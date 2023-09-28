В Виннице военком зарабатывал на выдуманных диагнозах для уклонистов - 28.09.2023 Украина.ру
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В Виннице военком зарабатывал на выдуманных диагнозах для уклонистов
В Виннице военком зарабатывал на выдуманных диагнозах для уклонистов - 28.09.2023 Украина.ру
В Виннице военком зарабатывал на выдуманных диагнозах для уклонистов
Госбюро расследований Украины разоблачило в Виннице организованную преступную группу, которая помогала уклонистам избегать мобилизации и выезжать из страны, говорится 28 сентября на сайте ГБР
2023-09-28T16:12
2023-09-28T16:13
мобилизация
документы
справка
военком
уклонисты
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Возглавлял группу офицер отделения призыва Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он привлек двух членов военно-врачебной комиссии – травматолога и хирурга.Офицер подыскивал мужчин, желавших избежать мобилизации. За 4 тысячи долларов им придумывали диагнозы и готовили соответствующие документы. Это позволяло признавать украинцев непригодными для военной службы и давало им возможность уезжать за границу.ГБР опубликовало видеозапись, на которой мужчина договаривается о помощи уклонисту с военкомом, причем тот в это время выпивает и закусывает. Интересующийся спросил военкома о возможности сделать белый билет, тот ответил, что это будет стоит около 10 тысяч долларов. В то время как его собственные услуги обойдутся всего в 3,5 тысячи. Он также предложил собеседнику взять себе процент за помощь уклонисту.Сотрудники Госбюро обыскали военкомат и квартиры преступников. Там нашли списки военнообязанных мужчин, поддельные медицинские справки, а также деньги в разной валюте на общую сумму более 300 тысяч гривен (почти 800 тысяч рублей).Трое участников группы были задержаны. Им грозит до 9 лет тюрьмы.
https://ukraina.ru/20230927/1049743469.html
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мобилизация, документы, справка, военком, уклонисты
мобилизация, документы, справка, военком, уклонисты

В Виннице военком зарабатывал на выдуманных диагнозах для уклонистов

16:12 28.09.2023 (обновлено: 16:13 28.09.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Госбюро расследований Украины разоблачило в Виннице организованную преступную группу, которая помогала уклонистам избегать мобилизации и выезжать из страны, говорится 28 сентября на сайте ГБР
Возглавлял группу офицер отделения призыва Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он привлек двух членов военно-врачебной комиссии – травматолога и хирурга.
Офицер подыскивал мужчин, желавших избежать мобилизации. За 4 тысячи долларов им придумывали диагнозы и готовили соответствующие документы. Это позволяло признавать украинцев непригодными для военной службы и давало им возможность уезжать за границу.
ГБР опубликовало видеозапись, на которой мужчина договаривается о помощи уклонисту с военкомом, причем тот в это время выпивает и закусывает. Интересующийся спросил военкома о возможности сделать белый билет, тот ответил, что это будет стоит около 10 тысяч долларов. В то время как его собственные услуги обойдутся всего в 3,5 тысячи. Он также предложил собеседнику взять себе процент за помощь уклонисту.
Сотрудники Госбюро обыскали военкомат и квартиры преступников. Там нашли списки военнообязанных мужчин, поддельные медицинские справки, а также деньги в разной валюте на общую сумму более 300 тысяч гривен (почти 800 тысяч рублей).
Трое участников группы были задержаны. Им грозит до 9 лет тюрьмы.
Министерство обороны украины минобороны - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Вчера, 20:41
Минобороны Украины обещает не форсировать мобилизациюУкраинская мобилизация продолжается согласно установленным планам, которые Минобороны Украины не видит оснований менять без изменений в зоне боевых действий. Об этом 27 сентября заявил замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.
 
мобилизациядокументысправкавоенкомуклонисты
 
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