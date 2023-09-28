https://ukraina.ru/20230928/1049748299.html

Суд отправил в колонию сибирячку, помогавшую украинским террористам

Суд отправил в колонию сибирячку, помогавшую украинским террористам - 28.09.2023 Украина.ру

Суд отправил в колонию сибирячку, помогавшую украинским террористам

Жительница Алтайского края, искавшая "подрядчиков" террористам Украины для поджогов зданий, получила четыре года колонии. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба УФСБ по региону

2023-09-28T08:57

2023-09-28T08:57

2023-09-28T09:05

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"Алтайский краевой суд на основании собранных следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю доказательств признал виновной жительницу Барнаула, 1978 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)", - говорится в материале.В конце 2022 года женщина установила контакт с представителем запрещенной в России террористической организации и ответила согласием на его предложение о совершении деструктивных действий в Алтайском крае.Однако активные действия жительницы в интересах террористической организации были пресечены. В марте ее задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.Свою вину женщина признала. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

https://ukraina.ru/20230920/1049552307.html

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новости, терроризм, фсб, украина, поджог, колония