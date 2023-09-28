https://ukraina.ru/20230928/1049766665.html

В Виннице военком зарабатывал на выдуманных диагнозах для уклонистов

В Виннице военком зарабатывал на выдуманных диагнозах для уклонистов - 28.09.2023 Украина.ру

В Виннице военком зарабатывал на выдуманных диагнозах для уклонистов

Госбюро расследований Украины разоблачило в Виннице организованную преступную группу, которая помогала уклонистам избегать мобилизации и выезжать из страны, говорится 28 сентября на сайте ГБР

2023-09-28T16:12

2023-09-28T16:12

2023-09-28T16:13

мобилизация

документы

справка

военком

уклонисты

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Возглавлял группу офицер отделения призыва Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он привлек двух членов военно-врачебной комиссии – травматолога и хирурга.Офицер подыскивал мужчин, желавших избежать мобилизации. За 4 тысячи долларов им придумывали диагнозы и готовили соответствующие документы. Это позволяло признавать украинцев непригодными для военной службы и давало им возможность уезжать за границу.ГБР опубликовало видеозапись, на которой мужчина договаривается о помощи уклонисту с военкомом, причем тот в это время выпивает и закусывает. Интересующийся спросил военкома о возможности сделать белый билет, тот ответил, что это будет стоит около 10 тысяч долларов. В то время как его собственные услуги обойдутся всего в 3,5 тысячи. Он также предложил собеседнику взять себе процент за помощь уклонисту.Сотрудники Госбюро обыскали военкомат и квартиры преступников. Там нашли списки военнообязанных мужчин, поддельные медицинские справки, а также деньги в разной валюте на общую сумму более 300 тысяч гривен (почти 800 тысяч рублей).Трое участников группы были задержаны. Им грозит до 9 лет тюрьмы.

https://ukraina.ru/20230927/1049743469.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мобилизация, документы, справка, военком, уклонисты