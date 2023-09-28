https://ukraina.ru/20230928/1049744509.html

Евгений Ющук: У России нет технических возможностей победить НАТО, а само НАТО не может победить Россию

Евгений Ющук: У России нет технических возможностей победить НАТО, а само НАТО не может победить Россию - 28.09.2023 Украина.ру

Евгений Ющук: У России нет технических возможностей победить НАТО, а само НАТО не может победить Россию

Вашингтон и Британия не дадут Украине победить Россию, но ослабят ее. Однако после окончания спецоперации (СВО) русская армия будет готова к войне с любым продвинутым противником. Именно поэтому ее пытаются удержать на украинском треке, считает специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.

2023-09-28T04:12

2023-09-28T04:12

2023-09-28T04:12

интервью

нато

украина

россия

львов

сша

армения

дмитрий медведев

спецоперация

мобилизация

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Дмитрий Медведев назвал три фактора, которые ведут к прямому конфликту с НАТО. Это чествование нациста в канадском парламенте; поставки вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Abrams из арсеналов НАТО и ракет ATAСMS. Об этом зампред Совбеза России написал 26 сентября в своём телеграм-канале.— Евгений Леонидович, как вы можете прокомментировать обоснования Дмитрия Медведева по конфликту России с НАТО?— Конфликт России с НАТО, если говорить про обоснования, возможен в любую минуту, потому что натовским оружием украинская армия воюет против нас с самого начала спецоперации (СВО). Другой вопрос, что такое противостояние не нужно ни Москве, ни блоку, потому что это создаст больше проблем, нежели принесёт плюсов.Конфликты и войны, как говорил военный теоретик и историк Карл Клаузевиц, а за ним повторял теоретик марксизма Владимир Ленин, это продолжение политики насильственными средствами. А политика в свою очередь направлена на установление власти и соблюдение своих интересов.У России нет технических возможностей для победы над НАТО, точно также как у блока не получится выиграть войну с Россией и воспользоваться ее плодами. Поэтому сегодня они стараются не делать шагов, которые приведут к явному столкновению, пытаются сохранять хрупкое равновесие.Подобные разговоры [о войне РФ и НАТО] ведутся, во-первых, в аспекте того, не получится ли на Украине такая ситуация, когда России придется применить ядерное оружие, а НАТО необходимо будет как-то ответить на это.Второй момент — не взорвутся ли наши геополитические оппоненты до такой степени, что России придется уничтожать аэродром Жешув. Если руководствоваться здравым смыслом, а не ограничениями, данная международная база — это первый "кандидат" на удар со стороны русской армии. В локальных войнах, где нет угрозы перерастания конфликта во что-то глобальное, такие вещи происходили всегда.Например, во время Корейской войны американцы нанесли серьезный урон советскому аэродрому. Да, потом они утверждали, что, дескать, перепутали его с северо-корейским — но это было после.Мои товарищи – участники Афганской войны рассказывали истории, когда наши артиллеристы, получив координаты, соотносили их с картой и понимали, что стреляют по территории Пакистана — потому что там находились лагеря подготовки террористических формирований, выступающих против советской армии.— Насколько сегодня армии НАТО боеспособны и подготовлены к возможной войне с российской армией?— У военных есть такой термин армия "ввоевывается". Для этого она должна начать вести боевые действия, сержанты и солдаты должны на практике понять, как надо и как не надо поступать. При этом важнее понять, чего делать не стоит: например, устраивать построения под открытым небом и становиться мишенью, о чем говорили многие в начале СВО.Такие навыки и понимание появляются только у тех военачальников, кто действительно воевал и видел, что дрон или ракета могут прилететь и будут большие потери.На сегодня все армии мира, в том числе натовские, за исключением сил России и Украины, не имеют боевого опыта в высокотехнологичных конфликтах. Но для того чтобы приобрести этот опыт, не понадобится много лет — например, польские наемники, которые воюют на Украине, уже оттачивают свое боевое мастерство.— А как же Израиль, Сирия?— Это всё очень локальные конфликты небольшой интенсивности с заведомо слабым противником. Высокотехнологичные мощные армии столкнулись спустя многие десятилетия только на Украине, и польские наемники, вернувшись на родину, передадут своим соотечественникам боевой опыт, полученный там.Точно так же как бойцы ЧВК "Вагнер" делятся своими навыками с белорусскими солдатами.— Как вы оцениваете выстроенную ВСУ логистику? Британские и американские аналитики утверждают, что она довольно удачно организована: децентрализована, маневренна и адаптивна.— До начала СВО в публичном пространстве активно обсуждалось быть или не быть большому столкновению России и Украины при участии Запада.Тогда я высказал опасения, что у нас пусть и профессиональная, но не большая армия — а Украина гигантская по размерам страна. Если начнется массированное столкновение и наши войска войдут на Украину, есть риск там увязнуть — живой силы будет не хватать. Именно это сейчас и происходит.Украина большая: у ВСУ есть хорошие возможности для организации логистики по обходным путям, а у нас нет физической возможности для блокирования этого.Ведь как мыслят героически настроенные обыватели или отдельные чиновники: давайте разбомбим все взлетно-посадочные полосы, уничтожим все мосты, железные дороги на Украине. Но никто не предлагает, как именно это сделать — потому что осуществить такое в современных реалиях невозможно. Для этого необходимо либо продолжительно бомбить пункт назначения авиацией, либо использовать тактический ядерный заряд.Боеприпасы, средства поражения, техника с Запада доставляются до фронта для ВСУ, создают нам большие проблемы, мы не можем прорваться до Львова. Сегодня мы не имеем возможности взять и разом одержать сокрушительную победу над Украиной. Значит, у них эффективно организована логистика. К сожалению.— Получается противника нельзя недооценивать…— Конечно, враг не просто силен, а даже сильнее нас, по большому счету. Об этом нужно помнить. Если говорить об европейских армиях, они превосходят нас и численно, и по технике, и по деньгам. Разговоры о том, что у ВСУ мобилизационный потенциал меньше чем у России верны лишь отчасти.До начала СВО у нас шли разговоры о том, что на Украине свои снаряды никто не производит, запас боеприпасов ограничен и хватит его ненадолго. Все было именно так, но военная помощь пришла с Запада.Если выйти за рамки мобилизационного потенциала Украины и посмотреть на одноименные возможности Европы, не говоря уже про ресурсы США, получается то, о чем аналитики предупреждали до начала СВО. В конвенциальной войне против НАТО без применения ядерного оружия Россия не может добиться ничего.— Как вы видите развитие ситуации на фронте и возможные исходы спецоперации на сегодня?— До начала украинского наступления достаточно убедительно прозвучало, что линия обороны Суровикина при максимально эффективном наступлении ВСУ позволит сдержать противника, но буквально на последних рубежах. То есть наших войск хватит что называется впритык для ослабления потенциала ВСУ.Наступательные мероприятия ВС РФ, которые сейчас происходят под Харьковом и на других направлениях, автоматически означают, что часть наших сил снята с оборонительных рубежей. В силу секретности мы не знаем, достаточно ли войск остается в обороне. Но потенциально такая ситуация может быть опасна.Мы не в состоянии прямо сейчас устроить грандиозное наступление. Для перелома ситуации на фронте России необходимо время, чтобы наработать достаточное количество техники для решающего перевеса над ВСУ — в 8–10 раз в идеале. Тогда осуществить продуктивную атаку возможно.В то же время американцы с британцами достаточно аккуратно управляют конфликтом на Украине. Они сознательно не вооружают Украину "до зубов", дают ей оружие дозированно. Западу не нужна сокрушительная победа над Россией — ему необходим постоянно тлеющий костер, который все время будет обжигать и ослаблять РФ. Поэтому они подбрасывают столько дров, сколько нужно только для тления.Тогда, по их мнению, русская армия увязнет на Украине, у нее не хватит сил ни на Армению, ни на другие страны. Заодно Россия уничтожит много украинцев и поругается с Киевом на более длительный период. Вот какие у западников цели, и они их отчасти достигают — решающего перевеса нет ни у ВСУ, ни у ВС РФ.— Если Россия проведет мобилизацию, собранные силы помогут ей получить этот перевес?— Я предлагаю вспомнить, для чего мы проводим СВО на Украине. Мы хотим занять всю территорию Украины вплоть до Львова? Желаем дойти до Ла-Манша? Если проанализировать заявления нашего высшего руководства, задачи операции — чтобы Украина не вошла в НАТО и с ее территории физически не исходила угроза. Это и есть демилитаризация.Денацификация, по словам нашего руководства, это элемент в какой-то степени технический. Нацистская часть Украины нацелена на то, чтобы вообще воевать с Россией. Если ее не будет, то денацификация не понадобится.Если говорить о том, что значит на практике "надо, чтобы у Украины не было нацистской идеологии" — речь о том, чтобы радикальные националистические группировки оказались под запретом законодательно и правоохранительные органы Украины пресекали попытки активизации радикального национализма. Это политическое решение.Здесь можно обратиться к примеру Грузии, которая сегодня заявляет, что больше не готова воевать с Россией — "навоевалась".Мобилизация также несет большие риски для экономики России. Например, сейчас на благо страны и того же фронта в тылу прекрасно трудятся и приносят пользу специалисты — при этом многие из них не хотят идти на фронт, не чувствуют в себе силвоевать. Если мы их еще ивырвем из нашей экономики, то понесем огромные убытки, уроним уровень жизни внутри РФ и поможем Америке достигнуть ее цели — ослабить, а в идеале и уничтожить нашу страну.Поэтому нам нужно заниматься тем, чтобы Украина утратила желание воевать, чего можно достичь имеющими ресурсами, перемалывая украинскую армию и не устраивая наступление на Львов. Желающих защищать родину или заработать за участие в СВО деньги и без мобилизации достаточно. Они сами идут на фронт.— Получится ли у США собрать антироссийскую коалицию в Закавказье?— Я думаю, у них это может получиться на какое-то время. Мне не импонирует в данном контексте слово "антироссийская". Дружбы как явления, как опции в международной политике не существует — это все сказки.У каждой страны есть свои интересы, направленные на то, чтобы её собственное население имело достойный уровень жизни. Этого хочет любой вменяемый лидер любого государства. Зеленский, кстати, этого не придерживается, поэтому у него все больше возникает проблем, которые будут только усугубляться.С данной точки зрения, и Армении, и странам Центральной Азии все равно, кто им обеспечит рост уровня жизни: Россия, США, Китай или еще какое-то государство.Обратите внимание, в Армении было четыре центра силы, с которыми она имела отношения. США, Евросоюз; Китай — с активной политикой; Россия — причем, не на первых ролях последнее время. То есть Армения всегда придерживалась многополярности. И многополярность — не значит быть только за Россию или США. Это за всех сразу, и не за кого одновременно.Кстати, довольно часто политики и эксперты приводили Украине в пример именно Армению как государство, которое грамотно выстраивает свои внешнеполитические отношения. Дескать, Киев уперся в то, чтобы вступить в Евроассоциацию, даже не изучив ее требования.Ереван, на минуточку, состоит и в Евроассоциации, и в Евразийском экономическом союзе. Украинцы удивлялись: а что так можно было? Да, можно было.В настоящее время Армения столкнулась с тем, что Россия, которая около 30 лет обеспечивала сохранение Нагорного Карабаха вне контроля Азербайджана, не готова это делать впредь. Более того, если смотреть на ситуацию глазами Армении, то Россия встала на сторону Турции и Азербайджана, начала подталкивать к отказу от части занятых во время "Первой Карабахской войны" территорий.Руководство Армении в итоге теперь рассуждает публично, что надо искать защиты у других центров силы. Не факт, что найдет, но искать будет. Тем более, что армянским элитам на кого-то нужно "повесить" негативное развитие ситуации в данный момент — чтобы снять ответственность с себя.— Каковы позиции России в Центральной Азии?— Здесь похожая ситуация. Центральноазиатским странам важна стабильная экономика и сохранение элит от свержения. Когда власти Казахстана оказались под угрозой, Россия и ОДКБ ввели войска в республику и стабилизировали ситуацию.Наша армия всегда представляла интерес для постсоветских стран, это наш козырь. Я отвлекусь географически от данного региона и напомню, что даже в Африке, где нам сложно конкурировать с таким экономическим гигантом как Китай, Россия привлекательна для стран, где наблюдается военная нестабильность.Россия нужна постсоветским государствам, если она обеспечивает какие-то экономические перспективы, спасает от внешнего военного вторжения, от свержения элит. В противном случае страны ищут помощь на стороне — идут в Китай, Евросоюз, США и Турцию.Поэтому ослабление позиций России в Закавказье и Центральной Азии не означает усиление позиций именно США. Вернее будет сказать, что в регионах будет укрепляться вкупе влияние Америки, Китая и Турции и в меньшей степени Европы. Но это опять же тот самый многополярный мир, о приходе которого сейчас так много говорят.Турция привлекает к себе страны, используя тюркский фактор; Китай — большой сосед с огромным количеством денег; США — противовес упрочению позиций России в той или иной республике.— Что будет после окончания спецоперации на Украине?— Россия сегодня не может играть главную роль в Закавказье и Центральной Азии, потому что наши вооруженные силы связаны на Украине, их нарочно пытаются удержать там. Как только наша армия освободится от Украины, она начнет возвращаться на мировую арену — это будет серьезным фактором для восстановления влияния России там, где оно временно утрачено, а может быть и там, где его ранее вообще не было.Россия — одна из немногих стран, готовых применять вооруженную силу для отстаивания своих интересов и имеющих такую силу. Если у партнеров интересы будут совпадать с российскими, она сможет их брать под свой "зонтик".После окончания СВО армия высвободится, и у России вновь появится техническая возможность проецировать силу в те точки, где это требуется. Причем это будет уже армия, умеющая воевать не только на учениях или в формате борьбы с басмачами, а способная и к войне с технологически продвинутым противником.Именно поэтому, как я уже сказал, Россию и будут пытаться удерживать в СВО как можно дольше, но при этом все понимают, что никакие военные конфликты не длятся бесконечно.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, нато, украина, россия, львов, сша, армения, дмитрий медведев, спецоперация, мобилизация, всу, наступление, армия, ракеты, логистика, ядерное оружие, вооружения