Власти Николаева и Харьковской области рассказали о повреждениях объектов инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве на Украине. Об этом 28 сентября сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале
"Вечером, 27 сентября, около 21:44 город Николаев подвергся ракетному удару. Попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города", - написал Ким.
По его словам, в Николаевском районе повреждена линия электропередачи.
Также объект инфраструктуры был поврежден взрывом в селе Кругляковска Купянского района Харьковской области. Об этом написал в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Ранее на территории страны была объявлена воздушная тревога.