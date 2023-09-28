https://ukraina.ru/20230928/1049747436.html

Власти Канады обязаны извиниться перед русскими за чествование нациста - посол РФ

Власти Канады обязаны извиниться перед русскими за чествование нациста - посол РФ - 28.09.2023 Украина.ру

Власти Канады обязаны извиниться перед русскими за чествование нациста - посол РФ

Власти Канады обязаны извиниться перед русскими за позорный инцидент с чествованием украинского эсэсовца в палате общин. Об этом заявил посол РФ Олег Степанов, передает 28 сентября РИА Новости

2023-09-28T07:57

2023-09-28T07:57

2023-09-28T07:57

канада

нацисты

зарубежье

новости

посол

россияне

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102200/31/1022003146_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_1e11e4d6bece48177e5e50a6718609af.jpg

"Несмотря на глубокие разногласия между Москвой и Оттавой в разрезе текущей геополитической обстановки, правительство и парламент Канады обязаны найти смелость и принести извинения всем русским и русской общине Канады за позорный инцидент, за которым 22 сентября наблюдал весь мир", - высказался он.Степанов отметил, что в Канаде проживает более 200 тысяч человек, имеющих русские корни. Посол подчеркнул, что произнесенные премьер-министром Канады Джастином Трюдо в заявлении в палате общин "так называемые "извинения" - вовсе не извинения". "И этих слов недостаточно", - резюмировал он.На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского нациста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота. Он объявил, что уходит в отставку.

https://ukraina.ru/20230927/1049743587.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

канада, нацисты, зарубежье, новости, посол, россияне