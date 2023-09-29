"Жестокое сведение счетов". Во Франции рассказали об отступлении Запада - 29.09.2023 Украина.ру
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"Жестокое сведение счетов". Во Франции рассказали об отступлении Запада
"Жестокое сведение счетов". Во Франции рассказали об отступлении Запада - 29.09.2023 Украина.ру
"Жестокое сведение счетов". Во Франции рассказали об отступлении Запада
Французское издание Le Monde опубликовало статью "Сведение счетов между отступающим Западом и наступающим Югом будет жестоким", которая анализирует нарастающее противостояние между западным блоком и остальными странами мира – в контексте конфликта на Украине.
2023-09-29T07:26
2023-09-29T07:26
эксклюзив
зарубежье
глобальный юг
франция
сша
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Эта публикация вызвала в Евросоюзе и СЩА значительный резонанс. Ежедневная газета Le Monde, основанная без малого восемьдесят лет назад, по личному распоряжению Шарля де Голля, обладает в политических кругах серьезным авторитетом. А сама автор статьи – Сильви Кауфманн – занимает в издании пост редакционного директора и считается одним из самых заслуженных журналистов Европы.В течение многих лет Кауфманн работала в Лондоне, Нью-Йорке, Варшаве и Москве, освещая самые значительные события эпохи – от распада Советского Союза до террористических актов 11 сентября. Кроме того, она была корреспонденткой в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Так что общественно-политические настроения в странах Глобального Юга тоже знакомы мадам Сильви не по наслышке.Непосредственным поводом для появления ее публикации стали события в Африке, где на глазах у всей планеты бесславно завершается эра французского господства.Сильви Кауфманн считает эти события очередным этапом стратегического отступления Запада, полагая, что он постепенно сдает позиции, уступая напору со стороны акторов нового многополярного мира – наряду с американским исходом после двадцатилетней оккупации Афганистана."За одним бегством войск Запада может скрыто следовать подготовка к следующему бегству. Спустя два года после ухода американцев из Афганистана другая западная держава была вынуждена столь же спешно вывести свои вооруженные силы из страны, в жизни которой она активно участвовала.Я имею в виду Францию, которая сейчас выводит свои войска из Нигера. При этом учтите: до этого Франция именно в Нигере рассчитывала найти пристанище для своих войск, которых местные бесцеремонно выдворили из Мали. В качестве небольшого утешения Париж надеется организовать этот вывод "организованно", в отличие от хаотичной эвакуации американцев из Кабула в 2021 году.Вывод войск носит не только военный характер. На дипломатическом и политическом фронтах Запад тоже вынужден идти на уступки", – пишет об этом французская журналистка.Кауфманн отнюдь не спешит хоронить Запад, считая, что он в значительной степени сохраняет свое былое могущество. Однако она считает, что Соединенные Штаты Америки вместе со своими сателлитами больше не контролируют страны Третьего мира, которые предпочитают играть по своим собственным правилам.Стремительное развитие Глобального Юга объективно превращает эти государства в конкурентов, или даже противников американского стратегического альянса. Причем, как отмечается в публикации, этот процесс заметно ускорился на фоне украинского кризиса."2023 год знаменует собой осознание новой реальности, которую невозможно игнорировать: основные страны Юга больше не подчиняются установкам основных стран Севера. Например, Индия и Африка все реже слушаются США и Европы. И стратегия развития Юга чаще всего находится в прямой конфронтации со стратегией развития Севера.Западные страны ожидали, что к ним присоединятся и другие. Но на самом деле западникам через некоторое время пришлось смириться с реальностью… Множество других стран не только отказались сочувствовать Киеву; настойчивые попытки Запада выдвинуть Украину на передний план как главную мировую драму привели к обратному результату.Многие страны не принимают негодование Запада. Правда, при этом они не обязательно одобряют и поведение России. Но тем не менее, в требованиях Запада наложить на Россию санкции они видят прекрасный пример двойных стандартов северных держав, столь безразличных к бесконечным конфликтам на Юге.Другой классический пример двойных стандартов, за которые африканцы критикуют Запад, – это поведение Франции в Африке. Мол, Франция лишь говорит о необходимости демократии у других, а сама ведет себя с африканцами недемократично", – анализирует эти противоречия газета Le Monde, которая называет подобные настроения "коллективным ответом Западу".Сильви Кауфманн указывает на то, что страны Глобального Юга все активнее стремятся к интеграции, несмотря на существующие разногласия по различным вопросам, которые по-прежнему сохраняются – в частности, между Индией и Китаем.Она называет примером подобного сотрудничества недавний саммит БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге, где было принято принципиальное решение о предстоящем расширении этой структуры.По мнению журналистки, развивающиеся государства осознают, что на Западе заинтересованы в сохранении глобального неравенства, на котором основано господство американского блока. И предпочитают выстраивать друг с другом отношения на взаимовыгодной прагматичной основе, подрывая этим санкционную агрессию Вашингтона."Это еще одна серьезная претензия стран Юга: развитые страны слишком долго тянули с изменением международной системы, созданной Западом и для Запада, в которой западные страны были представлены чрезмерно широко. И это в тот момент, когда мировой баланс смещался.Западники также не смогли или не захотели усвоить уроки финансового кризиса 2008 года, причиной которого стали США, и разработать более справедливые схемы его решения. Теперь они расплачиваются за это. В результате их неспособность навязать всем свое видение конфликта на Украине привела к тому, что санкции против Москвы были успешно преодолены при содействии ряда стран. Благодаря этому российская экономика держится гораздо лучше, чем ожидалось", – отмечается в резонансной статье.Подобное мнение разделяют другие западные эксперты. Директор Французского института международных отношений Тома Гомар указывает на то, что глобальное отступление Запада "прежде всего соответствует экономическому и стратегическому упадку Европы". Хотя ответственные за этот упадок США в целом продолжают удерживать многие из своих прежних позиций.Впрочем, согласно данным сентябрьского опроса Германского фонда Маршалла, только 37% европейских респондентов верят сегодня в то, что через пять лет США по-прежнему останутся самым влиятельным мировым игроком.Причем, как отметили социологи, молодое поколение европейцев считает, что главное место на мировом пьедестале вскоре займет Китай."Наступило время перестройки и изменения мирового баланса. Это происходит стремительно, а потому жестоко", – предупреждает о предстоящих в будущем событиях французская газета Le Monde.
https://ukraina.ru/20230928/1049750376.html
https://ukraina.ru/20230911/1049324706.html
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, зарубежье, глобальный юг, франция, сша
Эксклюзив, Зарубежье, Глобальный Юг, Франция, США

"Жестокое сведение счетов". Во Франции рассказали об отступлении Запада

07:26 29.09.2023
 
© РИА Новости . Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПротесты против произвола полиции в Париже
Протесты против произвола полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости . Доминик Бутен
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
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Французское издание Le Monde опубликовало статью "Сведение счетов между отступающим Западом и наступающим Югом будет жестоким", которая анализирует нарастающее противостояние между западным блоком и остальными странами мира – в контексте конфликта на Украине.
Эта публикация вызвала в Евросоюзе и СЩА значительный резонанс. Ежедневная газета Le Monde, основанная без малого восемьдесят лет назад, по личному распоряжению Шарля де Голля, обладает в политических кругах серьезным авторитетом. А сама автор статьи – Сильви Кауфманн – занимает в издании пост редакционного директора и считается одним из самых заслуженных журналистов Европы.
В течение многих лет Кауфманн работала в Лондоне, Нью-Йорке, Варшаве и Москве, освещая самые значительные события эпохи – от распада Советского Союза до террористических актов 11 сентября. Кроме того, она была корреспонденткой в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Так что общественно-политические настроения в странах Глобального Юга тоже знакомы мадам Сильви не по наслышке.
Непосредственным поводом для появления ее публикации стали события в Африке, где на глазах у всей планеты бесславно завершается эра французского господства.
Сильви Кауфманн считает эти события очередным этапом стратегического отступления Запада, полагая, что он постепенно сдает позиции, уступая напору со стороны акторов нового многополярного мира – наряду с американским исходом после двадцатилетней оккупации Афганистана.
Открытие международного военно-технического форума Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Вчера, 10:55
Россия надолго заходит в Африку по-новому. Юнус-Бек Евкуров — зеркало этого процессаВот и стало понятно, почему президент Франции Эммануэль Макрон вдруг объявил о том, что до конца года его страна выведет войска из Нигера, потому что отныне будет вести в Африке некую новую сбалансированную политику
"За одним бегством войск Запада может скрыто следовать подготовка к следующему бегству. Спустя два года после ухода американцев из Афганистана другая западная держава была вынуждена столь же спешно вывести свои вооруженные силы из страны, в жизни которой она активно участвовала.
Я имею в виду Францию, которая сейчас выводит свои войска из Нигера. При этом учтите: до этого Франция именно в Нигере рассчитывала найти пристанище для своих войск, которых местные бесцеремонно выдворили из Мали. В качестве небольшого утешения Париж надеется организовать этот вывод "организованно", в отличие от хаотичной эвакуации американцев из Кабула в 2021 году.
Вывод войск носит не только военный характер. На дипломатическом и политическом фронтах Запад тоже вынужден идти на уступки", – пишет об этом французская журналистка.
Кауфманн отнюдь не спешит хоронить Запад, считая, что он в значительной степени сохраняет свое былое могущество. Однако она считает, что Соединенные Штаты Америки вместе со своими сателлитами больше не контролируют страны Третьего мира, которые предпочитают играть по своим собственным правилам.
Стремительное развитие Глобального Юга объективно превращает эти государства в конкурентов, или даже противников американского стратегического альянса. Причем, как отмечается в публикации, этот процесс заметно ускорился на фоне украинского кризиса.
"2023 год знаменует собой осознание новой реальности, которую невозможно игнорировать: основные страны Юга больше не подчиняются установкам основных стран Севера. Например, Индия и Африка все реже слушаются США и Европы. И стратегия развития Юга чаще всего находится в прямой конфронтации со стратегией развития Севера.
Западные страны ожидали, что к ним присоединятся и другие. Но на самом деле западникам через некоторое время пришлось смириться с реальностью… Множество других стран не только отказались сочувствовать Киеву; настойчивые попытки Запада выдвинуть Украину на передний план как главную мировую драму привели к обратному результату.
Многие страны не принимают негодование Запада. Правда, при этом они не обязательно одобряют и поведение России. Но тем не менее, в требованиях Запада наложить на Россию санкции они видят прекрасный пример двойных стандартов северных держав, столь безразличных к бесконечным конфликтам на Юге.
Другой классический пример двойных стандартов, за которые африканцы критикуют Запад, – это поведение Франции в Африке. Мол, Франция лишь говорит о необходимости демократии у других, а сама ведет себя с африканцами недемократично", – анализирует эти противоречия газета Le Monde, которая называет подобные настроения "коллективным ответом Западу".
Сильви Кауфманн указывает на то, что страны Глобального Юга все активнее стремятся к интеграции, несмотря на существующие разногласия по различным вопросам, которые по-прежнему сохраняются – в частности, между Индией и Китаем.
Она называет примером подобного сотрудничества недавний саммит БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге, где было принято принципиальное решение о предстоящем расширении этой структуры.
Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
11 сентября, 15:55
БРИКС победил "Большую семёрку": эксперты об итогах саммита G20 Саммит "Большой Двадцатки" в Нью-Дели завершился подписанием итоговой декларации. Под документом поставили подписи все страны, в том числе США и Россия. Совместное коммюнике двадцати крупнейших экономик мира может стать ориентиром для решений на предстоящей Генассамблее ООН
По мнению журналистки, развивающиеся государства осознают, что на Западе заинтересованы в сохранении глобального неравенства, на котором основано господство американского блока. И предпочитают выстраивать друг с другом отношения на взаимовыгодной прагматичной основе, подрывая этим санкционную агрессию Вашингтона.
"Это еще одна серьезная претензия стран Юга: развитые страны слишком долго тянули с изменением международной системы, созданной Западом и для Запада, в которой западные страны были представлены чрезмерно широко. И это в тот момент, когда мировой баланс смещался.
Западники также не смогли или не захотели усвоить уроки финансового кризиса 2008 года, причиной которого стали США, и разработать более справедливые схемы его решения. Теперь они расплачиваются за это. В результате их неспособность навязать всем свое видение конфликта на Украине привела к тому, что санкции против Москвы были успешно преодолены при содействии ряда стран. Благодаря этому российская экономика держится гораздо лучше, чем ожидалось", – отмечается в резонансной статье.
Подобное мнение разделяют другие западные эксперты. Директор Французского института международных отношений Тома Гомар указывает на то, что глобальное отступление Запада "прежде всего соответствует экономическому и стратегическому упадку Европы". Хотя ответственные за этот упадок США в целом продолжают удерживать многие из своих прежних позиций.
Впрочем, согласно данным сентябрьского опроса Германского фонда Маршалла, только 37% европейских респондентов верят сегодня в то, что через пять лет США по-прежнему останутся самым влиятельным мировым игроком.
Причем, как отметили социологи, молодое поколение европейцев считает, что главное место на мировом пьедестале вскоре займет Китай.
"Наступило время перестройки и изменения мирового баланса. Это происходит стремительно, а потому жестоко", – предупреждает о предстоящих в будущем событиях французская газета Le Monde.
 
ЭксклюзивЗарубежьеГлобальный ЮгФранцияСША
 
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Заголовок открываемого материала
07:26"Жестокое сведение счетов". Во Франции рассказали об отступлении Запада
07:22Украинский дрон сбросил взрывные устройства на подстанцию в Курской области
07:15Зеленский идет к диктатуре. Если по Конституции нельзя, но очень хочется
07:10Российские военные уничтожили 11 украинских дронов над Курской и Калужской областями — Минобороны РФ
07:00Эксперт рассказал, сколько солдат нужно для взятия Киева, чтобы устроить там "Берлин 1945 года"
06:57Хитрости дирижера и новый мировой рекорд. Как Большой театр встретил премьеры из Донецка
06:52Манипуляции с воинским кладбищем и поиск наводчиков по соцсетям. Что происходит в Киеве
06:45Сергей Полетаев: России после новой мобилизации придется или брать Киев, или громить ВСУ двойным ударом
06:45"Ребятам нужно выдохнуть": Эксперт объяснил, почему для победы в СВО нужна новая мобилизация
06:40Эксперт рассказал, как "Торнадо-С" и планирующие бомбы рушат мосты на Украине и "бодрят" ВСУ
06:40Эксперт о том, как война за Тайвань и новая мобилизация помогут России выполнить задачи СВО
06:37"Война за зависимость" и капкан для Зеленского. Эксперты в Киеве обсуждают американский план реформ
06:35Военный эксперт раскрыл, как "закапываются в землю" ВСУ и сможет ли их достать "Змей Горыныч"
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