Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский дрон в небе над Брянской областью. Об этом 28 сентября сообщило Минобороны РФ
"Двадцать восьмого сентября около 11.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", - говорится в материале.
Ранее в этот день в военном ведомстве сообщали о перехвате другого украинского дрона над Брянской областью.
25 сентября, 09:57Российская система ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Курской и Брянской областямиРоссийские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области и ещё два – над Брянской областью. Об этом 25 сентября сообщили в Минобороны РФ