https://ukraina.ru/20230929/1049781544.html

Война вместо "социалки". Вступление в НАТО дорого обойдётся Финляндии

Война вместо "социалки". Вступление в НАТО дорого обойдётся Финляндии - 29.09.2023 Украина.ру

Война вместо "социалки". Вступление в НАТО дорого обойдётся Финляндии

В понедельник, 25 сентября, генеральный директор по оборонной политике Минобороны Финляндии Янне Куусела заявил, что вступление в НАТО — дорогое дело. Издание Украина.ру разбиралось, что стоит за этими словами

2023-09-29T13:46

2023-09-29T13:46

2023-09-29T15:14

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финляндия

зарубежье

нато

милитаризация

украина

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Женщины — новый ресурс старого милитаризмаВ апреле 2023 года Финляндия вступила в НАТО, но милитаризация страны началась задолго до того. В 2023 году только что вступившая в Альянс страна с ходу заняла в нем 6-е место по доле оборонных расходов с показателем в 2,45% от ВВП. Вперед финны пропустили Польшу, США, Грецию, Эстонию и Литву. По сравнению с 2014 годом доля военных расходов в Финляндии выросла более чем на 60%. А по удельному весу расходов на военную технику и оборудование Финляндия вообще занимает 2-е место в НАТО после Польши. Военные расходы на душу населения составляют в 2023 году 1153 доллара — выросли по сравнению с 2014 годом почти в 2 раза. Силы обороны Финляндии составляют сегодня 31 тысячу человек. Но финская армия рассчитана на развертывание за счет быстрого привлечения резерва. Только в Сухопутные силы может быть мобилизовано до 285 тысяч резервистов. При этом в стране 80% мужского населения прошли срочную службу по призыву. На вооружении финской армии имеются как достаточно современные образцы западного вооружения, так и советская техника.С 1 по 8 сентября по всей Финляндии проходили военные учения по «местной обороне» — с участием 6 тысяч военнослужащих армии и Пограничной стражи, с привлечением армейских резервистов, полиции, медиков и в координации с местными властями. Отрабатывались как боевые задачи, так и подавление неких «беспорядков». После вступления в НАТО резко интенсифицировались учения резервистов. В 2022 году обучение проходило 18 тысяч, а в 2023-м — уже 30 тысяч резервистов.Сейчас также продолжается осенний призыв граждан 2005 года рождения. Характерно, что призывники могут видеть свою «личную ленту» в специальном электронном сервисе, там же они имеют возможность и подать заявку — например, о службе в спецназе. С осени 2024 года планируется, как сказано на сайте Сухопутных сил, и принятие женщин на «добровольную военную службу». При этом не совсем ясно, о чем речь — ведь и сейчас женщин-добровольцев принимают в армию, это широко рекламируется. Например, снято несколько сезонов сериала Naissotilaat — о превратностях женской службы в карельской бригаде.Важный момент касательно анонсированных новшеств в комплектовании армии — не идет ли речь об обязательно-«добровольной» службе для женщин? Не стоит забывать, что пресловутый «гендерный баланс» даже в казарме — одно из требований для вступления в НАТО. При этом 11 тысяч финнок уже отслужили и находятся в резерве Сил обороны.Быстрое вхождениеЧтобы полноценно интегрировать свои вооруженные силы в Североатлантический альянс, Финляндии нужно сделать не так и много. По крайней мере, так сообщают официальные источники: "Техника Сил обороны в основном совместима с НАТО, как и методы действия сил". А участие в блоке потребует прежде всего определенных изменений в законодательстве, структуре управления и в персонале. Например, при фактическом нейтральном статусе Финляндии законодательство разрешало применять Силы обороны только для обороны собственной страны. Сейчас же может возникнуть требование воевать за интересы своих западных союзников, и как показывает практика – в любой точке земного шара. Также фактически армия Финляндии теперь будет подчинена наднациональному командованию. Что касается кадров, будет увеличено количество финского персонала в общих структурах НАТО. И как можно понять – запланировано и увеличение личного состава в самой Финляндии. Будет проходить и дополнительное обучение, в том числе языковое. Сегодня служебными языками Сил обороны является финский и шведский, теперь добавится английский.Деньги – Украине, а не на социальные расходыНа какие новые расходы жалуется генсек Минобороны Финляндии? Вероятно, на дополнительное финансирование возросшего количества учений и на наращивание вооружения. Сообщается, что увеличивающиеся ассигнования пойдут прежде всего на закупку противотанкового и зенитного вооружения, артиллерийских снарядов, полевых ремонтных материалов, снаряжения бойцов, на зенитные ракеты для флота и военно-воздушных сил. А также – на совершенствование разведки, киберобороны и действий в темное время суток.Само вступление в НАТО и координация в рамках блока стоит 100 миллионов евро в год.Все это потребует существенных расходов. Военный бюджет Финляндии растет как на дрожжах, и в 2023 году он составляет уже 7,32 миллиардов долларов. Для сравнения – в 2015 году он "весил" 3,4 миллиарда. Получается, в этом году за членство в НАТО финским налогоплательщикам уже пришлось выложить сверху 3,82 миллиарда долларов. Военный бюджет в 2023 году был увеличен на 1,6 миллиарда евро по сравнению с предыдущим 2022 годом. Каким будет военный бюджет в 2024 году – пока не озвучивается. Но тенденция к росту расходов на милитаризацию более чем очевидна. Показательно, что еще 25 августа было анонсировано сокращение расходов на социальную сферу. Масштабы сокращения впечатляют.Правительство консерваторов и националистов, победившее на недавних выборах, запланировало резкие социальные урезания. Финские профсоюзы бьют тревогу – будет сокращено пособие по безработице. Урежут и жилищную субсидию, в том числе и для студентов – на 360 миллионов евро. Под угрозой также пособие по уходу за близкими людьми, требующими опеки. Сокращается финансирование профессионально-технического образования – и многое другое.Всего расходы бюджета будут сокращены на 6 миллиардов евро, при этом финансирование на социальные нужды урежут – на 2 миллиарда евро. Зато госдолг запланирован в следующем году в размере 11,5 миллиарда. При этом ряд левых оппозиционных финских политиков считают, что за счет госдолга будут профинансированы и военные расходы.Одновременно ежегодно финское правительство тратит на помощь Украине, а точнее – на солидарность с действиями НАТО – 58 миллионов евро.Финская экономика тем временем погружается в кризис. За июль 2023 года разорились 224 предприятия. В 2022 году в Финляндии было 161 тысяча рабочих мест, в этом году осталось 102 тысячи. Недовольство населения нарастает, проходят акции протеста против антисоциальной политики. Становится более понятно, какие "беспорядки" готовится подавлять финская армия. Фактически отменено право рабочих на забастовки, упрощено увольнение работников.

https://ukraina.ru/20230310/1044252919.html

https://ukraina.ru/20230306/1044123876.html

https://ukraina.ru/20230915/1049443857.html

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Георгий Василевский

Георгий Василевский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Георгий Василевский

эксклюзив, финляндия, зарубежье, нато, милитаризация, украина