https://ukraina.ru/20230922/1049600389.html

"Хромая утка" Зеленский и путь до Хабаровска. Что думают украинские эксперты о долгой войне

"Хромая утка" Зеленский и путь до Хабаровска. Что думают украинские эксперты о долгой войне - 22.09.2023 Украина.ру

"Хромая утка" Зеленский и путь до Хабаровска. Что думают украинские эксперты о долгой войне

Киевский режим по-прежнему настроен на войну, это следует из выступления Зеленского в ООН. Украинский президент потребовал от Запада оружия и новых санкций против России, изгнания ее из СБ ООН. Война между тем затягивается, и украинские эксперты и политики задумываются над тем, хватит ли у страны прочности для того, чтобы воевать долго.

2023-09-22T04:10

2023-09-22T04:10

2023-09-22T05:18

эксклюзив

владимир зеленский

харьков

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запад

леонид кучма

эрдоган

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Реальность для Украины — она очень жесткая, заявил экс-советник Кучмы, политолог Олег Соскин, комментируя в своем блоге визит Зеленского в США и его выступление на сессии Генассамблеи ООН. По мнению Соскина, "визит в США провален" - хотя выступил Зеленский будто бы хорошо, "обрисовал это все", но на выступления теперь никто не обращает внимание, важна реальность.А в реальности у Украины - конфликт с Польшей, задержки с поставками Киеву вооружений и т. д., вот "Абрамсы" до сих пор не пришли, отметил эксперт. В общем, продолжил он, получается картинка в темных тонах для Зеленского, его рейтинг падает на глазах, он "превращается в мальчика для битья".По словам Соскина, "мы наблюдаем постепенную изоляцию Зеленского среди игроков высшей лиги, его начинают понижать".Отметим, эти же игроки давно пытаются "понизить", изолировать на мировой арене и Россию, прилагают к этому большие усилия. Но не получается. Сегодня "мир полностью поделен на две части, и нельзя сказать, что русские — изгои во всем мире", отметил украинский политолог Дмитрий Спивак. Выступая в эфире ютуб-канала Politeka, он напомнил о том, что Турция — страна-член НАТО — сотрудничает с Россией, что Эрдоган говорит об одинаковом своем доверии к Западу и к России. И западная коалиция не понимает, что с этим делать.Что до сессии Генассамблеи ООН, то, по словам эксперта, маленький Карабах полностью изменил ее тональность и повестку дня, которая, как ожидали в Киеве, должна была быть проукраинской. Но получилось иначе. Генассамблея ООН для Киева - "пошла на перекос".Относительно конфликта Киева с Польшей, Спивак отметил, что никакой дружбы украинцев с поляками никогда и не было - "почитайте историю". Польша приютила беженцев? Да, но три миллиона украинцев, которые там работают, подняли польский ВВП на два процента, напомнил эксперт. Он добавил, что высказывание Дуды об Украине как об утопленнике — это "плохая история". Проглатывать это нельзя, но, судя по всему, Киев к такому повороту не был полностью готов.Спивак еще раз посоветовал украинцам читать книги и помнить, какими были всегда отношения с поляками. Но дело не только в поляках. И вот сейчас на Генассамблее ООН - "расплывчатая получилась украинская тематика". При этом западные СМИ все чаще стали публиковать нелицеприятные материалы об Украине."Рамштайн" тоже закончился ничем, констатировал политолог. Речь Зеленского в ООН - эмоциональная, а геополитика прагматична. Призыв к ядерному разоружению России — но кто это будет делать? А Россия укрепляет отношения с Эр-Риядом, и нефть дорожает. И Пекин будет помогать Москве, чтобы не допустить торжества Америки, описал ситуацию политолог. Он продолжил: и партнеры Китая помогут России тоже. Склонить на свою сторону глобальный Юг Киеву не удается. А Запад — США и НАТО - воевать вместе с Украиной не хотят.Даже в Евросоюз Украину не возьмут, опасаясь конкуренции, нужно снять розовые очки, отметил Спивак. По его мнению, Киеву надо признать, что часть мира — не с Украиной, что надо менять стратегию.Эксперт также отметил, что долгая затяжная война может просто уничтожить Украину. И слушать тут надо не диванных патриотов, которые в Фэйсбуке* сидят и грозят дойти до Хабаровска. "Ну, выходите из Фэйсбука*, идите!", - обратился к "диванным" Спивак.В свою очередь, украинский политолог Андрей Золотарев, выступая в эфире ютуб-канала "Да это так", напомнил о ряде тревожных для главы киевского режима сигналов — это и высказывание Илона Маска о слишком большой цене освобождения малых территорий, и ряд публикаций в западных СМИ о коррупции, и т.д.Золотарев не исключает, что с сессии Генассамблеи ООН Зеленский может вернуться в статусе "хромой утки". И украинские чиновники сделают свои выводы. К чему это может привести? К саботажу, как это было одно время при Порошенко. Политолог подчеркнул, что в условиях боевых действий, политическая турбулентность в тылу "может иметь трагические для страны последствия".Во всяком случае, по мнению Золотарева, Украину ждет горячий политический период". Эксперт считает, что западные партнеры пришли к выводу, что команда Зеленского имеет слишком много власти и при этом непрогнозируема в своих действиях - "а они хотят опираться на более понятные и, скажем, управляемые персоны".* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20230921/1049592395.html

https://ukraina.ru/20230920/1049560081.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, владимир зеленский, харьков, украина, сво, оон, война, запад, леонид кучма, эрдоган, олег соскин