всего, будет контролироваться местными глобалистами и степень его русофобии снизится не слишком значительно.Во-вторых, достаточно актуальным является вопрос, чего в предвыборных обещаниях Роберта Фицо больше: искреннего желания вернуть в политику своей страны хоть какую-то суверенность или обыкновенного популизма, свойственного множеству политических лидеров стран «новой Европы». Фицо уже занимал пост премьера, и несмотря на то что при нём отношения с Россией обходились без больших скандалов, в целом Словакия в период его пребывания на посту главы местного кабинета министров действовала как обычная усреднённая страна НАТО.Но интереснее даже другое. Что имеет в виду Фицо, когда он обещает перестать оказывать военную поддержку Украине?Эта поддержка со стороны Словакии сводится к двум основным элементам — поставкам оружия и его транзиту. В частности, словацкие власти уже передали украинской стороне фактически все имеющиеся в их распоряжении истребители МиГ-29, а также другие образцы советской боевой техники и боеприпасов. Иными словами, Братиславе уже особо и нечем помогать Киеву, так что в этом плане слова Фицо напоминают скорее обычную предвыборную риторику, нежели декларацию о реальных намерениях.Второй вид словацкой помощи Украине заключается в том, что через территорию Словакии перевозятся огромные массы поставляемого Киеву западного оружия. И даже если Роберт Фицо каким-либо образом возглавит новое правительство, то, что он сможет перекрыть идущий через Словакию западный оружейный транзит, есть большие сомнения. В этом отношении хорошим примером может послужить Польша, также объявившая о намерении прекратить военную поддержку Украины.Во-первых, опять же, объёмы переданного Киеву польского оружия таковы, что в дальнейшем Варшава действительно не сможет продолжить делать это без серьёзного ущерба для собственной обороноспособности. Во-вторых, возникает вопрос: что, решимость Польши перестать помогать Украине как-то повлияла на оружейный трафик, идущий через польскую территорию? Аэропорт Жешув перестанет принимать западные военные грузы?И в-третьих, речь, опять же, идёт о предвыборном популизме. Многие российские специалисты по Польше считают, что после выборов в сейм, которые пройдут через две недели, помощь Украине возобновится уже не только по факту, но и официально. А сейчас польские политики просто эксплуатируют настроения общества, шокированного наглым и беспардонным поведением беженцев, равно как и скандалами, которые периодически устраивает Владимир Зеленский.Словаками же движет другое. Уровень русофобии в словацком обществе намного ниже, чем в польском. И словаки даже близко не испытывают к русским той неприязни, которая свойственна чехам. Поэтому Словакия как будто создана для политического прагматизма. Однако она маленькая и слабая, и её суверенитет в целом носит ограниченный характер. В этом смысле вряд ли стоит надеяться на то, что Роберт Фицо, даже если он сможет нейтрализовать своих противников внутри страны, станет вторым Виктором Орбаном.Но то, что восточноевропейские политики получили возможность (или были вынуждены) играть на нарастающем раздражении, которое у их избирателей вызывает Украина, может действительно отражать новый внешнеполитический тренд, который проявляет себя в Европе всё более отчётливо.

https://ukraina.ru/20231002/1049826093.html

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эксклюзив, словакия, польша, выборы, зарубежье, оружие