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Песков напомнил Канаде о важности антинацистских инициатив России

Песков напомнил Канаде о важности антинацистских инициатив России - 28.09.2023 Украина.ру

Песков напомнил Канаде о важности антинацистских инициатив России

Россия продолжит выдвигать инициативы по принятию совместных документов с осуждением нацизма. Об этом 28 сентября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

2023-09-28T14:10

2023-09-28T14:10

2023-09-28T14:10

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По словам Пескова, такая работа будет проводиться не только в ООН, но и на других международных площадках. Речь идёт, уточнил он, о документах с осуждением нацизма как такового и "в его нынешних проявлениях"."Очень важно чтобы урок вынесла такая сторона как Канада после того позора, который с ней приключился, и свою позицию потом проявляла, когда она слышит такие инициативы Российской Федерации, чтобы Канада солидаризировалась с такими инициативами", - сказал официальный представитель Кремля.27 сентября пресс-секретарь президента России заявил об обязательствах Канады выдать местного нациста украинского происхождения, которого 22 сентября чествовали в канадском парламенте. В скандальных торжествах тогда приняли участие не только спикер канадской палаты общин, но и премьер-министр страны Джастин Трюдо, и украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским.Польша также затребовала от Канады выдачи бывшего эсэсовца, которому устроили овации в канадском парламенте. Польские власти заявили намерение провести расследование по этой персоне на предмет причастности к убийствам поляков во время Второй мировой войны.Спикер канадского парламента заявил, что не знал биографии приглашённого 22 сентября на мероприятие гражданина украинского происхождения. Премьер-министр Канады заявил, что тоже не знал, кому горячо аплодировал вместе с парламентариями и украинской делегацией. Трюдо также принёс извинения евреям и украинцам, но не русским, пообещав продолжать военные поставки на Украину и поддерживать Киев в СВО.

https://ukraina.ru/20230927/1049743739.html

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