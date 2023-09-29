https://ukraina.ru/20230929/1049784245.html

Украинизаторы превратили жизнь венгерской школы в Мукачево в кошмар

Украинизаторы превратили жизнь венгерской школы в Мукачево в кошмар - 29.09.2023 Украина.ру

Украинизаторы превратили жизнь венгерской школы в Мукачево в кошмар

По словам учителя, руководство школы действует по приказу местной администрации, которая придерживается антивенгерской позиции

2023-09-29T12:11

2023-09-29T12:11

2023-09-29T12:11

новости

украина

венгрия

венгры закарпатья

школа

венгерский язык

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101531/67/1015316758_0:205:2912:1843_1920x0_80_0_0_56e4a0c9ec1b9a3b74da183ac0e66ea1.jpg.webp

В венгерской средней школе "Ференц Ракоци II" в населенном пункте Мукачево в Закарпатье учебный год проходит в атмосфере украинизации. Об этом изданию Magyar Nemzet рассказал учитель информатики Пал Попович.По его словам, педагогический коллектив школы постоянно конфликтует по этому поводу с новым украинским руководством школы, которое было назначено в начале 2023/24 учебного года, несмотря на то, что судебный процесс по поводу неожиданной замены предыдущего венгерского директора школы не был завершен."Они не сами себе хозяева, они выполняют приказы городской администрации. По сути, они сказали нам то, что мы не хотели слышать — их план состоит в том, чтобы украинизировать нашу школу, потому что это Украина, и мы должны говорить на государственном языке, соблюдать украинское законодательство", - рассказал Попович о действиях нового руководства школы.При этом новый директор и его заместитель ссылаются на закон об образовании, согласно которому нет школ меньшинств, все школы украинские и в следующем году почти все предметы будут преподаваться на украинском языке, рассказал учитель информатики венгерской школы в Закарпатье.Ссылаясь на то, что с сентября следующего года в школе будет преподаваться исключительно украинский язык, руководство школы заявило о необходимость организовать переход к преподаванию на украинском уже в этом году, рассказал педагог школы в Мукачево."Мы начали учебный год первого сентября с расписания, которое устраивает всех, а через неделю объявили, что это нехорошо, составили новое, из которого "случайно" пропустили все уроки венгерской истории", — рассказал Попович.Учителя отказались преподавать по новому расписанию и руководство школы временно отступило, но потом было составлено новое расписание, которое было "не очень хорошим" и споры по поводу него продолжаются уже четвертую неделю, добавил учитель.Пал Попович рассказал, что есть несколько положений в законе, которое могут помочь преподавательскому составу еще некоторое время сопротивляться новшествам. Например, изменения в годовом учебном плане должны быть одобрены преподавательским коллективом.Педагог школы "Ференц Ракоци II" отметил, что руководство школы пользуется поддержкой местной администрации, которая славится своими антивенгерскими действиями. Так в октябре 2022 года мэр Мукачево Андрей Балога и его отец, депутат парламента Виктор Балога, сняли с местной достопримечательности фигуру Турула — птицы, напоминающей сокола, которая в венгерских мифах считается предсказателем важных событий в истории народа.Как сообщало издание Украина.ру, венгерская школа "Ференц Ракоци II" в Мукачево стала камнем преткновения в отношениях Киева и Будапешта после того, как местные власти назначили ее директором гражданку Украины. Новое руководство заявило о намерении украинизировать учебное заведение: венгерский язык сделать иностранным, ввести преподавание украинского, а также вести на нем часть предметов негуманитарного профиля.Начать обучение по новому плану руководство учебного заведения собиралось уже с 1 сентября, однако протест профессорско-преподавательского состава оказался таким мощным, что пока нововведения решили отложить.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев не может рассчитывать на прием в Евросоюз, пока права венгерского меньшинства на Украине попираются. Позже в Киеве заявили, что готовы предоставить возможность венграм на Украине обучаться на родном языке в средних школах.

https://ukraina.ru/20230831/1049060688.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, венгрия, венгры закарпатья, школа, венгерский язык