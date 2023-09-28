Суд отправил в колонию сибирячку, помогавшую украинским террористам - 28.09.2023 Украина.ру
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Суд отправил в колонию сибирячку, помогавшую украинским террористам
Суд отправил в колонию сибирячку, помогавшую украинским террористам - 28.09.2023 Украина.ру
Суд отправил в колонию сибирячку, помогавшую украинским террористам
Жительница Алтайского края, искавшая "подрядчиков" террористам Украины для поджогов зданий, получила четыре года колонии. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба УФСБ по региону
2023-09-28T08:57
2023-09-28T09:05
новости
терроризм
фсб
украина
поджог
колония
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"Алтайский краевой суд на основании собранных следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю доказательств признал виновной жительницу Барнаула, 1978 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)", - говорится в материале.В конце 2022 года женщина установила контакт с представителем запрещенной в России террористической организации и ответила согласием на его предложение о совершении деструктивных действий в Алтайском крае.Однако активные действия жительницы в интересах террористической организации были пресечены. В марте ее задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.Свою вину женщина признала. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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новости, терроризм, фсб, украина, поджог, колония
Новости, терроризм, ФСБ, Украина, поджог, колония

Суд отправил в колонию сибирячку, помогавшую украинским террористам

08:57 28.09.2023 (обновлено: 09:05 28.09.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Жительница Алтайского края, искавшая "подрядчиков" террористам Украины для поджогов зданий, получила четыре года колонии. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба УФСБ по региону
"Алтайский краевой суд на основании собранных следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю доказательств признал виновной жительницу Барнаула, 1978 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)", - говорится в материале.
В конце 2022 года женщина установила контакт с представителем запрещенной в России террористической организации и ответила согласием на его предложение о совершении деструктивных действий в Алтайском крае.
"В последующем, по указанию "куратора", она начала искать жителей региона, готовых к радикальной деятельности, в том числе к поджогам зданий органов власти", - указали в службе безопасности.
Однако активные действия жительницы в интересах террористической организации были пресечены. В марте ее задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.
Свою вину женщина признала. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
- РИА Новости, 1920, 20.09.2023
20 сентября, 09:54
Житель Барнаула отравил воду для российских военнослужащих — ФСБЖителя Барнаула, отравившего воду для мобилизованных военнослужащих, обвинили в теракте и покушении на госизмену. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю
 
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