https://ukraina.ru/20230929/1049763927.html

"Война за зависимость" и капкан для Зеленского. Эксперты в Киеве обсуждают американский план реформ

"Война за зависимость" и капкан для Зеленского. Эксперты в Киеве обсуждают американский план реформ - 29.09.2023 Украина.ру

"Война за зависимость" и капкан для Зеленского. Эксперты в Киеве обсуждают американский план реформ

Письмо от американских хозяев киевского режима с требованием провести на Украине ряд реформ, среди которых и введение рыночных тарифов для населения, наделало шума в украинских пабликах и в СМИ. А в экспертном сообществе стали даже задаваться вопросом, за что на самом деле воюют украинцы.

2023-09-29T06:37

2023-09-29T06:37

2023-09-29T06:54

эксклюзив

сво

украина

сша

реформы

константин бондаренко

вадим карасев

тарифы

владимир зеленский

эксперты

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По мнению известного украинского политолога Константина Бондаренко, удивляться на самом деле нечему, раз Америка содержит нынешнюю Украину, то она неизбежно будет предъявлять Киеву свои требования и будет настаивать на их выполнении."Давайте говорить откровенно. Все заявления о том, что у нас идет война за независимость, они на самом деле наталкиваются вот именно на это письмо. И становится понятно, что у нас на самом деле именно идет, скорее всего, война за новую зависимость", - сказал эксперт в интервью ютуб-каналу "Дикий live".По его словам, это зависимость от США, и сейчас украинцы убеждают себя в том, что "они же (США – Ред.) более цивилизованные", более продвинутые, потому не грех быть в зависимости от таких людей. Политолог напомнил, что такими же соображениями руководствовались в свое время лидеры ОУН, которые рассматривали независимость как новую зависимость, но уже от Германии.Украинские элиты вообще не рассматривают Украину как самодостаточную ценность, все 30 лет независимости спорили лишь о том, к кому лучше пристроить Украину, к Востоку или к Западу. И сейчас мы расплачиваемся за такое отсутствие субъектности, подчеркнул эксперт. Он также отметил, что был уверен в том, что США продиктуют свои условия, но - "не мог предположить, что все будет столь публично".По всей видимости, такая публичность является следствием определенных трений между украинскими элитами и США — Киев балансировал между Вашингтоном и Лондоном. По этой причине в Вашингтоне свои требования "не поленились даже перевести на украинский язык", считает Бондаренко.Все это будет иметь неприятные последствия для Киева. Необходимость выполнить требования американских хозяев о повышении цен на коммунальные услуги в сочетании с необходимостью проводить выборы загоняет Зеленского в капкан, подчеркнул политолог."Зеленский попадает в капкан, причем, в капкан достаточно серьезный. Дело в том, что для того, чтобы удерживать высокие рейтинги, необходимо либо одержать победу в войне, то есть выйти на границы 1991 года, либо же в данной ситуации показать, что забота идет о рядовом украинце, рядовом гражданине Украины", - сказал эксперт. Однако ни того, ни другого сделать нельзя, "в условиях войны с не очевидным результатом — начнется еще и прессинг на граждан"."Граждане и так задерганы облавами и повестками, граждане задерганы войной, разрушением семей, обнищанием и т. д. А тут их еще больше добивают, говорят — а теперь давайте в два-три раза больше платите за электроэнергию, иначе отключим свет, газ или еще что-нибудь", - отметил Бондаренко.Кстати, ранее украинские власти говорили о заморозке тарифов на весь период военного времени плюс полгода. Но обманули. Зеленский пришел не как исполнитель воли украинского народа, но как проводник интересов транснациональных корпораций, так что удивляться нечему. А министр соцполитики Украины Оксаны Жолнович, говоря о необходимости вывести получателей соцпомощи из зоны комфорта, по сути, повторяет слова Муссолини, который в ответ на просьбу кратко изложить суть фашизма, сказал: "Мы против комфортной жизни".Теперь и на Украине народу предлагают распрощаться с комфортной жизнью. "Вот так, за счёт граждан, простых украинцев, и предлагается проводить в Украине "реформы". Без поднятия тарифов населению невозможно будет обеспечить нормальное функционирование предприятий ЖКХ, ведь дотировать их из госбюджета особо нечем - денег нет уже сейчас. Да и субсидии малоимущих Кабмином существенно урезаются", - отмечает телеграм-канал "ЗеРада".А вот назначение уполномоченного по контролю над восстановлением Украины может говорить о том, что войну будут сворачивать, считает политолог Вадим Карасев. По его мнению, раз нет побед на фронте, должны быть какие-то успехи во внутреннем обустройстве для того, чтобы закрепить Украину в прозападном клубе государств. Потому - помощь в обмен на реформы, пояснил эксперт в интервью израильскому каналу ITON-TV.Но в письме о реформах уже обозначены достаточно жесткие сроки, реально ли в них уложиться? Байдену и демократам необходимо переизбраться любой ценой, это будет увязано с успехом преобразований на Украине – американцам скажут, что "на Украину деньги потрачены не зря". Поэтому с украинскими реформами постараются в сроки уложиться, будут давить на Киев всеми возможными методами, считает Карасев.Отметим, речь ведь далеко не только о тарифах для населения. Как отмечает депутат Верховной Рады Александр Дубинский, "выполнение всех пунктов требований позволит США взять под полный контроль всю финансово-экономическую, а также антикоррупционную систему Украины".По мнению политика, это "в буквальном смысле превратит Зеленского в свадебного генерала, лишив всех незаконных рычагов влияния на все ветви власти, а его ближайшее окружение превратит в потенциальных "сидельцев" за коррупцию". В Офисе Зеленского это понимают и попытаются отделаться имитацией реформ. Но получится ли?Тем временем боевые действия продолжаются, потери растут, каждый день с обеих сторон гибнут люди – и военные, и мирные… Чего ждать дальше? Некоторые украинские эксперты говорят о неизбежности затяжной – на годы и годы – войны. Но тезис о длинной войне сомнителен, поскольку пока никто — и Россия в том числе — не спешит переводить экономику на военные рельсы, отметил глава агентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко в интервью ютуб-каналу UKRLIFE.TV. По его словам, в России сейчас лишь загружают полностью имеющиеся мощности. Да и на Украине гражданские предприятия не переводят пока на выпуск военной продукции. Правда, есть планы создавать – при иноземной помощи, конечно - новые оружейные производства, но это все займет время.А о том, что украинский вопрос должен решиться на поле боя, западные дипломаты говорят от безысходности, потому что сейчас "дипломатия не работает вообще", считает Мартыненко. Он пояснил: "Средства дипломатические, все это прекрасно понимают, никакого результата не дадут, потому что они (Запад – Ред.) имеют дело с большой державой (Россией – Ред.), которая готова, в общем, к самоизоляции, если надо – а так готова воевать вокруг своих границ, как минимум, достаточно долго".Поэтому, по его словам, когда западные дипломаты говорят о "поле боя", то они в конечном счете говорят, что "мы подождем, пока на поле боя сложится такая ситуация, когда мы, дипломаты, вам будем нужны". А вы пока воюйте…При этом следует помнить о выборах в США, которые могут изменить ситуацию, изменить лицо Запада. Сейчас Запад обещает поддерживать Киев до тех пор, пока это будет нужно, но украинские дипломаты должны помнить, что они имеют дело с достаточно циничным миром, и "может так получиться, что влиять на нашу судьбу будут те люди, которые этих слов (о бессрочной поддержке Киева – Ред.) не говорят", предостерег Мартыненко. Он напомнил, что "ЕС и США… неоднократно предавали своих соратников в разных регионах мира, делали это часто".Но, даже если поддержка киевского режима Западом сохранится, это не обязательно будет благом для украинцев. Украина может не выиграть, даже выиграв, считает украинский политолог Константин Матвиенко. Так, по его мнению, назначение Пенни Прицкер "шефом от США" по восстановлению Украины - может быть, не самый оптимистичный сигнал."К этому надо присматриваться очень тщательно, потому что мои контакты с нашими партнёрами говорят, что нас снова пытаются загнать в аграрный сегмент мировой экономики", - сказал эксперт, добавив, что Украине, напротив, "надо думать о восстановлении высокотехнологичных производств".Что ж, думать-то об этом можно. Но, если список требований США будет выполнен, то сложится такая ситуация, что думать и принимать решения за украинцев будут уже другие. Украина успешно продолжает свой путь к "новой зависимости".

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https://ukraina.ru/20230926/1049670957.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, сша, реформы, константин бондаренко, вадим карасев, тарифы, владимир зеленский, эксперты