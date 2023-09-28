https://ukraina.ru/20230928/1049741298.html

"Не захотела слушать Россию": политический эксперт о том, почему Армения проиграла войну за Карабах

"Не захотела слушать Россию": политический эксперт о том, почему Армения проиграла войну за Карабах - 28.09.2023 Украина.ру

"Не захотела слушать Россию": политический эксперт о том, почему Армения проиграла войну за Карабах

Армения оказалась заложницей ситуации в Нагорном Карабахе, потому что не захотела слушать Россию и договариваться с Азербайджаном. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

2023-09-28T06:00

2023-09-28T06:00

2023-09-28T06:00

новости

нагорный карабах

армения

азербайджан

россия

закавказье

турция

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Армения оказалась заложницей ситуации, когда не захотела слушать Россию. Не подчиняться, а прислушиваться к добрым подсказкам России и договариваться с Азербайджаном по Карабаху, рассказал Акопов.Потому что ни Штаты, ни Европа, ни Тегеран не могут дать Армении гарантии безопасности. Их может дать только Москва и российская военная база в Гюмри продолжит свою службу, отметил Акопов.Интерес России состоит не в том, чтобы контролировать границу с Турцией через Армению, а в том, чтобы поддерживать режимы в Закавказье которые понимают значение России и связаны с ней экономически и человечески, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230925/1049662398.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, нагорный карабах, армения, азербайджан, россия, закавказье, турция