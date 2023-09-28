Песков напомнил Канаде о важности антинацистских инициатив России - 28.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230928/1049761854.html
Песков напомнил Канаде о важности антинацистских инициатив России
Песков напомнил Канаде о важности антинацистских инициатив России - 28.09.2023 Украина.ру
Песков напомнил Канаде о важности антинацистских инициатив России
Россия продолжит выдвигать инициативы по принятию совместных документов с осуждением нацизма. Об этом 28 сентября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2023-09-28T14:10
2023-09-28T14:10
новости
джастин трюдо
канада
скандал
международные отношения
международное право
международная политика
оон
нацизм
украинский неонацизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/19/1049667914_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_4a178395bd0e2c2fe14555ded64fe077.jpg
По словам Пескова, такая работа будет проводиться не только в ООН, но и на других международных площадках. Речь идёт, уточнил он, о документах с осуждением нацизма как такового и "в его нынешних проявлениях"."Очень важно чтобы урок вынесла такая сторона как Канада после того позора, который с ней приключился, и свою позицию потом проявляла, когда она слышит такие инициативы Российской Федерации, чтобы Канада солидаризировалась с такими инициативами", - сказал официальный представитель Кремля.27 сентября пресс-секретарь президента России заявил об обязательствах Канады выдать местного нациста украинского происхождения, которого 22 сентября чествовали в канадском парламенте. В скандальных торжествах тогда приняли участие не только спикер канадской палаты общин, но и премьер-министр страны Джастин Трюдо, и украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским.Польша также затребовала от Канады выдачи бывшего эсэсовца, которому устроили овации в канадском парламенте. Польские власти заявили намерение провести расследование по этой персоне на предмет причастности к убийствам поляков во время Второй мировой войны.Спикер канадского парламента заявил, что не знал биографии приглашённого 22 сентября на мероприятие гражданина украинского происхождения. Премьер-министр Канады заявил, что тоже не знал, кому горячо аплодировал вместе с парламентариями и украинской делегацией. Трюдо также принёс извинения евреям и украинцам, но не русским, пообещав продолжать военные поставки на Украину и поддерживать Киев в СВО.
https://ukraina.ru/20230927/1049743739.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/19/1049667914_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_c85936be19e45b6f18b8531412c0aadf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, джастин трюдо, канада, скандал, международные отношения, международное право, международная политика, оон, нацизм, украинский неонацизм, украинские неонацисты, неонацисты, парламент, владимир зеленский, кремль, дмитрий песков
Новости, Джастин Трюдо, Канада, скандал, международные отношения, международное право, Международная политика, ООН, нацизм, украинский неонацизм, украинские неонацисты, неонацисты, парламент, Владимир Зеленский, Кремль, Дмитрий Песков

Песков напомнил Канаде о важности антинацистских инициатив России

14:10 28.09.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Россия продолжит выдвигать инициативы по принятию совместных документов с осуждением нацизма. Об этом 28 сентября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, такая работа будет проводиться не только в ООН, но и на других международных площадках. Речь идёт, уточнил он, о документах с осуждением нацизма как такового и "в его нынешних проявлениях".
"Очень важно чтобы урок вынесла такая сторона как Канада после того позора, который с ней приключился, и свою позицию потом проявляла, когда она слышит такие инициативы Российской Федерации, чтобы Канада солидаризировалась с такими инициативами", - сказал официальный представитель Кремля.
27 сентября пресс-секретарь президента России заявил об обязательствах Канады выдать местного нациста украинского происхождения, которого 22 сентября чествовали в канадском парламенте. В скандальных торжествах тогда приняли участие не только спикер канадской палаты общин, но и премьер-министр страны Джастин Трюдо, и украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским.
Польша также затребовала от Канады выдачи бывшего эсэсовца, которому устроили овации в канадском парламенте. Польские власти заявили намерение провести расследование по этой персоне на предмет причастности к убийствам поляков во время Второй мировой войны.
Спикер канадского парламента заявил, что не знал биографии приглашённого 22 сентября на мероприятие гражданина украинского происхождения. Премьер-министр Канады заявил, что тоже не знал, кому горячо аплодировал вместе с парламентариями и украинской делегацией. Трюдо также принёс извинения евреям и украинцам, но не русским, пообещав продолжать военные поставки на Украину и поддерживать Киев в СВО.
Вчера, 22:36
Трюдо: чествование нациста не отменяет военную поддержку УкраиныПравительство Канады после скандала с чествованием в парламенте нациста украинского происхождения сосредоточится на противодействии "российской пропаганде" и различной помощи Киеву. Об этом 27 сентября в канадском парламенте заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
 
НовостиДжастин ТрюдоКанадаскандалмеждународные отношениямеждународное правоМеждународная политикаООНнацизмукраинский неонацизмукраинские неонацистынеонацистыпарламентВладимир ЗеленскийКремльДмитрий Песков
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:11Песков объяснил увеличение оборонного бюджета России гибридной войной и СВО
14:10Песков напомнил Канаде о важности антинацистских инициатив России
14:08Генсек НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом
14:01Командир разведвзвода "Ник" о разведке XXI века, смыслах на войне и опасности диванных патриотов
13:59Первые ласточки. Блогеры и певица Ван Фан из КНР, посетившие Мариуполь, побывали в посольстве РФ в Пекине
13:38Андрей Кошкин: Зеленскому нужна активность на фронте, иначе он перестанет быть президентом
13:30Амбиции США и несостоявшаяся хрущевизация международной политики
13:25Киев просит европейские страны не интегрировать украинских беженцев
13:24Румыния потратила на Украину до 3% ВВП, в Брюсселе не поверили
13:21"Подмена понятий": Слуцкий раскритиковал Клинтон за заочную дискуссию с Путиным
13:19Кому из политиков выдадут волчий билет в США и при чём здесь нацизм на Украине - Ищенко
13:16Переход к диктатуре Зеленского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 сентября
12:59Министр сельского хозяйства Польши отказался воспринимать всерьез заявления Киева
12:56Госдолг Украины почти достиг бюджета всей Прибалтики
12:35НАТО направляет в Литву разведывательные самолёты AWACS для слежки за Россией
12:16ВКС РФ получили новые истребители пятого поколения Су-57
12:16Вучич рассказал, какой момент во внешней политике Сербии не до конца нравится России
12:15Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
12:14СМИ: Польша не хочет чтобы ЕС продлил временную защиту украинских беженцев до 2025 года
12:09Германия поставила Украине оружия на 18 млрд евро, Киев деньги не вернет
Лента новостейМолния