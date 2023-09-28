Власти Николаева и Харьковской области рассказали о повреждениях объектов инфраструктуры - 28.09.2023 Украина.ру
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Власти Николаева и Харьковской области рассказали о повреждениях объектов инфраструктуры
Власти Николаева и Харьковской области рассказали о повреждениях объектов инфраструктуры - 28.09.2023 Украина.ру
Власти Николаева и Харьковской области рассказали о повреждениях объектов инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве на Украине. Об этом 28 сентября сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале
2023-09-28T09:41
2023-09-28T09:41
взрыв
инфраструктура
николаев
украина
харьковская область
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"Вечером, 27 сентября, около 21:44 город Николаев подвергся ракетному удару. Попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города", - написал Ким.По его словам, в Николаевском районе повреждена линия электропередачи.Также объект инфраструктуры был поврежден взрывом в селе Кругляковска Купянского района Харьковской области. Об этом написал в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов.Ранее на территории страны была объявлена воздушная тревога.
https://ukraina.ru/20230928/1049747116.html
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взрыв, инфраструктура, николаев, украина, харьковская область
взрыв, инфраструктура, Николаев, Украина, Харьковская область

Власти Николаева и Харьковской области рассказали о повреждениях объектов инфраструктуры

09:41 28.09.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве на Украине. Об этом 28 сентября сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале
"Вечером, 27 сентября, около 21:44 город Николаев подвергся ракетному удару. Попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города", - написал Ким.
По его словам, в Николаевском районе повреждена линия электропередачи.
Также объект инфраструктуры был поврежден взрывом в селе Кругляковска Купянского района Харьковской области. Об этом написал в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Ранее на территории страны была объявлена воздушная тревога.
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
07:28
В Черкасской области прозвучали взрывы — СМИВзрывы прозвучали в Черкасской области Украины. Об этом 28 сентября сообщает украинский телеканал "Общественное".
 
взрывинфраструктураНиколаевУкраинаХарьковская область
 
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