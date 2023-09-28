Генсек НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом - 28.09.2023 Украина.ру
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Генсек НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом
Генсек НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом - 28.09.2023 Украина.ру
Генсек НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом
Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили 28 сентября на сайте Альянса
2023-09-28T14:08
2023-09-28T14:08
новости
украина
владимир зеленский
нато
йенс столтенберг
пво
военная помощь
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Сообщается, что они обсудят усиление систем ПВО.Утром 28 сентября Зеленский встретился с новым министром обороны Великобритании, который прибыл в Киев.Столтенберг ранее заявлял агентству Bloomberg, что США и НАТО продолжат оказывать финансовую поддержку Киеву."Уверен, что США и союзники по НАТО будут продолжать поддерживать Украину", — сказал он.Также генсек НАТО заявил, что Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, нато, йенс столтенберг, пво, военная помощь
Новости, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Йенс Столтенберг, ПВО, военная помощь

Генсек НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом

14:08 28.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
- РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
Читать в
Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили 28 сентября на сайте Альянса
"Зеленский встретился со Столтенбергом в Киеве", - говорится в заявлении.
Сообщается, что они обсудят усиление систем ПВО.
Утром 28 сентября Зеленский встретился с новым министром обороны Великобритании, который прибыл в Киев.
Столтенберг ранее заявлял агентству Bloomberg, что США и НАТО продолжат оказывать финансовую поддержку Киеву.
"Уверен, что США и союзники по НАТО будут продолжать поддерживать Украину", — сказал он.
Также генсек НАТО заявил, что Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны.
Производство боекомплекта для танков на заводе им. Карла Либкнехта в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
22 сентября, 13:43
"Россия достигла гоночного темпа": The Economist заглянул в карманы Запада ради помощи КиевуЗападным союзникам Киева давно стало понятно, что конфликт на Украине будет затяжным. Это значит, что пора готовиться к новому боевому сезону. Об этом 22 сентября написал американский журнал The Economist, уточнив, что в вопросе помощи Украине есть как минимум два препятствия
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОЙенс СтолтенбергПВОвоенная помощь
 
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