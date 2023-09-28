Генсек НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом

"Россия достигла гоночного темпа": The Economist заглянул в карманы Запада ради помощи Киеву Западным союзникам Киева давно стало понятно, что конфликт на Украине будет затяжным. Это значит, что пора готовиться к новому боевому сезону. Об этом 22 сентября написал американский журнал The Economist, уточнив, что в вопросе помощи Украине есть как минимум два препятствия