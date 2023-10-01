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"Вокруг Булгакова": Киев-город и константы незалежного бытия

"Вокруг Булгакова": Киев-город и константы незалежного бытия - 01.10.2023 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": Киев-город и константы незалежного бытия

К литературе и театру в 20-50-е годы отношение было более чем серьёзное. Решение о постановке пьесы "Дни Турбиных" принималось 30 сентября 1926 года на уровне Политбюро ЦК ВКП(б) – высшего органа власти в СССР. Мы, однако, обратимся не к пьесе, а к газетному очерку, который стал одним из предшественников "Белой гвардии" и "Дней Турбиных"

2023-10-01T05:46

2023-10-01T05:46

2023-10-01T05:46

"вокруг булгакова"

история

история украины

история ссср

литература

михаил булгаков

1920-е

"белая гвардия"

"дни турбиных"

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Небольшой рассказ (фельетон) "Киев-город" был опубликован в литературном приложении к берлинской газете "Накануне" 6 июля 1923 года, после возвращения Булгакова из поездки в родной город. В дневнике писателя эта поездка описана так: "Москва. 24 (11-го) мая. Давно не брался за дневник. 21 апреля я уехал из Москвы в Киев и пробыл в нём до 10 мая. В Киеве делал себе операцию (опухоль за левым ухом). На Кавказ, как собирался, не попал. 12-го мая вернулся в Москву".Почему ездил лечиться в Киев? Разве в Москве врачей не было? Были наверняка, но логично было бы обращаться к врачу знакомому (сокурснику или учителю). К тому же это было бы бесплатно — в Москве его коллегой не считали.Кроме того, в Киеве у него была масса дел. Надо было пообщаться с родственниками, друзьями, знакомыми. Надо было сходить на могилы отца и матери. Варвара Михайловна умерла 1 февраля 1922 года, и тогда Михаил Афанасьевич никак приехать в Киев не мог.Но главное — поездка в Город ему нужна была чтобы обновить впечатления и закончить свой роман. Накануне его поездки, в марте 1923 года, в журнале "Россия" появилось сообщение: "Михаил Булгаков заканчивает роман "Белая гвардия", охватывающий эпоху борьбы с белыми на юге (1919-1920)". Походить по местам "боевой славы". Поговорить с очевидцами. Собственно, элементы этой работы видны в "Киеве-городе" и в определённом смысле фельетон может считаться "отходом" творческого процесса.Ездил Булгаков по собственной надобности, но сумел выхлопотать в "Накануне" командировку. Под предлогом написания фельетона.Бесценно вернуться в город, который покинул несколько лет назад, казалось бы — навсегда, и взглянуть на него свежим взглядом. Вдвое более бесценно уехать на пару лет из Киева в Москву (именно в Москву — это важно), а потом вернуться…Автор статьи знает, что говорит — он так делал. И на своём опыте знает, что "киевляне обожают рассказы о Москве, но ни одному москвичу я не советую им что-нибудь рассказывать. Потому что, как только вы выйдете за порог, они хором вас признают лгуном. За вашу чистую правду".В это трудно поверить, но по сравнению не только с Москвой, но даже с Днепропетровском, Харьковом или Одессой, Киев — город ужасно провинциальный. Что, кстати говоря, неплохо — Киев именно этим хорош. Но чтобы оценить это милую провинциальность город действительно надо на какое-то время покинуть и побывать в центре цивилизации.И тогда с особой силой начинаешь понимать слова писателя:"Весной зацветали белым цветом сады, одевался в зелень Царский сад, солнце ломилось во все окна, зажигало в них пожары. А Днепр! А закаты! А Выдубецкий монастырь на склонах! Зелёное море уступами сбегало к разноцветному ласковому Днепру. Черно-синие густые ночи над водой, электрический крест Св. Владимира, висящий в высоте…Словом, город прекрасный, город счастливый. Мать городов русских".Но эта, лирическая часть, только одна из составляющих сравнительно небольшого булгаковского текста.Вторая составляющая — героический эпос, в полной мере воплощённый позже в "Белой гвардии": "легендарные времена оборвались, и внезапно, и грозно наступила история. Я совершенно точно могу указать момент её появления: это было в 10 час. утра 2-го марта 1917 года, когда в Киев пришла телеграмма, подписанная двумя загадочными словами: "Депутат Бубликов"".Кто это такой Булгаков не объясняет. Между тем, Александр Александрович Бубликов, инженер-путеец, член IV Государственной Думы и масон, в памяти неблагодарных потомков остался главным образом благодаря упоминанию о нём в произведении Булгакова. А он, кстати говоря, был членом делегации, арестовавшей императора Николая II в Могилёве 8 марта 1917 года. И киевляне о крахе царизма узнали из его телеграммы, опубликованной в "Киевской мысли" 3 марта 1917 года.Сейчас, как вы понимаете, никаких бубликовых нет. Не потому, что вымерли инженеры-путейцы и масоны (хотя таки вымерли и читателям помладше надо уже объяснять, что имеется в виду), а потому что каждый может включить телевизор, увидеть банды людей с хорошими лицами и двумя высшими образованиями в правительственном квартале и понять, что вот прямо сейчас и прямо здесь "будет интересная история". И хорошо если не вы окажетесь под трамваем или в "клинике профессора Стравинского".Третья составляющая — это лёгкая ирония над забавным киевским провинциализмом. "Какая резкая разница между киевлянами и москвичами! Москвичи — зубастые, напористые, летающие, спешащие, американизированные. Киевляне — тихие, медленные и без всякой американизации".Упоминаемый в рассказе Евбаз это "еврейский базар" на месте нынешней площади Победы. Сейчас его место занимает Петровка — как в смысле торговли канделябрами, так и в смысле распространения слухов, ничуть не менее фантастических чем в 20-е годы. Автору, например, приходилось слышать, что известный политолог Михаил Погребинский стал советников главы Администрации президента потому, что он является наследником Николая II (кстати, некоторое внешнее сходство признаёт и сам Михаил Борисович). И настанет время, когда он скажет: "поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте ваши части. Когда же настанет момент, я лично стану во главе армии и поведу её в сердце России — в Москву". И прослезиться, разумеется… Чувствую, что иные из читателей сейчас ведут себя как те самые, описанные Булгаковым, киевляне…Ну и немного о вечном.Во-первых, язык, а точнее — мова. "Нужно, наконец, условиться, как будет называться то место, где стригут и бреют граждан: "голярня", "перукарня", "цирульня" или просто-напросто "парикмахерская"!"Казалось бы, с тех пор прошло немало лет, устаканилась языковая норма… Но нет — стоит патриотам прийти к власти, как в первую очередь они начинают ломать украинский язык. Они и русский-то запрещают в немалой степени для того, чтобы можно было дальше калечить украинский.Во-вторых, церковь. "Три церкви — это слишком много для Киева. Старая, живая и автокефальная, или украинская".Опыт показывает — немного. Сейчас в Киеве три православных церкви, плюс католики, греко-католики, протестанты, язычники и прочие сатанисты в количестве неимоверном.Кстати, "живые попы" вымерли ещё при СССР. Они были порождением Советской власти, как УПЦ-КП — порождение потребности Леонида Кравчука в государственной религии, а ПЦУ — порождение потребности Госдепа расколоть православие.В-третьих, "бухгалтеру в Киеве не бывать".Под "бухгалтером" имеется в виду Петлюра, за возвращение которого молятся автокефалы. Петлюра в Киев не вернулся, но через 81 год в Киеве сел другой бухгалтер, за которого мололись автокефалы. Внутренне и наружно — чистый петлюровец (Ющенко). А вот клоуна Булгаков не предсказывал – это даже для его опыта было слишком…В общем, непонятки с языком, три церкви и бухгалтер при власти — константа существования Киева как столицы независимой Украины. Так и запишем.

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2023

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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история, история украины, история ссср, литература, михаил булгаков, 1920-е, "белая гвардия", "дни турбиных"