"Не захотела слушать Россию": политический эксперт о том, почему Армения проиграла войну за Карабах - 28.09.2023 Украина.ру
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"Не захотела слушать Россию": политический эксперт о том, почему Армения проиграла войну за Карабах
"Не захотела слушать Россию": политический эксперт о том, почему Армения проиграла войну за Карабах - 28.09.2023 Украина.ру
"Не захотела слушать Россию": политический эксперт о том, почему Армения проиграла войну за Карабах
Армения оказалась заложницей ситуации в Нагорном Карабахе, потому что не захотела слушать Россию и договариваться с Азербайджаном. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
2023-09-28T06:00
2023-09-28T06:00
новости
нагорный карабах
армения
азербайджан
россия
закавказье
турция
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Армения оказалась заложницей ситуации, когда не захотела слушать Россию. Не подчиняться, а прислушиваться к добрым подсказкам России и договариваться с Азербайджаном по Карабаху, рассказал Акопов.Потому что ни Штаты, ни Европа, ни Тегеран не могут дать Армении гарантии безопасности. Их может дать только Москва и российская военная база в Гюмри продолжит свою службу, отметил Акопов.Интерес России состоит не в том, чтобы контролировать границу с Турцией через Армению, а в том, чтобы поддерживать режимы в Закавказье которые понимают значение России и связаны с ней экономически и человечески, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230925/1049662398.html
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новости, нагорный карабах, армения, азербайджан, россия, закавказье, турция
Новости, Нагорный Карабах, Армения, Азербайджан, Россия, Закавказье, Турция

"Не захотела слушать Россию": политический эксперт о том, почему Армения проиграла войну за Карабах

06:00 28.09.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКельбаджарский район накануне передачи Азербайджану
Кельбаджарский район накануне передачи Азербайджану - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Армения оказалась заложницей ситуации в Нагорном Карабахе, потому что не захотела слушать Россию и договариваться с Азербайджаном. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Армения оказалась заложницей ситуации, когда не захотела слушать Россию. Не подчиняться, а прислушиваться к добрым подсказкам России и договариваться с Азербайджаном по Карабаху, рассказал Акопов.
"Они (власти Армении. - Ред.) это игнорировали, поэтому проиграли войну [за Нагорный Карабах]. Влиянию России в Армении это угрожает только ситуативно, а на самом деле Ереван не имеет возможности ориентироваться ни на кого, кроме России", - подчеркнул обозреватель.
Потому что ни Штаты, ни Европа, ни Тегеран не могут дать Армении гарантии безопасности. Их может дать только Москва и российская военная база в Гюмри продолжит свою службу, отметил Акопов.
Интерес России состоит не в том, чтобы контролировать границу с Турцией через Армению, а в том, чтобы поддерживать режимы в Закавказье которые понимают значение России и связаны с ней экономически и человечески, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Выдрин коллаж
25 сентября, 12:15
Не только Карабах. Уроки Армении 2.0Тоненькая книжица с провоцирующим названием "Уроки Армении" попалась мне еще в московской аспирантуре
 
НовостиНагорный КарабахАрменияАзербайджанРоссияЗакавказьеТурция
 
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