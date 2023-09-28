https://ukraina.ru/20230928/1049748594.html

Власти Николаева и Харьковской области рассказали о повреждениях объектов инфраструктуры

Власти Николаева и Харьковской области рассказали о повреждениях объектов инфраструктуры - 28.09.2023 Украина.ру

Власти Николаева и Харьковской области рассказали о повреждениях объектов инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве на Украине. Об этом 28 сентября сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале

2023-09-28T09:41

2023-09-28T09:41

2023-09-28T09:41

взрыв

инфраструктура

николаев

украина

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/06/1046943061_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_49b42c3c66e139551c8d23dd64776a9c.jpg

"Вечером, 27 сентября, около 21:44 город Николаев подвергся ракетному удару. Попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города", - написал Ким.По его словам, в Николаевском районе повреждена линия электропередачи.Также объект инфраструктуры был поврежден взрывом в селе Кругляковска Купянского района Харьковской области. Об этом написал в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов.Ранее на территории страны была объявлена воздушная тревога.

https://ukraina.ru/20230928/1049747116.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

взрыв, инфраструктура, николаев, украина, харьковская область