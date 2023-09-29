Депутат Гурулев: срочники могут служить в новых регионах РФ, но по желанию - 29.09.2023 Украина.ру
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Депутат Гурулев: срочники могут служить в новых регионах РФ, но по желанию
Депутат Гурулев: срочники могут служить в новых регионах РФ, но по желанию - 29.09.2023 Украина.ру
Депутат Гурулев: срочники могут служить в новых регионах РФ, но по желанию
Депутат напомнил, что во время срочной службы военнослужащий сначала проходит шестимесячное обучение, а потом его направляют служить туда, куда необходимо
2023-09-29T17:06
2023-09-29T17:27
новости
депутат
государственная дума рф
срочники
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Срочники по желанию смогут служить в регионах, граничащих с Украиной, заявил 29 сентября депутат Государственной думы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Комментарий опубликован в его телеграм-канале.Депутат полагает, что, если кто-то изъявить желание служить по пограничных регионах, ему не откажут."А так, во время срочной службы тебя отправляют в учебную часть, ты проходишь полгода обучение, после этого уже строевая часть там, куда родина отправит", — сказал генерал-лейтенант.Ранее глава комитета Госдумыпо обороне Андрей Картаполов заявлял, что срочники, защищающие границы РФ, будут приравнены к участникам боевым действий.В конце августа Андрей Гурулев прокомментировал перспективы развития ситуации на фронте. По его мнению, Россия успешно ведет маневренную оборону и готовит стратегические резервы, так что предпосылки для наступления есть. При этом он отметил, что России нет смысла ждать до весны, чтобы пойти в наступление.
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новости, депутат, государственная дума рф, срочники
Новости, депутат, Государственная дума РФ, срочники

Депутат Гурулев: срочники могут служить в новых регионах РФ, но по желанию

17:06 29.09.2023 (обновлено: 17:27 29.09.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Депутат напомнил, что во время срочной службы военнослужащий сначала проходит шестимесячное обучение, а потом его направляют служить туда, куда необходимо
Срочники по желанию смогут служить в регионах, граничащих с Украиной, заявил 29 сентября депутат Государственной думы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Комментарий опубликован в его телеграм-канале.
Депутат полагает, что, если кто-то изъявить желание служить по пограничных регионах, ему не откажут.
"А так, во время срочной службы тебя отправляют в учебную часть, ты проходишь полгода обучение, после этого уже строевая часть там, куда родина отправит", — сказал генерал-лейтенант.
Ранее глава комитета Госдумыпо обороне Андрей Картаполов заявлял, что срочники, защищающие границы РФ, будут приравнены к участникам боевым действий.
В конце августа Андрей Гурулев прокомментировал перспективы развития ситуации на фронте. По его мнению, Россия успешно ведет маневренную оборону и готовит стратегические резервы, так что предпосылки для наступления есть. При этом он отметил, что России нет смысла ждать до весны, чтобы пойти в наступление.
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