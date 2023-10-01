"Гитлер обещал больше": Польша как "гиена Европы"
Адольф Гитлер и Юзеф Бек
Уинстон Черчилль известен многими острыми афоризмами. Одним из наиболее ярких является оценка Польши как "гиены Европы". Поляки показали мастер-класс "отжима" у соседей спорных территорий ещё в 1920-е годы, но сама оценка датируется 1938 годом, когда Польша, не зная, что станет жертвой нацистской агрессии, поучаствовала в разделе Чехословакии
85 лет назад, 30 сентября 1938 года Варшава потребовала от Праги "вернуть" часть Тешинской области (Тешинской Силезии), населённой поляками.
Исторически чешско-польские отношения не были отягощены таким множеством проблем, как, скажем, отношения чешско-немецкие или польско-русские. В XIII веке чешский король Пшемысл Отокар IIподчинил своей власти значительную часть Польши. А в 1471 году, наоборот, королём Чехии стал польский король Владислав II Ягеллон, который в 1490-м также получил корону Венгрии. Сын Владислава II, Людовик (Лайош) II, стал последним королём Чехии (и Венгрии) из династии Ягеллонов. Он погиб в битве с турками под Мохачем в 1526 году, и Чехия с тех пор почти на 400 лет попала под власть Габсбургов, поддерживая более тесные связи с Западом.
В свою очередь, Польша, вступив в союз с Литвой, оказалась повёрнутой лицом на Восток. Она вступила в многолетнюю борьбу с Турцией, а затем с Россией, которую проиграла. В конце XVIII века польское государство перестало существовать как единое целое. Была разделена и Чехия, но все её составляющие (Богемия, Моравия и Австрийская Силезия) находились в составе одного государства, – империи Габсбургов, а позже Австро-Венгерской монархии.
В 1918 году на месте бывших империй в Европе возникло много новых республик, среди которых были Чехословакия и Польша. У последней возникли проблемы с большинством соседей, в том числе с Чехословакией. Яблоком раздора стала Тешинская область – небольшой регион, когда-то отдельное княжество, находившееся под властью чешской короны.
Часть населения Тешина и окрестностей говорила на своем диалекте, и называла себя "шлёнзаками" (силезцами). Кроме того, в регионе жили поляки, чехи, немцы и евреи. По данным переписи 1910 года – последней, проведенной при Австро-Венгерской монархии, – около 54% жителей области назвали своим "языком общения" (Umgangssprache) польский, свыше 26% – чешский, и почти 18% – немецкий.
В конце 1918 года в Тешине возник Польский национальный комитет, потребовавший присоединения всей области к Польше. Местные чехи ответили созданием аналогичной организации. Немцы, в свою очередь, выступили за присоединение к Германии. Остроту конфликту добавляло то, что в Тешинской области находились залежи угля, через неё также проходила стратегически важная железная дорога Кошице – Богумин, без которой чешские земли лишились бы транспортного сообщения с восточной Словакией.
В январе 1919 года, когда Польский национальный комитет решил организовать в Тешине выборы в польский Сейм, Прага отдала своим войскам приказ занять спорный регион. Началась война, длившаяся неделю. Чехословакия, обладавшая в Тешинской области военным перевесом, вышла из неё победительницей. 3 февраля 1919 года под давлением западных держав боевые действия были прекращены, а регион передан под международный контроль.
В июле 1920 года было заключено соглашение, по которому Тешинская область оказалась разделённой между Чехословакией и Польшей. Польская доля составила 1000 квадратных километров с населением около 140 тысяч человек, чешская – 1280 квадратных километров с почти 300 тысячами жителей. Железная дорога осталась на чехословацкой стороне, но не только это вызвало гнев Польши.
Договор, на подписании которого настояла Антанта, был заключён во время польско-большевистской войны, и войска Тухачевского приближались к Варшаве. В этих условиях полякам было не до Тешина, и договор с Чехословакией они посчитали "ударом в спину". С этого времени политика Польши по отношению к южному соседу отличалась холодностью и враждебностью.
Конечно, две страны разделял не только спор из-за Тешина, они отличались и внутренним устройством, и внешней политикой. Чехословакия была демократической республикой, в Польше же с 1926 года у власти был диктаторский режим маршала Пилсудского. Основой внешней политики Чехословакии был союз с Францией и постепенное налаживание связей с СССР. Польша же занимала резко антибольшевистскую позицию, и претендовала на роль великой державы, стремясь распространить сферу своего влияния на всю Центральную Европу.
Многие польские политики не считали чехословацкое государство жизнеспособным и поддерживали словацких автономистов, рассчитывая, что в случае разрыва с Чехией Словакия перейдет под польский протекторат. К тому же между министром иностранных дел, впоследствии президентом Чехословакии Эдвардом Бенешем и шефом польской дипломатии Юзефом Беком сложились крайне неприязненные отношения.
Однако главной проблемой была ошибочная внешнеполитическая концепция Бека. В 1934 году с его подачи был заключен польско-германский договор о ненападении, который называют "Пакт Гитлера-Пилсудского". Варшава явно недооценивала угрозу со стороны нацистской Германии и переоценивала собственные силы. Возможный союз с Чехословакией не входил в число приоритетов Бека – хотя объединение военного и экономического потенциала двух стран могло бы создать серьезное препятствие на пути агрессии Третьего рейха.
В сентябре 1938 года, в разгар конфликта Праги с Берлином из-за Судетской области, Бенеш написал примирительное письмо польскому президенту Мосцицкому. Фактически он пообещал пересмотреть договор 1920 года о Тешине, если Польша останется в стороне от чехословацко-немецкого конфликта. Но в Варшаве решили иначе. Известна фраза, оброненная в эти дни Беком: "Гитлер обещает больше".
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30 сентября 1938 года Юзеф Бек предъявил Праге ультиматум, требуя вывода всех войск и полиции из Заолзья – так в Варшаве называли расположенную за рекой Олзой часть Тешинской области, где преобладало польское население. К тому времени вдоль границы с Чехословакией поляки уже развернули армейскую оперативную группу "Силезия" под командованием генерала Владислава Бортновского. В её состав входили 23-я пехотная и 21-я горнострелковая дивизия, нескольких отдельных полков – всего до 36 тысяч человек, 80 танков, 9 бронеавтомобилей, 104 артиллерийских орудий и 99 самолётов. Ещё 3 дивизии и одна бригада находились в резерве "на случай осложнений".
В ходе срочно организованной консультации Франция и Великобритания, опасаясь срыва Мюнхенского процесса, оказали давление на министра иностранных дел Чехословакии Камиля Крофту, принудив его согласиться на поставленные поляками условия. Праге, сломленной Мюнхенским договором, пришлось подчиниться.
1 октября 1938 года Прага приняла ультиматум Варшавы, чехословацкие войска начали отход от границы, и уже на следующий день в Заолзье вошли польские войска. Его территория была присоединена к Польше в качестве Западно-Тешинского уезда (Powiat cieszyński zachodni) Автономного Силезского воеводства. Тем самым Польша приобрела 805 квадратных километров территории и 227,4 тысячи жителей, из которых поляков было меньше половины. Однако главным приобретением становится промышленный потенциал захваченной территории. Расположенные там предприятия давали в конце 1938 года почти 41% выплавляемого в Польше чугуна и почти 47% стали.
Аннексия Заолзья не была бескровной: в процессе передачи территорий происходили стычки между местными органами правопорядка и регулярными частями армии Польши. В их результате погибли от 70 до 100 сотрудников чехословацкой полиции, число погибших польских военнослужащих не установлено. Однако массового сопротивления не было, и уже 12 октября маршал Рыдз-Смиглы принял в Тешине парад польских войск, прошедший под овации местных поляков.
Все чешские школы и библиотеки в регионе были сразу же закрыты, чешские общественные, культурные, спортивные и прочие организации распущены, а их активы перешли в собственность польского государства. Чешские фамилии жителей области были полонизированы, а без принятия польского гражданства было отказано в продлении или выдаче лицензии на ведение бизнеса. Людей штрафовали за использование чешского языка в общественных местах, начались массовые депортации чехов: до 31 августа 1939-го их было изгнано более 20 тысяч человек, ещё более 10 тысяч уехали сами.
Подавляющее большинство польских политических сил (кроме коммунистов) приветствовали присоединение Заолзья. Юзеф Бек 9 октября 1938 года получил из рук Игнация Мосцицкого высшую награду государства – Орден Белого Орла, потом министру устроили триумфальный приём во дворе МИД Польши. Благодарная польская интеллигенция присвоила Беку звания почётного доктора Варшавского и Львовского университетов. В тот день "Газета Польская" писала: "открытая перед нами дорога к державной, руководящей роли в нашей части Европы требует в ближайшее время огромных усилий и разрешения неимоверно трудных задач".
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Однако в Париже, а особенно в Лондоне, участие Варшавы в разделе Чехословакии восприняли совсем по-другому. День 31 марта 1939 года, когда премьер-министр Великобритании Hевилл Чемберлен заявил об англо-французских военных гарантиях для Польши в связи с угрозой агрессии со стороны Германии, Уинстон Черчилль в своих мемуарах вспоминал так: "и вот теперь, когда все эти преимущества и вся эта помощь были потеряны и отброшены, Англия, ведя за собой Францию, предлагает гарантировать целостность Польши – той самой Польши, которая всего полгода назад с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства".
После окончания Второй мировой войны территориальный спор между Польшей и Чехословакией разгорелся с новой силой. Обстановка в Тешинской области в первые месяцы после освобождения от нацистов была весьма напряженной. Но СССР не был заинтересован в трениях между странами, которые рассматривал как своих сателлитов, – несмотря на то, что в первые послевоенные годы правительства Чехословакии и Польши ещё не были коммунистическими.
Советские представители буквально усадили чехов и поляков за стол переговоров, результатом которых в 1947 году стал договор о дружбе и взаимопомощи между двумя странами. Чехословакии удалось добиться сохранения – с минимальными изменениями – границы, существовавшей до польского ультиматума 1938 года.
Окончательно территориальный спор Чехословакии и Польши был урегулирован договором о демаркации государственной границы, подписанным в Варшаве 13 июня 1958 года. В августе 1968-го, когда коммунистическая Польша приняла участие в операции Варшавского договора в Чехословакии, польские войска в Тешинскую область не входили.