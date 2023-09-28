Генсек НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили 28 сентября на сайте Альянса
"Зеленский встретился со Столтенбергом в Киеве", - говорится в заявлении.
Сообщается, что они обсудят усиление систем ПВО.
Утром 28 сентября Зеленский встретился с новым министром обороны Великобритании, который прибыл в Киев.
Столтенберг ранее заявлял агентству Bloomberg, что США и НАТО продолжат оказывать финансовую поддержку Киеву.
"Уверен, что США и союзники по НАТО будут продолжать поддерживать Украину", — сказал он.
Также генсек НАТО заявил, что Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны.
22 сентября, 13:43"Россия достигла гоночного темпа": The Economist заглянул в карманы Запада ради помощи КиевуЗападным союзникам Киева давно стало понятно, что конфликт на Украине будет затяжным. Это значит, что пора готовиться к новому боевому сезону. Об этом 22 сентября написал американский журнал The Economist, уточнив, что в вопросе помощи Украине есть как минимум два препятствия