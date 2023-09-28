https://ukraina.ru/20230928/1049747436.html
Власти Канады обязаны извиниться перед русскими за чествование нациста - посол РФ
Власти Канады обязаны извиниться перед русскими за чествование нациста - посол РФ - 28.09.2023 Украина.ру
Власти Канады обязаны извиниться перед русскими за чествование нациста - посол РФ
Власти Канады обязаны извиниться перед русскими за позорный инцидент с чествованием украинского эсэсовца в палате общин. Об этом заявил посол РФ Олег Степанов, передает 28 сентября РИА Новости
2023-09-28T07:57
2023-09-28T07:57
2023-09-28T07:57
канада
нацисты
зарубежье
новости
посол
россияне
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"Несмотря на глубокие разногласия между Москвой и Оттавой в разрезе текущей геополитической обстановки, правительство и парламент Канады обязаны найти смелость и принести извинения всем русским и русской общине Канады за позорный инцидент, за которым 22 сентября наблюдал весь мир", - высказался он.Степанов отметил, что в Канаде проживает более 200 тысяч человек, имеющих русские корни. Посол подчеркнул, что произнесенные премьер-министром Канады Джастином Трюдо в заявлении в палате общин "так называемые "извинения" - вовсе не извинения". "И этих слов недостаточно", - резюмировал он.На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского нациста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота. Он объявил, что уходит в отставку.
https://ukraina.ru/20230927/1049743587.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
канада, нацисты, зарубежье, новости, посол, россияне
Канада, нацисты, Зарубежье, Новости, посол, россияне
Власти Канады обязаны извиниться перед русскими за чествование нациста - посол РФ
Власти Канады обязаны извиниться перед русскими за позорный инцидент с чествованием украинского эсэсовца в палате общин. Об этом заявил посол РФ Олег Степанов, передает 28 сентября РИА Новости
"Несмотря на глубокие разногласия между Москвой и Оттавой в разрезе текущей геополитической обстановки, правительство и парламент Канады обязаны найти смелость и принести извинения всем русским и русской общине Канады за позорный инцидент, за которым 22 сентября наблюдал весь мир", - высказался он.
Степанов отметил, что в Канаде проживает более 200 тысяч человек, имеющих русские корни.
"Все они - добропорядочные граждане, честные избиратели и налогоплательщики. Практически каждая российская семья, включая русских канадцев, потеряла по меньше мере одного родственника в борьбе с нацизмом", - добавил он.
Посол подчеркнул, что произнесенные премьер-министром Канады Джастином Трюдо в заявлении в палате общин "так называемые "извинения" - вовсе не извинения".
"И этих слов недостаточно", - резюмировал он.
На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Ответственность за приглашение в парламент украинского нациста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота. Он объявил, что уходит в отставку.