https://ukraina.ru/20230928/1049722440.html

Повышать тарифы и не мешать американцам. Как из Зеленского делают свадебного генерала

Повышать тарифы и не мешать американцам. Как из Зеленского делают свадебного генерала - 28.09.2023 Украина.ру

Повышать тарифы и не мешать американцам. Как из Зеленского делают свадебного генерала

На этой неделе украинские политики и СМИ активно обсуждали новые требования американской администрации, которые Киеву выдвинули после возвращения Зеленского из США. В списке требования реформ одних обеспокоило усиление контроля США над своей украинской колонией, а других – вероятность платить намного больше за коммунальные услуги.

2023-09-28T05:22

2023-09-28T05:22

2023-09-28T05:22

эксклюзив

украина

сша

владимир зеленский

тарифы

реформы

требования

киевский режим

денис шмыгаль

офис президента

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Если Киев откажется выполнять требования – США могут прикрутить краник военной помощи, а это чревато поражением и политическим концом всех представителей киевского режима. По этой причине даже намек на необходимость оставить хоть какие-то признаки независимости в Киеве будут трактовать, как государственную измену.Письмо с требованиями США направили премьер-министру Денису Шмыгалю и в Офис Зеленского, а копии – всем западным донорам Украины (ЕС, страны G7, МВФ, Всемирный банк, ЕИБ, ЕБРР), чтобы те не вздумали помогать Киеву через голову Вашингтона. На исполнения каждого из требований отводится конкретный период.Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина за три месяца ввела дополнительных членов в наблюдательные советы компаний "Укрэнерго" и "Нафтогаз", а также создала такой же наблюдательный совет при компании "Укроборонпром". Члены наблюдательных советов украинских государственных компаний – это, как правило, западные политики или их ставленники. Получают они баснословные деньги из украинского бюджета, помогая США и Великобритании контролировать украинскую экономику и оборонное ведомство.Также США стремятся усилить контроль над судебной властью и хотят, чтобы украинских судей Верховного суда дополнительно проверили на порядочность (соответствие американским критериям). Новых судей проверить хотят с участием международных экспертов. То есть если украинский судья не понравится американскому или польскому "эксперту", он не подходит для этой должности.Кроме того, США требуют большей независимости украинских антикоррупционных органов (НАБУ и САП), созданных по их инициативе и частично за их средства. Борьбой с коррупцией они практически не занимаются, но контролируют украинских чиновников, чтобы те не вздумали сменить политическую ориентацию. Офис Зеленского пытался в эти органы продвинуть своих людей, но новая директива США должна ему напомнить, кто в доме хозяин.Украинский экономист Алексей Кущ также отмечает, что в списке имеется статья о введении института генеральных инспекторов по всем ведущим министерствам и хлебным направлениям с правом передачи дел напрямую в НАБУ. И этими инспекторами, по мнению экономиста, скорее всего, станут иностранцы.Однако больше всего украинцев обеспокоило требование ввести в течение года рыночные цены на газ и электричество. Как раз на днях им снова пообещали, что в грядущем отопительном сезоне будет использоваться только газ украинской добычи. С февраля прошлого года цены на газ и отопление были заморожены. Зеленский лично обещал не повышать их до окончания военного положения. Население и без того задолжало миллиарды по замороженным ценам. Однако администрации США необходимо гарантировать возврат кредитов и военной помощи, ради чего с украинских граждан будут драть три шкуры. Депутат Рады Максим Бужанский считает, что выбора у Зеленского в этом плане нет, что бы он ранее ни обещал украинцам. "Короче, ситуация следующая. Если мы справимся с новым пакетом реформ от партнеров, они позволят нам поднять тарифы. А если не справимся, заставят поднять", - пишет Бужанский.Украинский Telegram-канал "Equilibrium" считает, что за "реформами" скрывается полное подчинение американской администрации. "Зачем такие сложности? Просто принять один закон, о том что все государственные и правоохранительные органы, весь бизнес и граждане подчиняются посольству США и "что сделал предъявитель сего, сделано по приказанию и для блага государства" да и точка. А мы точно за независимость воюем?", - задают вопрос авторы. И по совокупности требований США можно сделать вывод, что независимостью здесь и не пахнет.Депутат Верховной Рады Александр Дубинский утверждает, что выполнение всех требований превратит украинского президента в свадебного генерала. По мнению нардепа, Офис Зеленского попытается отделаться имитацией бурной деятельности и водить за нос западных партнеров, но и без того ясно, кто выйдет победителем в борьбе украинских выходцев из КВН и американского истеблишмента.Telegram-канал "Легитимный" считает, что Зеленского делают уже даже не номинальным правителем, а просто куклой. "Зеленский становится в таком случае просто "ручной куклой", так как его планы по построению личной монополии в Украине - зарубили. Таким образом Американский вояж - это полный слив Зе, а Украина окончательно находится на пути становления "экономической и политической колонией Белого Дома", - пишет "Легитимный".Процесс колонизации Украины доходит до своего логического конца, в центре Киева на здании Речного вокзала на днях уже подняли флаг США, а щит на фигуре Родины-матери скоро, вероятно, снова придется переделывать.

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