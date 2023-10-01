https://ukraina.ru/20231001/1049780182.html

"Гитлер обещал больше": Польша как "гиена Европы"

"Гитлер обещал больше": Польша как "гиена Европы" - 01.10.2023 Украина.ру

"Гитлер обещал больше": Польша как "гиена Европы"

Уинстон Черчилль известен многими острыми афоризмами. Одним из наиболее ярких является оценка Польши как "гиены Европы". Поляки показали мастер-класс "отжима" у соседей спорных территорий ещё в 1920-е годы, но сама оценка датируется 1938 годом, когда Польша, не зная, что станет жертвой нацистской агрессии, поучаствовала в разделе Чехословакии

2023-10-01T18:00

2023-10-01T18:00

2023-10-01T18:00

история

история

польша

чехословакия

адольф гитлер

1930-е

оккупация

дипломатия

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85 лет назад, 30 сентября 1938 года Варшава потребовала от Праги "вернуть" часть Тешинской области (Тешинской Силезии), населённой поляками.Исторически чешско-польские отношения не были отягощены таким множеством проблем, как, скажем, отношения чешско-немецкие или польско-русские. В XIII веке чешский король Пшемысл Отокар IIподчинил своей власти значительную часть Польши. А в 1471 году, наоборот, королём Чехии стал польский король Владислав II Ягеллон, который в 1490-м также получил корону Венгрии. Сын Владислава II, Людовик (Лайош) II, стал последним королём Чехии (и Венгрии) из династии Ягеллонов. Он погиб в битве с турками под Мохачем в 1526 году, и Чехия с тех пор почти на 400 лет попала под власть Габсбургов, поддерживая более тесные связи с Западом.В свою очередь, Польша, вступив в союз с Литвой, оказалась повёрнутой лицом на Восток. Она вступила в многолетнюю борьбу с Турцией, а затем с Россией, которую проиграла. В конце XVIII века польское государство перестало существовать как единое целое. Была разделена и Чехия, но все её составляющие (Богемия, Моравия и Австрийская Силезия) находились в составе одного государства, – империи Габсбургов, а позже Австро-Венгерской монархии.В 1918 году на месте бывших империй в Европе возникло много новых республик, среди которых были Чехословакия и Польша. У последней возникли проблемы с большинством соседей, в том числе с Чехословакией. Яблоком раздора стала Тешинская область – небольшой регион, когда-то отдельное княжество, находившееся под властью чешской короны.Часть населения Тешина и окрестностей говорила на своем диалекте, и называла себя "шлёнзаками" (силезцами). Кроме того, в регионе жили поляки, чехи, немцы и евреи. По данным переписи 1910 года – последней, проведенной при Австро-Венгерской монархии, – около 54% жителей области назвали своим "языком общения" (Umgangssprache) польский, свыше 26% – чешский, и почти 18% – немецкий.В конце 1918 года в Тешине возник Польский национальный комитет, потребовавший присоединения всей области к Польше. Местные чехи ответили созданием аналогичной организации. Немцы, в свою очередь, выступили за присоединение к Германии. Остроту конфликту добавляло то, что в Тешинской области находились залежи угля, через неё также проходила стратегически важная железная дорога Кошице – Богумин, без которой чешские земли лишились бы транспортного сообщения с восточной Словакией.В январе 1919 года, когда Польский национальный комитет решил организовать в Тешине выборы в польский Сейм, Прага отдала своим войскам приказ занять спорный регион. Началась война, длившаяся неделю. Чехословакия, обладавшая в Тешинской области военным перевесом, вышла из неё победительницей. 3 февраля 1919 года под давлением западных держав боевые действия были прекращены, а регион передан под международный контроль.В июле 1920 года было заключено соглашение, по которому Тешинская область оказалась разделённой между Чехословакией и Польшей. Польская доля составила 1000 квадратных километров с населением около 140 тысяч человек, чешская – 1280 квадратных километров с почти 300 тысячами жителей. Железная дорога осталась на чехословацкой стороне, но не только это вызвало гнев Польши.Договор, на подписании которого настояла Антанта, был заключён во время польско-большевистской войны, и войска Тухачевского приближались к Варшаве. В этих условиях полякам было не до Тешина, и договор с Чехословакией они посчитали "ударом в спину". С этого времени политика Польши по отношению к южному соседу отличалась холодностью и враждебностью.Конечно, две страны разделял не только спор из-за Тешина, они отличались и внутренним устройством, и внешней политикой. Чехословакия была демократической республикой, в Польше же с 1926 года у власти был диктаторский режим маршала Пилсудского. Основой внешней политики Чехословакии был союз с Францией и постепенное налаживание связей с СССР. Польша же занимала резко антибольшевистскую позицию, и претендовала на роль великой державы, стремясь распространить сферу своего влияния на всю Центральную Европу.Многие польские политики не считали чехословацкое государство жизнеспособным и поддерживали словацких автономистов, рассчитывая, что в случае разрыва с Чехией Словакия перейдет под польский протекторат. К тому же между министром иностранных дел, впоследствии президентом Чехословакии Эдвардом Бенешем и шефом польской дипломатии Юзефом Беком сложились крайне неприязненные отношения.Однако главной проблемой была ошибочная внешнеполитическая концепция Бека. В 1934 году с его подачи был заключен польско-германский договор о ненападении, который называют "Пакт Гитлера-Пилсудского". Варшава явно недооценивала угрозу со стороны нацистской Германии и переоценивала собственные силы. Возможный союз с Чехословакией не входил в число приоритетов Бека – хотя объединение военного и экономического потенциала двух стран могло бы создать серьезное препятствие на пути агрессии Третьего рейха.В сентябре 1938 года, в разгар конфликта Праги с Берлином из-за Судетской области, Бенеш написал примирительное письмо польскому президенту Мосцицкому. Фактически он пообещал пересмотреть договор 1920 года о Тешине, если Польша останется в стороне от чехословацко-немецкого конфликта. Но в Варшаве решили иначе. Известна фраза, оброненная в эти дни Беком: "Гитлер обещает больше".30 сентября 1938 года Юзеф Бек предъявил Праге ультиматум, требуя вывода всех войск и полиции из Заолзья – так в Варшаве называли расположенную за рекой Олзой часть Тешинской области, где преобладало польское население. К тому времени вдоль границы с Чехословакией поляки уже развернули армейскую оперативную группу "Силезия" под командованием генерала Владислава Бортновского. В её состав входили 23-я пехотная и 21-я горнострелковая дивизия, нескольких отдельных полков – всего до 36 тысяч человек, 80 танков, 9 бронеавтомобилей, 104 артиллерийских орудий и 99 самолётов. Ещё 3 дивизии и одна бригада находились в резерве "на случай осложнений".В ходе срочно организованной консультации Франция и Великобритания, опасаясь срыва Мюнхенского процесса, оказали давление на министра иностранных дел Чехословакии Камиля Крофту, принудив его согласиться на поставленные поляками условия. Праге, сломленной Мюнхенским договором, пришлось подчиниться.1 октября 1938 года Прага приняла ультиматум Варшавы, чехословацкие войска начали отход от границы, и уже на следующий день в Заолзье вошли польские войска. Его территория была присоединена к Польше в качестве Западно-Тешинского уезда (Powiat cieszyński zachodni) Автономного Силезского воеводства. Тем самым Польша приобрела 805 квадратных километров территории и 227,4 тысячи жителей, из которых поляков было меньше половины. Однако главным приобретением становится промышленный потенциал захваченной территории. Расположенные там предприятия давали в конце 1938 года почти 41% выплавляемого в Польше чугуна и почти 47% стали.Аннексия Заолзья не была бескровной: в процессе передачи территорий происходили стычки между местными органами правопорядка и регулярными частями армии Польши. В их результате погибли от 70 до 100 сотрудников чехословацкой полиции, число погибших польских военнослужащих не установлено. Однако массового сопротивления не было, и уже 12 октября маршал Рыдз-Смиглы принял в Тешине парад польских войск, прошедший под овации местных поляков.Все чешские школы и библиотеки в регионе были сразу же закрыты, чешские общественные, культурные, спортивные и прочие организации распущены, а их активы перешли в собственность польского государства. Чешские фамилии жителей области были полонизированы, а без принятия польского гражданства было отказано в продлении или выдаче лицензии на ведение бизнеса. Людей штрафовали за использование чешского языка в общественных местах, начались массовые депортации чехов: до 31 августа 1939-го их было изгнано более 20 тысяч человек, ещё более 10 тысяч уехали сами.Подавляющее большинство польских политических сил (кроме коммунистов) приветствовали присоединение Заолзья. Юзеф Бек 9 октября 1938 года получил из рук Игнация Мосцицкого высшую награду государства – Орден Белого Орла, потом министру устроили триумфальный приём во дворе МИД Польши. Благодарная польская интеллигенция присвоила Беку звания почётного доктора Варшавского и Львовского университетов. В тот день "Газета Польская" писала: "открытая перед нами дорога к державной, руководящей роли в нашей части Европы требует в ближайшее время огромных усилий и разрешения неимоверно трудных задач".Однако в Париже, а особенно в Лондоне, участие Варшавы в разделе Чехословакии восприняли совсем по-другому. День 31 марта 1939 года, когда премьер-министр Великобритании Hевилл Чемберлен заявил об англо-французских военных гарантиях для Польши в связи с угрозой агрессии со стороны Германии, Уинстон Черчилль в своих мемуарах вспоминал так: "и вот теперь, когда все эти преимущества и вся эта помощь были потеряны и отброшены, Англия, ведя за собой Францию, предлагает гарантировать целостность Польши – той самой Польши, которая всего полгода назад с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства".После окончания Второй мировой войны территориальный спор между Польшей и Чехословакией разгорелся с новой силой. Обстановка в Тешинской области в первые месяцы после освобождения от нацистов была весьма напряженной. Но СССР не был заинтересован в трениях между странами, которые рассматривал как своих сателлитов, – несмотря на то, что в первые послевоенные годы правительства Чехословакии и Польши ещё не были коммунистическими.Советские представители буквально усадили чехов и поляков за стол переговоров, результатом которых в 1947 году стал договор о дружбе и взаимопомощи между двумя странами. Чехословакии удалось добиться сохранения – с минимальными изменениями – границы, существовавшей до польского ультиматума 1938 года.Окончательно территориальный спор Чехословакии и Польши был урегулирован договором о демаркации государственной границы, подписанным в Варшаве 13 июня 1958 года. В августе 1968-го, когда коммунистическая Польша приняла участие в операции Варшавского договора в Чехословакии, польские войска в Тешинскую область не входили.

https://ukraina.ru/20230126/1042942441.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

история, польша, чехословакия, адольф гитлер, 1930-е, оккупация, дипломатия