Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

Российская система ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Курской и Брянской областями Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области и ещё два – над Брянской областью. Об этом 25 сентября сообщили в Минобороны РФ