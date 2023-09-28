Полянский призвал Канаду голосовать за резолюцию РФ против героизации нацизма - 28.09.2023 Украина.ру
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Полянский призвал Канаду голосовать за резолюцию РФ против героизации нацизма
Полянский призвал Канаду голосовать за резолюцию РФ против героизации нацизма - 28.09.2023 Украина.ру
Полянский призвал Канаду голосовать за резолюцию РФ против героизации нацизма
Извинения премьера Канады Джастина Трюдо в связи с чествованием в парламенте бывшего эсэсовца будут искренними, если Оттава проголосует за проект резолюции РФ в Генассамблее ООН против героизации нацизма. Об этом написал 27 сентября в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
2023-09-28T08:27
2023-09-28T08:50
канада
нацизм
новости
героизация
резолюция
голосование
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"Истинным извинением будет, если Канада поддержит нашу ежегодную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую героизацию нацистских пособников. В прошлом году она (Канада – ред.) проголосовала против вместе с Германией, Италией и Японией. В ноябре мы увидим, действительно ли правительство Трюдо готово исправить ситуацию", - указал Полянский.Ранее Трюдо извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца в парламенте страны. На заседание канадского законодательного органа в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов.В декабре 2022 года ГА ООН приняла ежегодную резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма. За резолюцию голосовали 120 стран, 50 были против, 10 воздержались. В числе тех, кто был против, оказались ФРГ, Италия, Австрия, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Венгрия, Япония, Латвия, Польша, Испания, Украина, Британия, США.
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канада, нацизм, новости, героизация, резолюция, голосование
Канада, нацизм, Новости, героизация, резолюция, голосование

Полянский призвал Канаду голосовать за резолюцию РФ против героизации нацизма

08:27 28.09.2023 (обновлено: 08:50 28.09.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПослы США, Британии и Канады вызваны в МИД России
Послы США, Британии и Канады вызваны в МИД России - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Извинения премьера Канады Джастина Трюдо в связи с чествованием в парламенте бывшего эсэсовца будут искренними, если Оттава проголосует за проект резолюции РФ в Генассамблее ООН против героизации нацизма. Об этом написал 27 сентября в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
"Истинным извинением будет, если Канада поддержит нашу ежегодную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую героизацию нацистских пособников. В прошлом году она (Канада – ред.) проголосовала против вместе с Германией, Италией и Японией. В ноябре мы увидим, действительно ли правительство Трюдо готово исправить ситуацию", - указал Полянский.
Ранее Трюдо извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца в парламенте страны. На заседание канадского законодательного органа в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов.
В декабре 2022 года ГА ООН приняла ежегодную резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма. За резолюцию голосовали 120 стран, 50 были против, 10 воздержались. В числе тех, кто был против, оказались ФРГ, Италия, Австрия, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Венгрия, Япония, Латвия, Польша, Испания, Украина, Британия, США.
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07:57
Власти Канады обязаны извиниться перед русскими за чествование нациста - посол РФВласти Канады обязаны извиниться перед русскими за позорный инцидент с чествованием украинского эсэсовца в палате общин. Об этом заявил посол РФ Олег Степанов, передает 28 сентября РИА Новости
 
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