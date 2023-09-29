https://ukraina.ru/20230929/1049796130.html

Депутат Гурулев: срочники могут служить в новых регионах РФ, но по желанию

Депутат Гурулев: срочники могут служить в новых регионах РФ, но по желанию - 29.09.2023 Украина.ру

Депутат Гурулев: срочники могут служить в новых регионах РФ, но по желанию

Депутат напомнил, что во время срочной службы военнослужащий сначала проходит шестимесячное обучение, а потом его направляют служить туда, куда необходимо

2023-09-29T17:06

2023-09-29T17:06

2023-09-29T17:27

новости

депутат

государственная дума рф

срочники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048058459_0:66:3086:1801_1920x0_80_0_0_1b09c82bd64b667aba8f9e4977650c37.jpg

Срочники по желанию смогут служить в регионах, граничащих с Украиной, заявил 29 сентября депутат Государственной думы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Комментарий опубликован в его телеграм-канале.Депутат полагает, что, если кто-то изъявить желание служить по пограничных регионах, ему не откажут."А так, во время срочной службы тебя отправляют в учебную часть, ты проходишь полгода обучение, после этого уже строевая часть там, куда родина отправит", — сказал генерал-лейтенант.Ранее глава комитета Госдумыпо обороне Андрей Картаполов заявлял, что срочники, защищающие границы РФ, будут приравнены к участникам боевым действий.В конце августа Андрей Гурулев прокомментировал перспективы развития ситуации на фронте. По его мнению, Россия успешно ведет маневренную оборону и готовит стратегические резервы, так что предпосылки для наступления есть. При этом он отметил, что России нет смысла ждать до весны, чтобы пойти в наступление.

https://ukraina.ru/20230613/1047186452.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, депутат, государственная дума рф, срочники