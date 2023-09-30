https://ukraina.ru/20230930/1049806387.html

Грег Вайнер о шатдауне в США: Бюджет Пентагона на Украину жестко урежут

Грег Вайнер о шатдауне в США: Бюджет Пентагона на Украину жестко урежут - 30.09.2023 Украина.ру

Грег Вайнер о шатдауне в США: Бюджет Пентагона на Украину жестко урежут

Если Конгресс, Сенат и президент США будут республиканскими то, конечно, помощь Украине существенно уменьшится, а, возможно, сойдет на нет — у Киева начнется коллапс. Об этом в интервью Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер.

2023-09-30T13:47

2023-09-30T13:47

2023-09-30T13:47

сша

украина

шатдаун

правительство

бюджет

деньги

пентагон

военная помощь

выборы

интервью

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Палата представителей Конгресса США не утвердила законопроект о временном краткосрочном финансировании федерального правительства до 31 октября. Америку ждет шатдаун, если ситуация не разрешится до наступления в стране 1 октября. Об этом заявил 29 сентября телеканал CNN.— Грег, США готовятся к закрытию правительства, поскольку приближается крайний срок его финансирования. Что такое шатдаун и чем он опасен для страны?— Шатдаун в Америке — это приостановка работы правительства и, соответственно, различных министерств. Он возникает тогда, когда члены палаты представителей Конгресса не способны договориться и принять бюджет на следующий финансовый год, который начинается в США 1 октября. Это приводит к тому, что все госведомства США оказываются в подвешенном состоянии, а госслужащие остаются без финансирования.Шатдаун влечет массовые увольнения госслужащих Америки; остановку госсвыплат, кредитования, помощи малому бизнесу — у многих американцев начнутся проблемы с получением господдержки. Например, военнослужащие, сотрудники федеральной службы авиадиспетчеров, пенсионеры, дети, малоимущие останутся без средств; прекратится гражданское и военное финансирование.— Кто может повлиять на ситуацию и предотвратить шатдаун?— Вся власть по финансовым делам находится в руках палаты представителей Конгресса США. Это высший конституционный орган (после Верховного суда, который тут не имеет права вмешиваться) — за палатой последнее слово. Белый дом не в силах своей властью изменить это решение. Никакие указы президента не работают.Есть, правда, шанс, что за оставшийся до 1 октября день, ситуация как-то разрешится — допустим, Конгресс переголосует. Тем более, как мы с вами говорили, впереди выборы. В истории США было много моментов, когда договоренности по какому-либо спорному вопросу достигали в течение суток.— Ранее в истории Америки были шатдауны. Как это происходило?— Два шатдауна произошли во время правления Дональда Трампа в 2018–2019 годах. Один из них продолжался 35 дней, когда Конгресс США и президент Дональд Трамп не смогли договориться о своевременном выделении финансов на 2019 год. Тогда это нанесло ущерб четверти государственных служб, пострадали около 800 тысяч специалистов.До этого самый долгий шатдаун (21 день) был при Билле Клинтоне в 1995–1996 годах.— Ранее 28 сентября республиканцы выиграли голосование за отделение украинских денег в размере 300 миллионов от законопроекта Пентагона. Теперь средства находятся в ведении Госдепартамента. Что это значит?— Эти миллионы были выделены на обучение украинских военных. То, что теперь они переведены из Пентагона в Госдепартамент, означает, что 300 миллионов остались, но в дальнейшем начнется существенное обрезание финансирования Украины из бюджета Пентагона. Это может сказаться на подготовке украинцев. Использование же средств со стороны Госдепартамента будет жестко контролироваться.На Украину на балансе Пентагона имеются принятые бюджетные деньги — 6,7 миллиардов долларов. В случае шатдауна, эти деньги могут пойти вместо Украины на стабилизацию американской экономики.Если же Конгресс, Сенат и президент США будут республиканскими (а республиканцы изо всех сил рвутся к власти) то, конечно, помощь Украине существенно уменьшится, а, возможно, сойдет на нет — у Киева начнется коллапс.— Как реагирует западный мир на перспективу уменьшение помощи Киеву?— Надоела всем уже давно эта Украина. Например, сенатор США от штата Огайо Джеймс Вэнс заявил, что войну с Украиной спровоцировали те же идиоты, которые устроили иракскую войну. Это молодой перспективный политик-республиканец, ему 39 лет; он был избран в 2023 году и останется еще долго в сенате.— В США в возрасте 90 лет скончалась сенатор-демократ от Калифорнии Дайэнн Файнстайн. Расскажите, кто может претендовать на ее место? Что изменит ее уход?— Губернатор штата Калифорнии Гэвин Ньюс назначит на ее место временно, конечно же, представителя демократической партии (в такой ситуации выборы не проходят). При этом, как обозначалось ранее самим Ньюсом, это будет афроамериканка. Следующие выборы на место будут в ноябре 2024 года.Тут важен другой момент. В Сенате США сейчас 50 мест занимают демократы и 50 республиканцы. По конституции страны при голосовании по какому-либо вопросу решающий голос (51-й) принадлежит вице-президенту Америки. Получается, пока не будет назначен новый сенатор, ситуация пиковая — 50:50. Сенат в блокаде по голосам, а ему требуются срочные решения по горящим вопросам. Что будут делать?Перед смертью Файнстайн много болела, часто пропускала и тем самым тормозила принятие инициатив сенатом. Это дико раздражало и демократов, и республиканцев. История Файнстайн — это месседж Байдену. Если Байден станет президентом, он начнет правление в 82 и закончит (если закончит) в 86 лет.Это также и месседж избирателям: посмотрите, что творится с людьми в таком возрасте. Для позиций Байдена сенаторша ушла очень не вовремя.— В прошлом интервью вы говорили о спикере палаты представителей Конгресса США Кевине Маккарти и его шатком положении в родной республиканской партии. Что произойдет, если он не сможет удержаться на своем посту?— Спикер Конгресса — по конституции третье по важности лицо в истеблишменте США после президента и вице-президента.Судьба Маккарти крайне неопределенна. Он находится между умеренными и радикальными республиканцами, при том, что последние против помощи Украине. Если он не продержится, и на его место придет представитель правого крыла республиканской партии, Байдену и его администрации будет сложно работать последний предвыборный год.

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

https://ukraina.ru/20230929/1049782402.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

сша, украина, шатдаун, правительство, бюджет, деньги, пентагон, военная помощь, выборы, интервью, зарубежье, джо байден, дональд трамп