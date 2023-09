https://ukraina.ru/20230929/1049800860.html

Мировые СМИ разочаровываются в Украине. Но при этом, изучая фатальные ошибки ВСУ, Пентагон готовится к последующим войнам. Вместе с тем, как пишут мировые СМИ Украина должна сама производить и разрабатывать новые виды вооружений, что, возможно, станет спасением умирающей экономики страны.

Россия стала эффективнееПосле переговоров с польскими экспертами по безопасности в Познани военный аналитик Bild Юлиан Рёпке сделал несколько выводов относительно проблем Украины.Список трудностей, с которыми сталкивается Киев, эксперт опубликовал на своей странице X (ранее запрещенный в РФ Twitter).Наиболее щепетильной проблемой он признал отсутствие на Украине живой силы на поле боя и недостаток современной техники. Кроме того, аналитик отметил преимущество российской армии: “она становится сильнее, а не слабее”. По мнению эксперта ВС РФ в ходе боевых действий учли свои ошибках и “сейчас они гораздо более эффективны, чем год назад".Рёпке также утверждает, что "украинцам нужны боеспособные истребители скорее, чем остальное западное оружие. Они теряют свои лучшие качества. Подготовка НАТО пока недостаточна".На фоне украинского военного потенциала, российская военная техника смотрятся куда лучше вражеской.При этом не удивительно, что Рёпке скептически относится к победе Украины над Россией, однако, как утверждает эксперт, поражение Киева не гарантировано, но “Европа должна готовиться к долгой войне".И последним в списке проблем, эксперт отметил то, что сегодня Украина при таком раскладе "становится испытательной площадкой для западной оборонной промышленности."В принципе Украина стала военным полигоном для Запада, где Вашингтон испытывает свое новейшее оружие только в своих интересах, говорит Рёпке.Мотивация по НАТОвскиЗападные власти призывают Украину наращивать собственное производство оружия, пишет The New York Times.Посетив 28 сентября столицу Украины, представители НАТО мягко намекнули, что Запад потихоньку будет ослаблять поддержку Киева, и Зеленскому стоит задуматься об усилении оборонной промышленности.Натовские специалисты аргументировали свою позицию тем, что расширение производства собственного вооружения позитивно скажется на экономическом развитии Украины.В свою очередь, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что США не против предоставления Киеву оружейного ленд-лиза. Он надеется, что расширение производства оружия может быть прибыльным для западных производителей.Кроме этого, как утверждают европейские чиновники, наращивание производства оружия может быть прибыльным для западных производителей.Чтобы замотивировать Зеленского генсекретарь НАТО подчеркнул, что “чем сильнее становится Украина, тем ближе мы подходим к прекращению агрессии России”.Возможно, что подобные инициативы возникают и на фоне перспектив закрытия, "шатдауна" правительства США, которое может состояться, если Вашингтон одобрит очередной пакет военной финансовой помощи для Украины. Похоже, что вскоре Киеву предстоит выкручиваться собственными силами, не смотря на "умирание" оборонной промышленности Украины, утверждает The New York Times.Но вот встреча Столтенберга с Зеленским знаменует весьма печальную судьбу для украинцев, считает бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер."Они отказались от реалистичных предложений о мире в пользу продолжения политики поддержки членства Украины в НАТО. Это конец украинской нации, современная реинкарнация плана Моргентау, который изначально предполагался для нацистской Германии", - написал он на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).В заключение Риттер также написал, что "последователи Степана Бандеры заслужили это".Умный учится на чужих ошибках, а Украина на своихАрмия США использует конфликт на Украине для подготовки солдат к следующим войнам, передает портал Defense One.Глава Национального учебного центра (NTC) в Калифорнии, генерал Кертис Тейлор отмечает, что в двух учебных центрах Пентагона (National Training Center и Joint Readiness Training Center) проводятся тренировки, где военные оттачивают свои навыки, наблюдая за событиями на Украине.Таким образом, солдаты учитывают ошибки, которые совершили украинские солдаты и стараются извлечь из этого максимальный урок. Наиболее распространённой проблемой вооруженных сил Украины, по мнению специалистов Пентагона, являются координация на поле боя и защита информации.“То, что делают украинцы, очень, очень тяжело, говорит Тейлор, это требует нескольких поколений практики”.Так, в ходе недавнего обучения военнослужащие использовали модель языка искусственного интеллекта ChatGPT, который автоматически создает и воспроизводит язык враждующей стороны.Как пишет издание Defense One: “В окопах времен Второй мировой войны зажигание сигареты ночью могло означать смерть от пули снайпера. На поле боя будущего эквивалентом может стать солдатский телефон, подключенный к вышке сотовой связи”.Поэтому в учебных центрах делают упор и на изучение и тестирование возможностей спутников и беспилотников, отметил портал. Так, NTC и JRTC проводят реалистичную подготовку, где военные изучают и тестируют возможности дронов, имитируя атаку врага, стараясь оперативно дать отпор.Не менее важную роль в изучении применения спутников и беспилотников играет артиллерия, считает глава NTC, так как большинство артиллерийских ударов наносятся при помощи дронов.Однако учеба американских солдат не проходит безрезультатно: широкое использование в учебных центрах артиллерии, дронов и средств наблюдения привело к более высокому расчетному числу потерь условного противника.По словам Тейлора, данное обучение могут проходить не только солдаты, но и специалисты из сферы связей с общественностью и психологических операций. Они могут воспользоваться опытом, следя за тем, как Россия и Украина воплощает свою информационную политику в СМИ.И в этот раз Запад показал свою прозорливость, расчётливость и хитрость, однако Киев на все это закрывает глаза или, возможно, просто не догадывается, что является для Вашингтона подопытной крысой.

