В Польше половина детей беженцев ходит в школы, половина - на курсы украинизации - 29.09.2023 Украина.ру
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В Польше половина детей беженцев ходит в школы, половина - на курсы украинизации
В Польше половина детей беженцев ходит в школы, половина - на курсы украинизации - 29.09.2023 Украина.ру
В Польше половина детей беженцев ходит в школы, половина - на курсы украинизации
Министр по делам социальной интеграции Польши отмечает, что менее половины украинских детей, пребывающих в стране, ходит в польские школы
2023-09-29T10:56
2023-09-29T10:56
новости
польша
школа
украинские беженцы
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Самый большой вызов в вопросе социальной интеграции украинских беженцев в Польше является образование детей. Об этом агентству РАР заявила 28 сентября министр по делам социальной интеграции Польши Агнешка Сцигай.По ее словам, в настоящее время в стране находится около 500 тыс. украинских детей, но из них менее 180 тыс. посещают польские школы."Некоторые из них продолжают дистанционное обучение, которое ведет Украина", - сказала Сцигай.Конкретная задача состоит в том, чтобы обеспечить реальное продолжение образования для детей, которые остаются в Польше, добавила министр.Ранее представитель Агентства ООН по делам беженцев Уильям Спиндлер заявил, что около половины украинских детей не зачислены в школы стран пребывания.По данным ООН, из 5,9 млн украинских беженцев 30-50% по всей Европе составляют дети, и только около половины из них были зачислены в школы в принимающих странах на 2022-2023 учебный год, рассказал он.Среди факторов, которые способствуют низким показателям зачисления детей-беженцев, Спиндлер отметил административные, юридические и языковые барьеры; недостаток информации о доступных вариантах образования; нерешительность родителей относительно зачисления своих детей в принимающие страны, поскольку они надеются вскоре вернуться на Украину.Тем временем министерство образования и науки Украины утвердило типовую образовательную программу, которая предусматривает изучение предметов "украиноведческого компонента" для детей, находящихся за рубежом и обучающихся в местных школах.Чиновники министерства уточнили, что это сделано для того, чтобы снизить нагрузку со школьников, которые посещают местную школу в стране пребывания и дистанционно обучаются в украинских школах.Теперь украинские школьники, находящиеся за границей, имеют право изучать только предметы "украиноведческого компонента, такие как украинский язык, литература, история Украины и тому подобное".
https://ukraina.ru/20230929/1049779649.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, польша, школа, украинские беженцы
Новости, Польша, Школа, украинские беженцы

В Польше половина детей беженцев ходит в школы, половина - на курсы украинизации

10:56 29.09.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Министр по делам социальной интеграции Польши отмечает, что менее половины украинских детей, пребывающих в стране, ходит в польские школы
Самый большой вызов в вопросе социальной интеграции украинских беженцев в Польше является образование детей. Об этом агентству РАР заявила 28 сентября министр по делам социальной интеграции Польши Агнешка Сцигай.
По ее словам, в настоящее время в стране находится около 500 тыс. украинских детей, но из них менее 180 тыс. посещают польские школы.
"Некоторые из них продолжают дистанционное обучение, которое ведет Украина", - сказала Сцигай.
Конкретная задача состоит в том, чтобы обеспечить реальное продолжение образования для детей, которые остаются в Польше, добавила министр.
Ранее представитель Агентства ООН по делам беженцев Уильям Спиндлер заявил, что около половины украинских детей не зачислены в школы стран пребывания.
По данным ООН, из 5,9 млн украинских беженцев 30-50% по всей Европе составляют дети, и только около половины из них были зачислены в школы в принимающих странах на 2022-2023 учебный год, рассказал он.
Среди факторов, которые способствуют низким показателям зачисления детей-беженцев, Спиндлер отметил административные, юридические и языковые барьеры; недостаток информации о доступных вариантах образования; нерешительность родителей относительно зачисления своих детей в принимающие страны, поскольку они надеются вскоре вернуться на Украину.
Тем временем министерство образования и науки Украины утвердило типовую образовательную программу, которая предусматривает изучение предметов "украиноведческого компонента" для детей, находящихся за рубежом и обучающихся в местных школах.
Чиновники министерства уточнили, что это сделано для того, чтобы снизить нагрузку со школьников, которые посещают местную школу в стране пребывания и дистанционно обучаются в украинских школах.
Теперь украинские школьники, находящиеся за границей, имеют право изучать только предметы "украиноведческого компонента, такие как украинский язык, литература, история Украины и тому подобное".
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